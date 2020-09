Rostock

Jubel, Trubel, Heiterkeit – so stellen sich die Mitglieder des Universitäts-Fußball-Clubs Arminia Rostock ihr 70-jähriges Jubiläum vor. Wenn am Sonnabend die Sportfreunde um UFC-Präsident Joachim Feuerstein zusammenkommen, wird die Stimmung hingegen bedrückt sein. Laune zu feiern haben die Kicker aus der Gartenstadt momentan nicht: „Ende August teilte uns der Krisenstab der Universität mit, dass unserem Antrag zur Durchführung von Heimspielen nach Abstimmung mit der Universitätsleitung nicht zugestimmt wird“, begründet Feuerstein.

Uni verbietet Spielbetrieb?

In einer E-Mail hatte sich zuvor der Uni-Krisenstab an den Club gewandt: „Für die Universität Rostock steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausschließlich die Absicherung des Lehr- und Forschungsbetriebs im Vordergrund. Veranstaltungen sogenannter Dritter werden nicht genehmigt“, heißt es darin.

Uni-Pressesprecher Michael Vogt stellt klar: „Ein Spielbetrieb im Außenbereich stellt kein Problem dar. Aus Schutz vor einer Infektionsgefahr können wir es allerdings nicht zulassen Sozialräume, sowie Umkleiden und Duschen zu öffnen.“

Verein ist enttäuscht

Für einen der ältesten Vereine aus Rostock könnte diese Nachricht das Aus bedeuten. „Wir stehen vor größeren Schwierigkeiten“, macht der Präsident deutlich. Die Hanseaten, deren Fußball-Sektion sich 1950 aus der Hochschulsport-Gemeinschaft der Wissenschaft gründete, pflegt seit ihrem Bestehen eine feste Verbundenheit zur Uni Rostock. Derzeit ist es eher frostig zwischen beiden Seiten.

Joachim Feuerstein ist verärgert: „Durch unsere jahrzehntelange Verbindung zur Uni, die durch eine Vielzahl von Studenten und Ehemaligen in unseren Mannschaften begründet ist, sehen wir uns nicht als Dritte, sondern nach wie vor als Teil der Universität.“ Auf seine Bitte um erneute Prüfung bekam er nicht mal eine Antwort.

Auf OZ-Nachfrage meldete sich die Universität Rostock jedoch zu Wort: „Wir begrüßen jegliche Verbindungen zur Universität“, sagt Pressesprecher Vogt. Im Oktober beginnt die neue Studienregelzeit mit Präsenz-Veranstaltungen. „Aus diesem Grund konzentriert sich die Universität momentan nur auf ihre Hauptaufgaben: Lehr- und Forschungsbetrieb.“

Ball ruht seit drei Monaten

Aufgrund der Corona-Pandemie, in deren Folge das Spieljahr 2019/20 abrupt beendet wurde, rollte drei Monate lang kein Ball mehr über einen der drei UFC-Arminia-Plätze. Dementsprechend groß war die Freude über die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes im Juni. Doch dann ereilte die Kicker eine erste Hiobsbotschaft: „Die Universität teilte uns mit, dass die Flutlichtanlagen Ende August demontiert werden“, berichtet Feuerstein. Der Trainingsbetrieb ist damit im kommenden Winter unmöglich.

Wegen der Vorbereitung auf den Bau des neuen Instituts für Sportwissenschaften auf der Sportanlage „Am Waldessaum“ musste schon der geliebte „Platz 3“ samt Flutlichtmasten weichen. Der UFC-Vorstand ist sauer: „Ein Umsetzen der Licht-Anlage auf Platz zwei wäre sicherlich möglich gewesen. Vielleicht war er aber nicht gewollt. Somit stehen wir in der dunklen Jahreszeit ohne Trainingsplatz da.“

Verlegung sehr schwierig

Feuerstein weiß, dass eine Verlegung des Trainings und der Spiele angesichts knapper Kapazitäten in der Stadt Rostock „sehr schwierig, wenn nicht unmöglich sein“ wird. An einen Rückzug vom Spielbetrieb will beim UFC Arminia Rostock niemand denken: „Wir geben nicht auf“, betont der Präsident.

Trotz des angespannten Verhältnisses hatten die Kicker Uni-Rektor Prof. Dr. Wolfgang Schareck zum Jubiläum eingeladen. Eine Antwort aus dem Rektorat bekamen sie nicht. Der Rektor befindet sich derzeit im Urlaub.

Von Ben Brümmer