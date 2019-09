Beliebter Treffpunkt schließt: Heide-Konsum vor dem Aus

Markgrafenheide

Ob für einen Kaffee zum Frühstück, die Soljanka als Mittag oder den Sekt zum Anstoßen: Der Heide-Konsum in Markgrafenheide war mehr als ein Jahrzehnt lang ein wichtiger Anlaufpunkt für Einheimische und Touristen.

Doch die Tage des kleines Marktes sind gezählt – am 6. Oktober schließt er für immer. „Wir haben 14 Jahre durchgehalten“, bilanziert Klaus Kirchenwitz, dessen Frau Kerstin den Heide-Konsum betreibt. „Dabei haben uns viele prophezeit, dass wir eingehen werden, wenn der Discounter gegenüber aufmacht. Aber wir haben das Jahre überlebt“, erzählt der Markgrafenheider.

Die Konkurrenz sei es deshalb gar nicht, die zum Aus des Heide-Konsums führt. Viele Faktoren wären zusammengekommen – „auch wirtschaftliche, aber nicht nur“. Die Stammgäste halten dem Konsum bis zum Schluss die Treue, kaufen Brot, Brötchen oder Kuchen und erhalten gratis einen flotten Spruch von hinter der Theke.

„Viele sagen, dass sie meine freche Klappe vermissen werden“, sagt Kirchenwitz und grinst. Doch nicht nur er hat Fans. „Die Soljanka meiner Frau und auch ihr Kartoffelsalat sind immer ganz schnell weg“, so der stolze Ehemann.

Stammkunden schätzen das familiäre Miteinander

Als die Überlegung im Raum stand, den Laden zu übernehmen, der zu DDR-Zeiten bereits Konsum und zwischendurch auch Bäckerei war, hätten beide nur kurz gezögert. „Ich kann Buchhaltung und meine Frau war Verkäuferin – das passte“, so Kirchenwitz. Bis zu sechs Angestellte hätten das Paar in den Anfangsjahren unterstützt. „Aber es ist nicht leicht, Mitarbeiter für die Saison zu finden.“

Schließlich waren vor allem die Sommermonate der Umsatzbringer im Konsum. „Wir haben 60 Plätze auf der Terrasse – und die waren immer voll“, so Kirchenwitz.

Ein Erfolgsgeheimnis des Konsums sei, dass das Team seine Kunden gut kenne. Und auch deren kulinarische Vorlieben – von der richtigen Brötchensorte bis zum Lieblingsschnäpschen.

Die Einrichtung kommt weg – die Erinnerungen bleiben

Dass das Ende des Heide-Konsums näher rückt, ist im Laden schon sichtbar. Das Verkaufsregal ist abgebaut und wartet auf Abholung. Auch für die Bistrotische gebe es schon Interessenten. „Wir nehmen nicht wirklich etwas mit – die Erinnerungen haben wir eh hier drin gespeichert“, sagt Kirchenwitz und tippt sich an den Kopf.

Tresen und Theke bleiben im Laden stehen. Was genau auf den Konsum folgen soll, ist noch nicht offiziell bekannt. Im Ort selbst gibt es dazu nur Gerüchte. Kirchenwitz hält sich über die Nachfolge bedeckt. Bis zum 6. Oktober würde mit eingeschränktem Sortiment und verringerten Öffnungszeiten noch verkauft. Dann schließt er den Laden ab – und damit auch das Kapitel Heide-Konsum.

Mehr Zeit für die Familie und den Strand

Jahrelang hat das Ehepaar mit den treuen Mitarbeiterinnen die ganze Saison über durchgeackert. „Urlaub gab es einmal im Februar und dann im Herbst“, sagt Kirchenwitz. „Dabei habe ich gehört, dass hier ganz in der Nähe die Ostsee sein soll“, spielt er schmunzelnd darauf an, viel zu wenig Tage am Strand verbracht zu haben.

Mit der Schließung des Ladens gibt es nun mehr Zeit: Für ein gemeinsames Frühstück, Urlaub sowie die Kinder und Enkel. Und vom Kartoffelsalat seiner Frau bekommt Klaus Kirchenwitz nun endlich auch mal etwas ab.

Von Claudia Labude-Gericke