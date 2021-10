Rostock/Klütz

In den Fall der frierenden Mieter an der Bamburg in Klütz (die OZ berichtete) scheint Bewegung zu kommen. Nach dem OZ-Bericht in der vergangenen Woche ist am späten Freitagabend die verantwortliche Hausverwaltung mit mobilen Heizlüftern angerückt und hat diese an einige Bewohner verteilt, wie mehrere Mieter berichten. Allerdings nicht an alle Bewohner.

Rückblick: Seit einem Monat funktioniert die Heizung in den drei Häusern nicht mehr, die Mieter der drei Wohnblöcke müssen bibbern. Anrufe der Betroffenen – und auch der OZ – auf dem Festnetz und der Notfall-Handynummer der Rostocker Gebäudemanagement und Verwaltungs-GmbH (RGV) blieben in der vergangenen Woche tagelang unbeantwortet.

Letztlich reagierte Geschäftsführerin Katja Strehlau gegenüber der OZ in einer knappen E-Mail, dass der Heizungsausfall andauere, „bis das Ersatzteil geliefert und die Reparatur beziehungsweise Instandsetzung erfolgt ist“. Mieter berichten derweil, dass es nachts in den Zimmern bis auf knapp über zehn Grad herunterkühlt.

Mutter von vier Kindern geht leer aus

Als am Freitagabend die Heizlüfter verteilt wurden, ging Nancy Sell, Mutter von vier Kindern, leer aus. „Wir haben keinen bekommen, die sind mit einer Liste herumgegangen, aber nicht jeder hat einen Heizlüfter erhalten“, sagt die Klützerin verärgert. Sie und ihr Mann haben sich auf eigene Kosten drei Heizlüfter angeschafft, damit ihre Kinder „nachts nicht frieren müssen und laufend krank werden“, wie sie sagt. Das jüngste Kind ist noch nicht mal ein Jahr alt.

„Wir versuchen immer den Raum mit den Lüftern zu wechseln, damit jeder mal ein warmes Zimmer hat. Als ich neulich alle drei anhatte, ist die Sicherung herausgeflogen“, berichtet die 38-Jährige von den unhaltbaren Zuständen. Bei einem Nachbarn ist bereits ein Heizlüfter durchgebrannt, wie er der OZ schildert.

Kein Warmwasser – Mieterin schildert schlimme Zustände

Die ausgefallene Heizung ist im Grunde nun der Gipfel einer langen Liste von Problemen in den maroden Blöcken. Denn bei Familie Sell funktioniert seit einem Jahr kein Lichtschalter mehr. Zur Reparatur kam niemand. Seither behilft sich die sechsköpfige Familie mit Lampen, die über Steckdosen laufen. Das sind Zusatzausgaben, die Heizlüfter sind zudem ein ziemlicher Stromfresser. „Auf den Kosten werden wir wohl sitzen bleiben“, sagt Nancy Sell.

Auch was die anderen Mieter schildern, klingt katastrophal: verschimmelte, undichte Fenster, kaputte Eingangstüren, keine Hausreinigung. Eine weitere Mieterin mit Kindern, die lieber anonym bleiben möchte, sagt: „Im letzten Winter ist unser Durchlauferhitzer durchgebrannt. Gott sei Dank waren wir zu dem Zeitpunkt zu Hause.“ Es habe neun Tage gedauert, bis das Warmwasser wieder lief – und das im November.

Rostocker Unternehmen sitzt im Bahnhofsviertel

Spurensuche in Rostock: Was ist los bei der RGV? Die Wohnungsverwaltung hat ihren Sitz in einer weißen Villa im Bahnhofsviertel in Rostock. Die OZ hat am Freitag versucht, die Verantwortlichen vor Ort zu sprechen. In der Auffahrt standen ein Transporter und ein Pkw des Unternehmens. Auf das Klingeln reagierte bei RGV aber niemand. Auch ein weiteres Unternehmen Wohnen im Norden (W.I.N.) derselben Geschäftsführerin hat hier seinen Sitz. Zumindest gibt es einen Briefkasten mit der Aufschrift darauf.

Der Sitz der RGV im Rostocker Bahnhofsviertel. Quelle: Virginie Wolfram

Laut der Wirtschaftsauskunft Creditreform MV von der Decken KG steht es nicht allzu rosig um die RGV. Mangelhaft bis ungenügend wird die Bonität des Unternehmens beschrieben. Seit 2006 sei die Firma eigentlich immer negativ bewertet worden. Es hätten in der Vergangenheit auch schon Inkassosachen vorgelegen, die seien allerdings inzwischen abgearbeitet, heißt es auf OZ-Anfrage.

Mieterbund rät Bewohnern einstweilige Verfügung zu beantragen

Auch beim Deutschen Mieterbund MV ist die Wohnungsverwaltung nicht unbekannt. „Früher hatten wir öfter Probleme. Die Firma gilt als eher unseriös. Jetzt habe ich aber seit Jahren keinen Fall mehr gehabt“, sagt Landes-Geschäftsführer Kai-Uwe Glause. Er rät den Mietern vor allem dazu, sich anwaltliche Hilfe zu holen und eine einstweilige Verfügung gegen den Vermieter zu erwirken. Das gehe jedoch nur gegen den Vermieter, nicht gegen einen bloßen Hausverwalter.

Die RGV fungiert offenbar als beides zugleich. Die verteilten Heizlüfter sollen im Einsatz sein, bis das defekte Teil der Heizungsanlage ausgetauscht werden kann. In dieser Woche soll die Anlage repariert werden, sagt eine Mieterin, glaubt aber nicht daran. „Die RGV hat uns schon so oft vertröstet.“

Nancy Sell will sich das nicht länger gefallen lassen und wird in der Zwischenzeit selbst aktiv. Sie hat einen Termin beim Anwalt, um sich die Möglichkeiten erörtern zu lassen. Ihre jüngste Tochter feiert am Wochenende ihren ersten Geburtstag. Hoffentlich mit einer Kerze zum Auspusten – und einer warmen Heizung.

Von Virginie Wolfram und Malte Behnk