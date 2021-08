Rostock

Im Büro des Hanse-Sail-Vereins ist in diesen Tagen ordentlich Gewusel. Auf welchem Liegeplatz liegt welches Schiff? Wann kommen sie an? Wo gibt es noch freie Plätze zum Mitsegeln? Wer kümmert sich um welches Schiff? Alles Fragen, um die sich vor allem Rita Schumacher und Valentina Dabergott kümmern. Die beiden gehören zum Herz des Sail-Vereins und stemmen zusammen mit rund 100 anderen Ehrenamtlern einen Großteil der Organisation.

Rückblick: Nur wenige Tage vor der Sail ist im Büro am Stadthafen richtig viel los. Gerade fädeln ein paar Ehrenamtler Bilder auf, die Kinder für den Kreativwettbewerb gemalt haben. Es sind immer 150 Einsendungen, alle müssen auf die Wäscheleine gefädelt werden. Rita Schumacher und Valentina Dabergott machen auch mit. Dabei haben sie auch noch ganz andere Aufgaben.

Extra Urlaub, um im Verein zu arbeiten

Valentina Dabergott ist seit 2018 im Hanse-Sail-Verein aktiv. Eine ehemalige Kollegin von der Arbeit, Schatzmeisterin Karin Nagel, hat sie eingeladen, sich die Arbeit des Vereins anzuschauen. „Ich war dann Schiffsbetreuerin“, berichtet Valentina Dabergott. Inzwischen sei sie aufgestiegen, sagt sie lachend und erklärt: „Ich betreue jetzt die Schiffsbetreuer.“ Für die 61-Jährige scheint dies der richtige Job im Verein zu sein – sie hat immer ein Lächeln auf den Lippen, ist aufgeweckt und liebt die Vereinsarbeit. „Es macht mir einfach sehr viel Spaß“, sagt sie. Und deshalb nimmt sie für die Zeit der Sail auch extra Urlaub.

Extra Urlaub nehmen, das muss Rita Schumacher nicht. Die 64-Jährige ist bereits im Ruhestand. Das Wort „Unruhestand“ passt aber auch ganz gut. Bei ihr laufen ziemlich viele Fäden der Vereinsarbeit zusammen: Sie assistiert bei der Geschäftsführung, beantwortet Mails, koordiniert einen Großteil der Vereinsarbeit. Seit fünf Jahren ist sie dabei – und das kam so: „Meine beiden Töchter waren damals Schiffsbetreuer und eine von ihnen hat mich einfach mal mitgenommen.“ Seitdem ist Rita Schumacher dabei geblieben. Auch ihre Schwester hilft im Verein.

„Während der Sail sind wir voll im Stress“

Rita Schumachers Hauptaufgabe: „Ich organisiere viele kleine Dinge und beantworte alle möglichen Fragen.“ Sie gehört im Verein zu den Problemlösern. Warum sie das tut? „Während der Sail sind wir voll im Stress. Aber es macht mir einfach so viel Spaß.“ Und den sieht man ihr und Valentina Dabergott auch an.

Im Vereinsbüro der Ehrenamtler am Stadthafen kann es schon mal eng werden. Der kleine Versammlungsraum im oberen Stockwerk ist fast zur Hälfte allein mit Materialien und Preisen für den Kreativwettbewerb zur Kinderbuchfigur Hein Hannemann gefüllt. Der Verein hatte zuvor Kinder dazu aufgerufen, etwas zu malen oder zu basteln. Die schönsten Einsendungen werden am Freitag um 15.30 Uhr an Liegeplatz 72 prämiert – dort liegt die „Atalanta“ und dort soll Hein Hannemann persönlich erscheinen. Alle Einsender sind eingeladen teilzunehmen.

Auch die Enkelkinder mussten ran

Dass so viele Kinder mitgemacht haben, damit hätten die beiden Sail-Ehrenamtlerinnen zunächst gar nicht gerechnet. Da mussten zuerst die Enkelkinder ran. Dann gab es aber immer mehr Einsendungen, auch aus Schulen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ab Donnerstag sind also nicht nur die Schiffe auf der Warnow und der Ostsee voll in Fahrt, auch Valentina Dabergott und Rita Schumacher müssen im Hintergrund organisatorisch alles am Laufen halten.

Von Michaela Krohn