Güstrow

Im Landkreis Rostock sind bereits seit Ende Februar alle Menschen, die in Pflegeheimen leben, durchgeimpft. Auch ein Großteil der sogenannten teilstationären Einrichtungen, Tagespflege oder Sozialstationen, wurden mit Impfungen versorgt. Das bestätigt Vizelandrat und Dezernent für Gesundheit im Kreis Stephan Meyer (CDU). Seine Prognose: Mitte Mai werden alle Einrichtungen durchgeimpft sein.

Dass es noch ein paare Wochen dauere, liege auch an der neuen Impfstrategie: Der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung des Wirkstoffs vom Herstellers Biontech/Pfizer ist inzwischen größer geworden. Man könne nun auch erst nach sechs Wochen die zweite Impfdosis spritzen. „Vorher mussten wir einen Abstand von vier Wochen einhalten“, so Meyer. Dadurch werde man zwar „erst“ Mitte Mai bei den Einrichtungen durch sein. Der Vorteil ist aber, dass so mehr Menschen schon mal eine Erstimpfung bekommen und bereits eine Grundimmunisierung nach der ersten Spritze haben.

Kreis baut weiteres mobiles Impfteam auf

„Bisher haben wir diszipliniert die Zweitimpfung zurückgehalten. Wir könnten viel mehr Geschwindigkeit beim Impfen an den Tag legen, wenn wir uns darauf verlassen könnten, regelmäßig mit neuem Impfstoff beliefert zu werden“, betont Vizelandrat Stephan Meyer.

Ein Großteil der Einrichtungen im Kreis wurde durch mobile Teams geimpft. Dennoch sagt Meyer: „Wir sind gerade dabei, ein weiteres mobiles Impfteam aufzubauen.“ Denn auch Kreisbewohner, die zur Prioritätsgruppe 2 zählen, sollen von diesen Teams geimpft werden.

Kreis plant 16 Schnelltestmöglichkeiten

Das neue Impfverfahren für Erzieher, Tageseltern, Lehrer an Grund- und Förderschulen sowie Polizisten sei am Dienstag gestartet, sagt Meyer: „Das Impfmanagement wurde dafür personell verstärkt.“ Daneben seien Schnelltests ein weiterer Baustein, um die Sicherheit zu erhöhen, macht der Gesundheitsdezernent deutlich. Bisher ist rund um die Kreisstadt Güstrow auf der Karte zu den Schnelltestzentren noch ein großer weißer Fleck.

Das soll sich aber in der kommenden Woche ändern: „Wir wollen an bis zu 16 Standorten im Landkreis Schnelltestmöglichkeiten schaffen, die Angebote der Apotheken eingeschlossen. Diese sollen spätestens am Montag nächster Woche den Betrieb aufnehmen.“

Impfen über Ostern Das Impfzentrum des Landkreises Rostock am Flughafen Rostock/Laage weitet die Öffnungszeiten und Impfmöglichkeiten in der Karwoche und zu Ostern weiter aus. Nach Informationen von Kreissprecher Michael Fengler werde auch am Karfreitag, Karsamstag und Ostermontag geimpft. Das Impfshuttle pendelt auch an diesen Tagen im Stundentakt zwischen dem Güstrower Bahnhof und dem Impfzentrum. Nach Ostern sind Öffnungszeiten von Montag bis Sonnabend in der Zeit von 8 bis 20 Uhr vorgesehen. Das Impfzentrum selbst könne bei Bedarf noch einmal vergrößert werden: Bis zu sieben Impfkabinen stehen dann zur Verfügung. Ziel sei es, bis zu 1200 Impfungen pro Tag durchzuführen.

Man stehe kurz vor dem Abschluss der Vorbereitungen: „Kommunen haben uns Räume angeboten, wofür ich ausdrücklich danke. Ich bin zuversichtlich, dass wir nun auch mit den Hilfsorganisationen zu einem tragfähigen Ergebnis kommen“, so Meyer. Hier würde man noch über Details zur Finanzierung und Testbeschaffung verhandeln: „Wir wollen für die Erstausstattung 26 000 Schnelltests zur Verfügung stellen und übernehmen Kostenrisiken.“

40 neue Corona-Fälle im Landkreis Rostock

Im Landkreis Rostock haben sich von Mittwoch auf Donnerstag 40 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Konzentrierten sich die Ausbrüche noch vor ein paar Wochen eher auf den Süden des Kreises in und um Güstrow und Teterow, ist das Infektionsgeschehen inzwischen diffuser. Auch im Norden des Landkreises Rostock häufen sich die Corona-Fälle.

Von Michaela Krohn und Lennart Plottke