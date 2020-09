Warnemünde

Als Olaf Altenkirch 1995 das Haus in der Alexandrinenstraße 30 übernimmt, ist dies nur noch eine alte Ruine. „Das Einzige, was dort noch intakt war, war der knapp 200 Jahre alte Birnenbaum“, sagt der gelernte Meeresbiologe. Altenkirch saniert das ehemalige Gästehaus der Fischereigenossenschaft und stößt währenddessen auf ein Buch, welches sein Leben von Grund auf verändern sollte.

An den Wänden, auf dem Tisch, in den Schränken: Überall im Frühstücksraum der Pension „Birnboom“ dominieren Birnenmotive in unterschiedlichen Farben und Formen. Altenkirch hat über 2000 Accessoires rund um die bauchige Frucht gesammelt oder gar selbst angefertigt. Wie es dazu kam? „Bevor ich das Haus bezogen habe, habe ich in der Fischzucht gearbeitet. Doch für die Pension, die ich aufbauen wollte, brauchte ich einen anderen Gag.“

Eine Legende zu den Warnemünder Birnen

Als er begann, das Haus zu sanieren, fiel ihm eine signierte Variante des Buches „Geschichte des Hafenorts Warnemünde“ von Friedrich Barnewitz in die Hände. Auf Seite 270 las der 66-Jährige über die Legende rund um die Warnemünder Birnenbäume. „Vor 200 Jahren hatte jeder Fischer einen Birnbaum als Glücksbringer und zum Schutz vor Krankheiten in seinem Hof.“

Olaf Altenkirch mit dem Friedrich-Barnewitz-Buch „Geschichte des Hafenorts Warnemünde“. In diesem las er erstmals von der heilenden Wirkung der bauchigen Frucht. Quelle: Moritz Naumann

Der Aberglaube von heilenden Birnenbäumen beruht auf einer Geschichte eines an Gicht erkrankten Warnemünders, der sich die Nägel von der rechten Hand und vom linken Fuß abgeschnitten hatte. Er wickelte diese mit einem Haarbüschel in ein Tuch, versenkte es in einer Weide und sprach zu dem Baum: „Die Weide gewinnt. Die Gicht verschwind.“

An einem darauffolgenden Freitag ging der Kranke zu einem Birnenbaum und versenkte dort nun Nägel von der linken Hand und vom rechten Fuß samt Haaren in einem Loch. Hier soll er gesprochen haben: „ Birnenbaum, ich klage dich! Die reißende Gicht, die plaget mich! Birnbaum, ich bitte dich, nimm doch die reißende Gicht von mich!“ Der Aberglaube besagt, dass der Wunsch sich reimen und das Prozedere beim nächsten Mondwechsel wiederholt werden muss, damit eine Wirkung erzielt wird.

Einseitige Ernährung der Warnemünder

Während Barnewitz sich die häufig auftretende Gichterkrankung der Warnemünder mit der feucht-kalten Witterung erklärte, hat Altenkirch einen anderen Ansatz: „Die Fischer hatten eine sehr einseitige Ernährung und haben oft Hering gegessen.“ Die Folge: Gicht und andere Erkrankungen.

Den Birnenbäumen wurde eine heilende Wirkung nachgesagt. „Birnen haben Eiweiße und Purine, die gegen Gicht helfen können“, sagt Altenkirch. Im Zuge der Jahrhunderte habe sich dann eine Legende um die heilende Wirkung der Birnenbäume herausgebildet. „Da waren die Nägel und die Haare so was wie Opfergaben.“

Die Tradition lebt noch immer

Altenkirch habe der Geschichte mit seiner Pension wieder zu neuem Ruhm verholfen, sagt er. Er hat sogar selbst schon mal einen Wunsch im Baum hinterlegt: Denn früher gab es im Hof noch eine Kleinkunstbühne. Doch die wurde, aufgrund von Lautstärkebeschwerden der Nachbarn, untersagt. „Birnbaum, Birnbaum, ich bitte dich, nimm die bösen Nachbarn von mich“, habe er auf einen Zettel geschrieben und diesen beim Baum hinterlegt, sagt er und lacht.

Viele der Birnenbäume haben unter der Tradition gelitten. Das 200 Jahre alte Exemplar im Hof seiner Pension hat die Prozeduren überlebt. Das Loch, in dem die Warnemünder ihre Wünsche versenkt haben, gibt es noch. Quelle: Moritz Naumann

Und obwohl es die Bühne nicht bis heute geschafft hat: Die „Wunsch-Tradition“ wird fortgeführt. So befüllen vor allem Gäste noch immer das kleine Tongefäß, welches er an dem jüngeren Baum befestigt hat, mit ihren Wünschen. „Da gibt es viele dramatische Schicksale.“ So seien es oft Krankheiten, die sich die Menschen wegwünschen. Aber auch Schönes: „Ich habe mal eine Postkarte aus Singapur bekommen. Denn von dort war ein Mann auf einem Kongress in Warnemünde. Er hat in meiner Pension gelebt und beim Birnenbaum einen Kinderwunsch hinterlegt.“ Knappe neun Monate später sei ein Kind geboren worden und Altenkirch habe die Karte erhalten.

Einen an der Birne

Ob er heute einen an der Birne hat? „Ja, das kann man wohl so sagen“, sagt Altenkirch und lacht. Schließlich dreht sich sein Leben seit nunmehr knapp 25 Jahren rund um die Frucht. Sein Hof sei darüber hinaus einer der letzten, die noch über einen der sagenumwobenen Bäume verfügen. „Vor wenigen Jahren stand noch ein Baum im Hof des Munch-Hauses. Aber der ist einem Sturm zum Opfer gefallen.“

Den Frühstücksraum der Pension will er bald in einen Antikladen umwandeln. Das morgendliche Essensangebot lohne sich für die wenigen Gäste, die sich in den acht Zimmern einmieten können, einfach nicht. Außerdem läuft 2025 der Pachtvertrag für das Gebäude aus. „Die Stadt will das leider nicht verlängern. Ich hätte die Pension gerne an meine Tochter übergeben“, sagt Altenkirch etwas wehmütig.

Birnen bald im Heimatmuseum ?

Was dann mit den zwei verbliebenen Birnenbäumen geschieht? Altenkirch vermutet, dass das Haus dann dem Heimatmuseum zugeschrieben wird und die Birnenbäume dann hoffentlich weiterhin Wünsche erfüllen können.

Von Moritz Naumann