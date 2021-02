Sanitz/ Rostock-Warnemünde

So eine Chefin dürften sich wohl viele wünschen: Heike Laudan, stellvertretende Filialleiterin eines Supermarkts, überrascht ihre Kollegen regelmäßig mit Torten, Cupcakes, Macarons und Petit Fours. Die Leckereien backt die Sanitzerin mit viel Liebe selbst und sie sind fast zu schön, um sie zu vernaschen.

Wie man Köstlichkeiten herstellt, die zugleich Augen- und Gaumenschmaus sind, bringt Heike Laudan auch anderen bei. Sie leitet die wohl süßeste Schule im Land: „Heikes kleine Backschule“. „Soweit ich weiß, ist es die einzige Backschule in Mecklenburg-Vorpommern.“

Seit rund zwei Jahren gibt Heike Laudan Kurse für Hobbybäcker und fährt dafür an die Ostsee: In Warnemünde darf sie Räume auf einem Betriebsgelände als Klassenzimmer nutzen. Auf dem Stundenplan steht, was zur Saison passt: Im Sommer werden frische Erdbeeren oder Zitronen, im Winter Orangen und Gewürze verbacken.

Aktuell aber bleibt der Ofen kalt. Die Corona-Pandemie und der Lockdown machen Workshops unmöglich. Heike Laudan backt trotzdem weiter. Zur Freude ihre Arbeitskollegen und ihrer Familie. „Die müssen jetzt im Lockdown ganz schön was aushalten“, scherzt die Bäckerin.

Andere Naschkatzen versorgt sie online mit Leckerbissen: Auf Instagram teilt Heike Laudan Kostproben ihres Könnens und trifft damit offenbar den Geschmack der User: Mehr als 2000 Menschen haben den schlaraffenlandgleichen Account der Mecklenburgerin bereits abonniert.

Dabei war Heike Laudan bis vor Kurzem noch gar nicht online aktiv. Ihre Schwiegertochter überraschte sie mit einer Webseite und dem Social-Media-Kanal. „Sie hat mich quasi ins kalte Wasser geworfen. Ich war wie ein kleines Küken“, erzählt Laudan und lacht. Inzwischen bekomme sie das Onlinemarketing aber gut gebacken.

Von der Küche in den Supermarkt

In der Küche ist sie dagegen seit Jahrzehnten Vollprofi: Heike Laudan ist gelernte Köchin und hat anschließend als Lehrmeisterin Nachwuchskräfte ausgebildet. Besonders heiß ist sie seit ihrer Lehre auf die kalte Küche, sprich die Patisserie. Deshalb habe sie auch privat immer gern gebacken. Beruflich schlug die Sanitzerin allerdings bald nicht mehr Sahne auf, sondern neue Wege ein: Nach der Wende wechselte sie in den Einzelhandel und saß plötzlich direkt an der Quelle. „Es gab so viele neue Produkte. Die wollte ich alle ausprobieren.“

Ihrer Liebe zu Lebensmitteln ist sie also treu geblieben und lässt andere gern daran teilhaben. In Heike Laudans Backschule ist Naschen Pflicht: Zutaten probieren ist erlaubt. Und in der Pause tischt die Lehrerin den Workshop-Teilnehmern die Torten und Backwerke auf, die sie als Anschauungsmaterial im Unterricht verwendet. Auch Heike Laudan kann der süßen Versuchung nicht widerstehen. Zum Ausgleich darf’s dann gern was Herzhaftes ohne viel Brimborium sein. „Zwischendurch brauch’ ich ne Bockwurst“, verrät die Zuckerbäckerin und lacht.

In ihren Kursen vermittelt Heike Laudan Basiswissen und Profi-Tricks. Dabei gibt sie auch gern die Übersetzerin und erklärt, was mit Fachbegriffen mancher Rezepte gemeint ist. So erfahren ihre Schüler, dass „Temperaturen angleichen“ bedeutet, zwei unterschiedlich warme Massen oder Flüssigkeiten auf die selbe Temperatur zu bringen. Um etwa zu verhindern, dass geschmolzene Gelatine klumpt, wenn man sie in eine zu kalte Creme rührt, wird letztere esslöffelweise zur Gelatine gegeben. Das so entstehende Gemisch lässt sich anschließend problemlos mit dem Rest der Creme vermengen.

Wie temperiert man Schokolade? Wie verarbeitet man Fondant oder Isomalt? Was der Bäckerin kinderleicht von der Hand geht, ist für Anfänger eine Herausforderung. Deshalb ist in Heike Laudans Unterricht erwünscht, was sich manch andere Lehrkraft verbietet. „Die Teilnehmer dürfen mich jederzeit unterbrechen und mich mit Fragen löchern.“ Maximal sechs Leute sind in einem Kurs. „Ich möchte mir Zeit für jeden Einzelnen nehmen können.“

Auch Männer mögen’s heiß

Ihre Schüler sind wissbegierig und ein Backerfolg macht schnell Appetit auf mehr: Viele ihrer Workshop-Teilnehmer seien „Wiederholungstäter“, sagt Laudan und lacht. Auch Männer mögen’s heiß und backen mit. Es sind nicht nur einzelne Schüler, die sich Backtricks oder Inspirationen für den nächsten Geburtstag erhoffen. Bräute wollen sich bei ihr den Junggesellinnenabschied versüßen oder backen Giveaways für die Gäste ihrer Hochzeitsfeier.

Gutschein für Leckermäulchen Kurse kann Heike Laudan aufgrund des Corona-Lockdowns aktuell zwar nicht geben. Einen Platz in ihrer Backschule können sich Interessierte aber dennoch sichern: Online bietet die Sanitzerin Gutscheine für Workshops an. Motivtorten für Geburtstage, saisonal inspirierte Cupcakes oder Cake-Pops: Für jeden Geschmack ist der passende Lehrgang dabei. Alle Infos und Buchungsmöglichkeiten gibt es online auf www.heikes-kleine.backschule.de.

Versagensängste brauchen Backschüler übrigens nicht haben. Heike Laudan sorgt dafür, dass selbst Küchennieten nichts anbrennen lassen. „Wir gehen erst aus dem Kurs raus, wenn jeder seine Torte hat.“

Von Antje Bernstein