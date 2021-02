Helene aus Rostock: Motivation für Schule ist allein schwieriger

Rostock

Sie trägt bequeme Klamotten: Shirt und Jogginghose. Vor ihr liegen Handy und Laptop auf einem Schreibtisch in ihrem Zimmer. Die 14-Jährige geht in die 8. Klasse. Für Helene aus Rostock beginnt ein weiterer Homeschooling-Tag.

„Ich stehe immer etwa 7 Uhr auf, frühstücke mit meiner Zwillingsschwester und sitze um 8 Uhr in meinem Zimmer“, erzählt sie. Teilweise beginnen die Schultage mit Videokonferenzen. Distanzunterricht, Homeschooling. Den ganzen Januar ging das schon so. Auch jetzt, nach den Winterferien müssen die Schüler der höheren Klassen (außer den Abschlussklassen) in Mecklenburg-Vorpommern coronabedingt noch bis mindestens zum 8. März zu Hause bleiben. Die Präsenzpflicht an Schulen richtet sich nach den Inzidenzwerten der jeweiligen Regionen und ist je nach Wert differenziert gestaltet.

Das Lernen geht langsamer als in der Schule

„Zwischen 14 und 16 Uhr bin ich mit meinen Aufgaben fertig“, sagt Helene. „Generell benötige ich für meine Aufgaben zu Hause weniger Zeit als in der Schule.“ Aber das Lernen gehe langsamer als im Unterricht. „Vielleicht, weil es zu Hause schwieriger ist, sich so allein für Schule zu motivieren.“ Aber der Hausunterricht sei von ihrer Schule gut organisiert. „Dadurch, dass wir die Aufgaben in Echtzeit machen müssen, haben wir einen strukturierten Alltag.“ Sie mag zum Beispiel die Videokonferenzen, weil sie wichtig für ein besseres Verständnis des Unterrichtsstoffes seien.

Endlich wieder Freunde, Schule, Hip-Hop

Helene Beblein, Schülerin aus Rostock. Quelle: privat

„Blöd finde ich, dass ich nun den ganzen Tag drinnen und zu Hause bin“, sagt Helene, die in normalen Zeiten regelmäßig in einer Tanzschule Hip-Hop tanzt. „Wir haben in Rostock schon länger einen niedrigen Corona-Inzidenzwert und deshalb hoffe ich, bald wieder zur Schule gehen zu können und endlich wieder meine Freunde zu sehen.“

Gar keine Angst vor dem Virus? „Ich habe nicht wirklich Angst vor Corona, da es in Rostock nicht so schlimm wie in anderen Städten ist, wo die harten Einschränkungen sicherlich notwendig sind. Außerdem sind in meiner Familie alle ziemlich jung und fit und haben keine Vorerkrankungen.“

Helene ist eine organisierte, disziplinierte Schülerin. „Ich gebe mir stets Mühe, alle Aufgaben zu erledigen und zu verstehen.“ Sie verbringt jetzt mehr Zeit am Handy und am Laptop als vorher, auch um mit Freundinnen in Kontakt zu bleiben oder um zu spielen. Beispielsweise das Computerspiel „Die Sims“.

Inzidenz entscheidet 152 000 Schüler und 34 000 Berufsschüler in MV dürfen wieder zur Schule. Doch so einfach ist es dann doch nicht. Denn Voraussetzung für Präsenzunterricht ist der Inzidenzwert in den Regionen. Ab einer stabilen Inzidenz unter 50 geht es in den Regelbetrieb für die Grundschüler sowie für die Klassen 5 und 6 und für die Abschlussklassen. Für alle anderen Klassen startet der Präsenzunterricht mit Auflagen (zum Beispiel Wechselunterricht) erst am 8. März. Ab einer Inzidenz über 50 gelten allerdings etwas andere Regelungen. Infos: www.regierung-mv.de

Helene stellt fest: „Ich lese jetzt mehr und mache Workouts.“ An den Wochenenden wird nun mehr mit der Familie unternommen, das, was eben so möglich ist. Viel ist es ja nicht. Aber: „Meinen Hip-Hop-Unterricht habe ich jetzt wenigstens noch per Videokonferenz.“ Sie weiß schon genau, was sie tun wird, wenn alles wieder geöffnet hat, das Leben freier wird: „Ich möchte meine ganze Familie besuchen und mal wieder richtig shoppen gehen. Denn online zu shoppen, ist nicht dasselbe wie das echte Shoppen in der Stadt.“

Von Liska Amberger (13)