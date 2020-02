Rostock/ Ribnitz

Im Job muss Felix Licht (28) einen kühlen Kopf bewahren. Privat zeigt sich der Notfallsanitäter von seiner heißen Seite. Zur Freude seiner Fans: Mit sexy Selfies und coolen Einblicken in sein Arbeitsleben begeistert der Tessiner Tausende Abonnenten auf seinem Instagram-Kanal.

Vor wenigen Monaten postete Felix Licht sein erstes Foto aus der Wache des Rettungsdienstes Vorpommern-Rügen in Ribnitz-Damgarten. Seither wird der Account des gebürtigen Rostockers von Tag zu Tag öfter angeklickt. „Ich bin selbst überrascht, wie groß das Interesse ist.“ Mit seinen Social-Media-Posts will er auch dazu beitragen, dass Rettungskräfte mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfahren.

Felix Licht ist mit Herz und Seele Notfallsanitäter. „Ich liebe meinen Job über alles.“ Es ist eine Liebe auf Umwegen. Zunächst lässt sich der Mecklenburger zum Konstruktionsmechaniker ausbilden. „Ich habe aber schnell gemerkt, dass mir Handwerkliches nicht liegt und ich das nicht für den Rest meines Lebens machen möchte.“ Was nun? Felix Licht recherchiert – und findet, was ihn glücklich macht: Mit Anfang 20 wird er Rettungsassistent, 2017 Notfallsanitäter.

Felix Licht reizt das Ungewisse. Sowas wie einen Arbeitsalltag gibt es für ihn nicht. „Wenn ich morgens zur Arbeit komme, weiß ich nie, was der Tag bringt.“ Ein Patient mit Kreislaufkollaps, eine Schwangere in den Wehen, das Opfer eines schweren Autounfalls – sobald Menschen in Not sind, ist Felix Licht als einer der Ersten zur Stelle, um zu helfen.

Erster Einsatz: Herzattacke

Heftige Einsätze ist Felix Licht gewohnt. Schon bei seinem allerersten geht es um Leben und Tod: Der damals Anfang-20-Jährige muss einen Bauarbeiter reanimieren. „Ich kam quasi frisch aus der Schule und dann gleich so was. Mir ging ganz schön die Sause“, erinnert sich Licht.

Auch heute noch schießt Adrenalin durch seine Adern, sobald der Alarm losgeht. Doch Felix Licht behält die Ruhe, muss sie behalten. „Wer in Panik verfällt, macht Fehler.“ Bis zu sechs mal täglich wird er zu einem Einsatz gerufen. Auch wenn sich eine Zwölf-Stunden-Schicht dem Ende zuneigt: Sobald es drauf ankommt, muss Licht hellwach sein. „Von 0 auf 100.“

Retter zeigt nackte Tatsachen

Stressresistenz, Einfühlungsvermögen, mentale Stärke und Fitness – sein Job verlangt Felix Licht viel ab. Und gerade deshalb liebe er ihn, sagt der 28-Jährige. Die Begeisterung teilt er mit seinen mehr als 4500 Instagram-Abonnenten. Ihnen zeigt er, wie es im Rettungswagen aussieht oder woran man einen Herzinfarkt erkennen kann.

Herzrasen löst der Lebensretter auch selbst aus – mit privaten Einblicken: Mal posiert Felix Licht im Freizeit-look, mal zeigt er sich komplett hüllenlos. Mit nackten Tatsachen habe er kein Problem. „Ich poste, worauf ich Lust habe.“

Statement gegen Gewalt

Dazu gehören eindringliche Appelle: „Stoppt Gewalt gegen Einsatzkräfte!“ Dass Feuerwehrleute, Sanitäter und Polizisten immer öfter bei der Ausübung ihrer Arbeit angegriffen werden, will Felix Licht nicht hinnehmen. Ihm seien körperliche Attacken bislang erspart geblieben. Beleidigungen und wüste Pöbeleien habe er sich dagegen im Dienst schon öfter gefallen lassen müssen.

Dreistigkeiten ebenfalls. So mancher missbrauche den Rettungswagen als Taxi-Ersatz zum Krankenhaus. „Wer nur einen kleinen Schnupfen hat, sollte die 116 117, die Nummer des Kassenärztlichen Notdienstes, wählen“, betont Felix Licht.

Retter entfesseln Twittergewitter

Für echte Notfälle gilt eine Nummer, die am 11. Februar im Fokus steht: Der Europäische Notruftag soll die 112 bekannter machen. Denn vielen Menschen ist nicht bewusst, dass diese kostenlose Nummer EU-weit gilt. Das soll sich auch durch Social-Media-Kampagnen ändern. Zum Aktionstag entfesseln Deutschlands Retter das „ Twittergewitter“: Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter können User unter dem #112live die Einsätze Tausender Berufsfeuerwehrleute miterleben.

Felix Licht will seine Follower auch über den Notruftag hinaus mit sehenswerten Ein- und Anblicken versorgen. Wer dabei Schnappatmung bekommt, sollte wissen: Der Retter hat sein Herz bereits verloren und sich rettungslos verliebt – erst in seine Frau, dann vor neun Monaten in seine „kleine Prinzessin“, Töchterchen Lara.

Twittergewitter zum Notruftag 112 – diese Notrufnummer hat der Rat der Europäischen Gemeinschaft am 29. Juli 1991 für alle EU-Staaten festgelegt. Wer sie wählt – gleich ob mit Mobil- oder Festnetztelefon – wird kostenlos mit der örtlichen Rettungsleitstelle verbunden, welche durch Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr betreut wird. Weil vielen Menschen noch nicht bewusst ist, dass sie auch im Ausland über die 112 Hilfe in Notsituationen bekommen, wurde der Europanotruftag am 11. Februar initiiert. Um die Bekanntheit weiter zu erhöhen, starten Deutschlands Rettungskräfte eine besondere Aktion: Unter dem Titel Twittergewitter wollen rund 50 Berufsfeuerwehrleute auf dem Kurznachrichtendienst Twitter in Echtzeit von Einsätzen berichten. Wer das live mitverfolgen will, kann das mittels Hashtag Deutschland112 tun.

112 kann Leben retten Wann sollten Sie die 112 anrufen? Im Notfall, um einen Krankenwagen oder die Feuerwehr zu rufen. Wenn Sie zum Beispiel dringend einen Arzt brauchen, Zeuge eines schweren Verkehrsunfalls werden oder feststellen, dass ein Gebäude brennt. Rufen Sie die 112 nicht für Verkehrsmeldungen, Wetterberichte, allgemeine Informationen oder Fragen an. Unnötige Anrufe können das System überlasten und so das Leben derer gefährden, die wirklich dringend Hilfe benötigen. Was geschieht, wenn Sie die 112 anrufen? Eine speziell ausgebildete Person beantwortet Ihren Anruf. Je nach Land, in dem Sie sich befinden, kümmert sie sich unmittelbar um Ihr Anliegen oder leitet Sie an den entsprechenden Notfalldienst weiter. Sie werden aufgefordert, Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer zu nennen. Anrufer müssen sich identifizieren, damit derselbe Notfall nicht doppelt gemeldet wird. Wenn Sie die 112 irrtümlich angerufen haben, legen Sie nicht auf! Sagen Sie einfach, dass alles in Ordnung ist. Sonst muss eventuell ein Rettungsdienst losgeschickt werden, um zu prüfen, ob ein Notfall vorliegt.

Von Antje Bernstein