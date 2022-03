Graal-Müritz

Das Graal-Müritzer Heimatmuseum hat ein neues Gesicht. Stefanie Kischel hat Anfang des Jahres die Leitung des kleinen Hauses am Rhododendronpark übernommen. Und wenn die 37-Jährige von ihren Plänen für das Museum erzählt, sprudelt es nur so an Ideen.

„Ich stelle mir ein lebendiges Haus vor, in dem Geschichten erzählt werden, die zum Schmunzeln führen“, sagt die junge Frau. In ihrem Kopf habe das schon alles Hand und Fuß. „Ich muss das Konzept nur noch schreiben und der Gemeindevertretung vorstellen“, sagt sie und lacht.

Zwei ihrer Ideen sind eine Ausstellung zur DDR und zur früheren Bademode. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann hier viele Gespräche entstehen, gelacht und gescherzt wird unter dem Motto ’Ach, guck mal ...’“, sagt Stefanie Kischel.

Das Selbstbild des Museums müsse sich einfach wandeln. „Wir befinden uns im 21. Jahrhundert, das darf man auch einem Heimatmuseum ansehen“, sagt die studierte Germanistin. Sie betont dennoch: „Das heißt aber nicht, nur weil ich jetzt was anders mache, dass es vorher schlecht war.“

Quiz für Kinder und Spielecke geplant

Museumsleiterin Stefanie Kischel (37) sitzt auf einer Treppe des "Haus Huter", die im Jahr 1923 schon Franz Kafka betreten hat. Quelle: Stefanie Adomeit

So kann sich die Mutter einer fünfjährigen Tochter auch gut Hörstationen vorstellen, an denen Informationen gesprochen werden. Das Museum soll im wahrsten Sinne des Wortes greifbarer werden. „Es soll für die Besucher ansprechender werden“, sagt Stefanie Kischel. Gerade für Kinder sei das Heimatmuseum noch ziemlich langweilig. Deshalb möchte sie für die älteren Kinder ein Quiz entwickeln und für die jüngeren eine Spielecke einrichten.

Im Juni wird es die erste Sonderausstellung über die Malerin und Schriftstellerin Severa Dennstedt geben. Sie lebte von 1893 bis 1971 und ist in Graal beerdigt worden. „Wir haben ihren Nachlass angenommen und präsentieren Aquarelle und bisher unveröffentlichte Gedichte“, sagt Stefanie Kischel. Auch das ist ein Vorhaben der neuen Museumsleiterin: „Graal-Müritz ist ein Ort der Literaten. Franz Kafka, Hans Fallada, Kurt Tucholsky oder Erich Kästner waren alle hier zur Kur oder um hier Urlaub zu machen.“ So soll zum neuen Konzept zukünftig eine Literaturausstellung gehören.

Von der Kanzlei ins Heimatmuseum

Eine Honigschleuder, ein Butterfass und eine Wurstpresse - einige der Ausstellungsstücke im Heimatmuseum in Graal-Müritz. Quelle: Stefanie Adomeit

Dafür müssen dann andere Ausstellungsstücke weichen. „So was wie ein Butterfass oder Waschbrett ist auch im nahen Klockenhagen zu sehen. Wir haben die Kronprinzessin Cecilie – die ist deutschlandweit geschichtsträchtig“, sagt Stefanie Kischel. Und mit der kennt sie sich bereits aus. Denn im Schloss Gelbensande hat sie als Kronprinzessin Cecilie Kinder durch die alten Gemäuer geführt.

Ursprünglich wollte Stefanie Kischel Lektorin werden. „Aber mir war nicht klar, dass das fast alle wollen, die Germanistik studieren“, sagt sie und lacht. Und vor ihrem Studium, das sie erst mit 26 Jahren angefangen hat, arbeitete sie in Rostock als Rechtsanwaltsfachangestellte. „Aber mit dem Job war ich nicht ausgelastet“, sagt sie. Und so drückte sie neben ihrem 40-Stunden-Job im Büro abends wieder die Schulbank, um ihr Abitur nachzuholen. Als sie merkte, dass ihr das leicht fiel und sie trotz Doppelbelastung mit einem Notendurchschnitt von 1,5 glänzte, war ihr klar: „Ich studiere.“

„Ich habe schon immer gern historische Romane gelesen“

Das Graal-Müritzer Heimatmuseum nahe des Rhododendronparks. Quelle: Stefanie Adomeit

Doch die Familie war von der Idee der damals 26-Jährigen nicht besonders angetan. Sie sahen keinen Grund für ein Studium. „Außer meinem Opa haben mir alle davon abgeraten“, sagt Stefanie Kischel. Schließlich studierte sie an der Uni in Rostock Germanistik und Geschichte Europas im Mittelalter. „Ich habe schon immer gern historische Romane gelesen“, sagt die Rostockerin. Nun könne sie endlich abgleichen, wie viel Reales wirklich in den Büchern steckt.

Im Studium wählte sie dann Vorlesungen und Seminare zum Thema Museums- und Volkskunde oder Narratologie – die Theorie zur Erzählung von Geschichten. Und damit all das Wissen auch angewendet und ausprobiert werden kann, absolvierte sie ihr erstes Praktikum im Schabbell-Haus in Wismar. „Alte Unterlagen aufstöbern, recherchieren und dann kurz und präzise beschreiben – das macht mir Spaß, obwohl mir Letzteres noch schwerfällt“, sagt Stefanie Kischel mit einem Augenzwinkern. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Praktikantin im Schloss in Gelbensande. Hier bereitete sie Sonderausstellungen vor und aus dem Praktikum wurde das Projekt „Auf den Spuren einer Herzogin.“

Erst mal steht eine Inventur der Sammelstücke an

Ein Flüchtlingskoffer - zu sehen im Heimatmuseum in Graal-Müritz. Quelle: Stefanie Adomeit

An der ausgeschriebenen Stelle in Graal-Müritz reizte Stefanie Kischel das eigenständige Arbeiten und die leitende Position. Sie freut sich darauf, ihre Ideen umzusetzen und dem Heimatmuseum ihren persönlichen Stempel aufzudrücken.

Aber bis dahin ist noch viel zu tun. Wie viele Ausstellungsstücke es derzeit gibt, kann sie gar nicht sagen. „Es gibt gar keine Inventarisierung. Ich erstelle jetzt erst einmal ein Sammlungskonzept und eine Inventarisierung“, sagt sie.

Von Stefanie Adomeit