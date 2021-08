Heike Makatsch, Michalsky, Daniel Brühl: In Klein Kussewitz feiern die Promis

Klein Kussewitz

In Klein Kussewitz feiern Deutschlands Prominente fernab von rotem Teppich und Blitzlichtgewitter geheime Partys. Ganz ohne Paparazzi und Presse, denn die verirren sich eher selten in das kleine Dorf in der Nähe Rostocks. Zuletzt war es der 50. Geburtstag von Heike Makatsch am vergangenen Wochenende, zu dem natürlich auch ihr Lebensgefährte, der Schauspieler Trystan Pütter (Babylon Berlin), und Kollege Daniel Brühl (Good Bye, Lenin) eingeladen waren.

Keine Promis, sondern Freunde

Das stylische Gutshaus von Eylem Kadem und Karl Matthes dient bekannten Stars als Rückzugsort. Auch Designer Michael Michalsky und Michi Beck von den Fantastischen Vier gehören zu den Stammgästen. „Für mich sind das keine Promis, sondern Freunde“, sagt die Gutshaus-Besitzerin, die in Berlin geboren und aufgewachsen ist und eine Eventagentur leitete, bevor sie auf Usedom ihr eigenes Restaurant eröffnete und vor drei Jahren zusammen mit dem Bio-Landwirt Karl Matthes das Gutshaus kaufte und in eine stylische Herberge verwandelte.

Eylem Kadem organisierte in Berlin am Rande der Modemesse „Premium“ Partys und lernte die Schauspieler-Szene nicht zuletzt durch ihre beste Freundin Leyla Piedayesh kennen. Die Gründerin des Modelabels „Lala Berlin“ ist seit 2007 regelmäßig auf der Berlin Fashion Week vertreten und wurde mit ihrer kreativen Abwandlung des berühmten Palästinensertuchs bekannt. Ihre Produkte werden weltweit in über 250 Boutiquen verkauft und spätestens seitdem Karl Lagerfeld, Heidi Klum und Claudia Schiffe ihre Kreationen tragen, gehört sie zu den erfolgreichsten Berliner Modemacherinnen.

Dekoration aus seidenen Kollektionsstoffen

Leyla Piedayesh kreierte für den runden Geburtstag von Heike Makatsch auch die aufwendige Dekoration. Aus Resten ihrer Kollektionsstoffe fertigte sie beispielsweise eine bunte Pinata und ein Peace-Zeichen, denn das Motto der Geburtstagsparty stand ganz unter dem fröhlichen Stern der Hippies. Die Feier war ein voller Erfolg. Auf der Instagram-Seite des Gutshauses schreibt Heike Makatsch: „Was für glückliche Stunden! Danke Eylem, danke.“ Und Lebensgefährte Trystan Pütter ergänzt: „Danke Eylem, wir hatten das perfekte Wochenende. Wir sind beseelt und denken voller Freude zurück an dein schönes, schönes Haus.“

2,5 Millionen Euro investiert

Für 350 000 Euro kaufen Karl Matthes und Eylem Kadem das verfallene Gutshaus im Januar 2018. Nur eineinhalb Jahre später, nach einer Investition von und 2,5 Millionen Euro, fand hier die erste Veranstaltung statt. Es gibt sechs extravagant eingerichtete Apartments, die es schon in das Magazin „Schöner Wohnen“ geschafft haben. Doch während man bis vor Kurzem das Haus noch für Hochzeiten und andere Anlässe buchen konnte, ist nun Schluss damit. „Wir arbeiten nur noch die bereits angenommenen Veranstaltungen ab. Danach konzentrieren wir uns allein auf die Vermietung“, sagt Eylem Kadem. Zu viel, zu laut und zu stressig seien dem Paar die Veranstaltungen geworden. Im kommenden Jahr, wenn die letzte Veranstaltung über die Bühne gegangen ist, ziehen die beiden von der ersten Etage ins Erdgeschoss. Ihre derzeitige Wohnung wird dann zu einer siebenten großen Ferienwohnung umgebaut.

Hinter dem Paar liegen arbeitsreiche drei Jahre. Es habe allein ein halbes Jahr gedauert, den Dachboden von alten Büchern und den Keller von alten Einweckgläsern zu befreien und ihm den heutigen Charme einzuhauchen. Im alten Eiskeller entstanden unter der historischen Gewölbedecke erst vor Kurzem eine Sauna und ein Ruheraum. Den 1,7 Hektar großen Gutspark verwandelten sie mithilfe eines Landschaftsarchitekten in eine idyllische Oase mit eigenem Badeteich. Ein Ort, an dem sich nicht nur Prominente wohlfühlen können!

Von Carolin Riemer