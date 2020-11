Warnemünde

Eigentlich könnte man als Künstlerin diesen Lockdown doch wunderbar nutzen, um neue Werke zu schaffen, sich kreativ so richtig auszuleben. Doch was viele nicht bedenken: „Es fehlt der individuelle Austausch. Kreativität wird durch Erlebnisse stimuliert“, sagt Heidi Hopfmann.

Die 82-jährige Künstlerin aus Warnemünde braucht den Kontakt zu Freunden, damit ein weißes Blatt mit spannenden Motiven gefüllt wird. Darüber hinaus helfe dieser natürlich auch, um nicht in Depressionen zu verfallen.

Die gebürtige Berlinerin hat an der Humboldt-Universität Kunstpädagogik studiert, an Schulen und an der Rostocker Universität gelehrt. „Seit der Rente habe ich mich verstärkt meiner eigenen Kunst zugewandt“, sagt Hopfmann, die bereits im In- und im Ausland ihre gemalten Werke ausgestellt hat.

Ihre Motive sind vor allem durch die Norddeutsche Architektur geprägt – Backsteinbauten seien ihr Steckenpferd und japanische Fineliner ihr Lieblingswerkzeug, um ein unbemaltes Blatt mit Leben zu füllen.

Von Moritz Naumann