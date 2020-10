Heiligendamm

Es traf ihn nicht wie ein Blitz – eher tröpfelt ein schleichendes Gift in seine Blutbahn, um dort ein unheilvolles Werk zu verrichten.

Thomas Thielen ist ein Baum von einem Mann – 1,98 Meter, 98 Kilo, muskulös. 41 Jahre, Unternehmer aus Leverkusen – seine Firma baut Minispezialkrane. In seiner Freizeit geht er laufen, schwimmen, golfen, Ski fahren, kicken – „am liebsten auf der Sechs“, sagt er. Laufintensive Position. In Leverkusen wohnt er mit Familie so, dass er den Blick auf den Kölner Dom hat. „Das muss für ’nen gebürtigen Kölner so sein“, sagt er. Alles bestens also? Ja, bis März war das so.

Anzeige

„Ich wurde unfassbar müde.“

Dann kommt er aus dem Skiurlaub aus dem österreichischen Flachau im Salzburger Land zurück. „Après Ski gab’s da kaum noch“, sagt er. Da war ja schon das Superspreader-Ereignis aus Ischgl bekannt. Thielen begibt sich 14 Tage in Quarantäne – und wird krank. „In der zweiten Woche fing es an, dass ich unfassbar müde wurde.“ Er kann so gut wie gar nichts mehr, Erkältungssymptome hat er aber keine. Seine Hausärztin tippt auf Burnout. Nach einigen Wochen kann Thomas Thielen fast nicht mehr atmen, liegt wegen Sauerstoffmangels wie im Koma zu Hause. Er kommt in die Klinik. Dort wird festgestellt, dass seine Lunge schwer geschädigt ist. Diagnose: Covid-19.

Diagnose: „Post-Covid-Erschöpfungssyndrom“

Er sagt: „Den schweren Verlauf habe ich zu Hause ausgestanden. Aber körperlich war ich so kaputt, da ging nix mehr.“ Auch seine Blutwerte seien eine Katastrophe gewesen. Er wird in die Charité nach Berlin verlegt. Dort wird ihm ein „Post-Covid-Erschöpfungssyndrom“ diagnostiziert und eine Reha in der Median Klinik Heiligendamm empfohlen, die sich als eine der ersten Einrichtungen in Deutschland auf dieses Gebiet spezialisiert hatte. Was wird dort gemacht? „Zuerst einmal habe ich atmen gelernt.“ Aufgrund der Schmerzen im Brustkorb hatte er sich – wie viele Post-Covid-Patienten – eine flache Schonatmung angewöhnt.

Lesen Sie auch:

„In den Gehgruppen werde ich von alten Leuten mit Rollator überholt.“

Vier Wochen hat Thomas Thielen in Heiligendamm verbracht. Ob es geholfen hat? „Natürlich, aber an Arbeit ist nicht wieder zu denken.“ Er hat Atemnöte, psychische Probleme, Konzentrationsverlust, Gedächtnislücken. „Ich gucke 50-mal am Tag auf meinen Therapieplan mit sieben Terminen – und ich kriege es nicht auf die Kette“, sagt er. „Wenn ich eine Zeitung lese, habe ich unten vergessen, was oben stand.“ Dazu die körperlichen Symptome. „In den Gehgruppen werde ich von Älteren mit Rollator abgehängt“, sagt der Mann, für den ein Halbmarathon vor acht Monaten kein Problem gewesen ist. „Ich gehe, als hätte ich zwölf Kölsch intus, übe hier mit alten Leuten Tennisbälle zu fangen und stelle mich wie ein totaler Körperklaus an“ sagt er.

Corona-Leugner werfen ihm in sozialen Medien vor, Simulant zu sein

Zum Beispiel die Übung: Hinlegen, rechte Hand aufs rechte Knie, linken Arm anheben. „Habe ich vor vier Wochen nicht hingekriegt.“ Wahnsinnig frustrierend sei das. Und in sozialen Medien werden Menschen wie er beschimpft. „Simulant“ sei da noch das Harmloseste. Corona-Leugner unterstellen ihm, er sei dafür bezahlt worden, die Krankheit vorzugaukeln, um die „Corona-Lüge“ aufrechtzuerhalten.

Wackelgang, taube Gliedmaßen, Gedächtnisverlust, Schmerzen

Dabei habe er ständig neue Symptome. Erst die Müdigkeit, dann Kopfschmerzen, Geruchs- und Geschmacksverlust, sein Schriftbild hat sich verändert, der unsichere Wackelgang, Gedächtnislücken, taube Finger und Gliedmaßen. Immer wieder was Neues. Das mache was mit einem Menschen. „Wir haben hier verschiedene Covid-Gruppen und alle haben Symptome, die einer Demenz gleichen. Wir kommen uns alle unfassbar blöd vor und haben Angst. Da sind Gespräche, WhatsApp-Gruppen und psychologische Angebote schon hilfreich“, sagt er.

Nach der Reha geht’s in die Neurologie der Uniklinik Rostock

Jetzt fährt Thomas Thielen erst mal nach Hause. Zwei Wochen bei der Familie. Dann kehrt er zurück. „In der Uni-Klinik Rostock wollen die sich mit meinen neurologischen Problemen beschäftigen.“ Ein neues Kapitel auf dem Weg zur Heilung. Dass es so wird wie früher – das hat er sich abgeschminkt.

Von Michael Meyer