Gelbensande

Der „Heidetreff“ in Gelbensande liegt im Herzen des Dorfes und ist umringt von Neubaublöcken. Seit 1993 treffen sich hier Kinder und Erwachsene aller Altersgruppen – das Angebot in dem Freizeitzentrum der Volkssolidarität wandelt sich seitdem, genau wie sich die Zeiten und die Bedürfnisse der Menschen wandeln.

Trafen sich hier kurz nach der politischen Wende noch ausschließlich Mädchen und Frauen, die ihre Arbeit verloren hatten, waren es in den folgenden Jahren auch Spätaussiedler und Männer, Frauen und Kinder, die ihre Heimat verloren.

Vom Mädchen- zum Generationentreffpunkt

Noch heute ist der „Heidetreff“ nicht aus Gelbensande wegzudenken. Immer mehr Projekte werden angeboten. Hier wird Hilfe bei den Hausaufgaben und der Bewerbung gegeben, es finden Yoga- und Töpferkurse statt. Hier treffen sich die Gemeindevertreter zu ihren Sitzungen und auch Vereine, der Seniorenbeirat und die Line-Dance-Gruppe nutzen die Räume.

Die Gemeinde pflegt das Begegnungszentrum und unterstützt es auch finanziell. Einmal wöchentlich dürfen sie beispielsweise die nahegelegene Sporthalle kostenlos nutzen und die Ausstattung des Treffs ist so gut, dass den Sozialarbeiterinnen auf Anhieb keine Wünsche einfallen. „Das ist keine Selbstverständlichkeit“, weiß Sozialarbeiterin Dagmar Bannenberg (58), die seit 14 Jahren in der Einrichtung arbeitet: „Wir halten hier nicht an irgendwelchen Strukturen fest. Wer eine Idee für einen Kurs hat oder sich Gesellschaft wünscht, ist bei uns jederzeit willkommen.“

Menschen kommen hier zusammen

Zwischen sechs und 17 Jahre sind die Kinder und Jugendlichen alt, die aktuell den Treffpunkt regelmäßig besuchen. Nach der Schule stehen ihnen die Räume offen. Es gibt einen Billardtisch, einen Tischkicker, dutzende Gesellschaftsspiele, einen Kreativraum und auch eine Playstation.

Sozialarbeiterin Damaris Müller (34) ist das Gesicht hinter dem "Heidetreff" in Gelbensande. Quelle: Carolin Riemer

„Unsere Kinder kommen aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen. Sie haben Fluchterfahrungen oder einen Migrationshintergrund oder sie leben schon immer in Gelbensande“, sagt Sozialarbeiterin und ehemalige Jugendpastorin Damaris Müller (34). So hätten sich im „Heidetreff“ auch Freundschaften zwischen Kindern geschlossen, die sich im Alltag vielleicht nie getroffen hätten.

Ruhe, Internet und ein offenes Ohr

Doch die Corona-Pandemie machte den Jugendlichen – sie vermissten vor allem ihre Vereine – und den beiden Sozialarbeiterinnen zu schaffen. Den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen verloren sie trotz der Kontaktbeschränkungen nicht. Damaris Müller und Dagmar Bannenberg bildeten Kleinstgruppen und trafen die Kinder auch allein. Alles musste genau organisiert werden, obwohl niemand im Voraus planen konnte.

„Bei uns konnten sie Internet und Computer nutzen, um am Fernunterricht teilzunehmen und ihre Aufgaben zu erledigen“, sagt Damaris Müller und ihre Kollegin ergänzt: „Manche Kinder müssen sich ein Zimmer mit ihren Geschwistern teilen. Bei uns hatten sie die Ruhe für ihre Schularbeiten.“ Beide Sozialarbeiterinnen sehen sich auch als wichtige moralische Stütze für die jungen Leute. „Wir haben immer ein offenes Ohr für ihre Probleme“, versichern sie.

Neue Generation, neue Probleme

Die Probleme der Jugendlichen und Kinder seien mit den Problemen früherer Generationen nicht mehr zu vergleichen. Und so klären die Sozialarbeiterinnen heutzutage über die Gefahren im Internet auf. Sie zeigen, wie man das World Wide Web für die Schule nutzt und wie man sich sicher im Internet bewegt.

Anders als früher sei auch, dass die Schülerinnen und Schüler heutzutage einen viel längeren Schulalltag absolvieren müssen. „Die Ganztagsschulen gab es früher nicht. Dazu kommt, dass die Jugendlichen, die in Rövershagen zur Schule gehen, auf die Züge angewiesen sind.“ Dagmar Bannenberg und ihre Kolleginnen haben auf die langen Schulalltage reagiert und bieten ihre Projekte nun auch später an. In der Regel ist der „Heidetreff“ zwischen 12 und 19 Uhr besetzt.

Kontaktaufnahme auf dem Spielplatz

Neu ist auch, dass die Sozialarbeiterinnen den „Heidetreff“ und die damit verbundenen Projekte und Angebote derzeit mehr publik machen wollen. Vor allem seit der Pandemie sei das wichtig. Und so gehen die beiden derzeit auch auf die Spielplätze Gelbensandes und erzählen den Kindern und Jugendlichen vor Ort, was der Treffpunkt alles bietet.

Allein auf die Mundpropaganda zwischen den Kindern möchten sie sich nicht verlassen. „Alle Altersgruppen sollen wissen, dass es uns gibt und was wir anbieten“, erklärt Damaris Müller, die genau wie ihre Kollegin in Rostock lebt. Vor allem die Kreativangebote seien bei den jungen Besuchern beliebt. Fensterbilder anfertigen, Insektenhotels bauen, töpfern, malen, kochen, backen – oft wüssten selbst die Eltern nicht, welche Talente in ihren Kindern stecken. Der „Heidetreff“ bringt sie ans Licht.

Damaris Müller und Dagmar Bannenberg führen auch Umfragen durch, um den Bedarf der Kinder und Jugendlichen abzuklopfen. Und so entstehen auf Wunsch auch Mädelsnachmittage, in denen gleichaltrige Jungen ausnahmsweise keinen Zutritt haben – oder umgekehrt. Im „Heidetreff“ ist eben alles möglich.

Von Carolin Riemer