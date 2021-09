Rostock

Schallendes Lachen ist am Freitagabend im Iga-Park zu hören. Entertainer Helge Schneider ist mit seinem aktuellen Programm „Let’s lach“ nach Rostock gekommen – und 500 Zuschauer folgten diesem Aufruf. „Früher war ich auch in Kühlungsborn, als man da noch wild campen konnte. Heute wird man da ja sofort weggeschickt, also bin ich direkt zu euch gekommen“, erklärt er seinem Publikum.

„Rostock ist das schönste Fleckchen Erde in 100 Metern Umkreis. Ich hatte heute leider keine Zeit, mir die Stadt zum x-ten Male anzusehen.“

„Bei Helge Schneider weiß man nie, was passiert“

Der Komiker stellte klar: Ernst gemeint ist an diesem Abend gar nichts. Das gefällt Annika Bostelmann aus Rostock. „Ich mag den verrückten Humor. Wir haben uns zur Einstimmung seine Filme angesehen – sehr witzig!“ Ihre Begleitung Clemens Golz stimmt zu. „Mich spricht diese Mischung aus anspruchsvollem Jazz und Klamauk sehr an“, erklärt der Rostocker. „Bei Helge Schneider weiß man nie, was passiert.“

Die Mischung auf anspruchsvollem Jazz und Klamauk gefällt Annika Bostelmann und Clemens Golz Quelle: Ove Arscholl

Und so präsentierte sich der 66-Jährige als Mulitinstrumentalist unter anderem an Klavier, Vibraphon, Gitarre, Trompete, Saxophon und Kontrabass. „Meine Lieder sind alle sozialkritisch und sehr politisch“, kündigt er an. Begleitet wird er dabei von Gitarrist Sandro Giampietro, Teekoch Bodo und seinem elfjährigen Sohn Charlie Schneider am Schlagzeug.

Details aus dem Privatleben

Stefan Klembt, der mit Christin Ullrich und Steffen Meyer im Publikum sitzt, gefällt es. „Dieser Humor ist einfach super“, sagt der Rostocker. „Die Mischung mit der Musik gefällt mir.“ Schneider lässt sich des Öfteren Tee servieren und verrät exklusive Details aus seinem Privatleben und von seiner Familie: „Meine Oma war vier Jahre lang mit Elvis zusammen. Also nicht mit dem Elvis. Eigentlich hieß er Elviro“, so der Komiker. „Wenn mein Opa Nachtwächter war, hatten Einbrecher keine Chance – also keine Chance ihn zu wecken.“

Dann greift er zum Akkordeon und bricht unter dessen Last zusammen. Urkomisch ist es mit anzusehen, wie Teekoch Bodo ihm hochzuhelfen versucht. „Haha – ich hab’ mich schwer gemacht“, feixt Schneider. Das Publikum ist zwischen Lachkrämpfen und Beifallsbekundungen hin und her gerissen.

Freuen sich auf einen witzigen Abend: Stefan Klembt, Christin Ullrich und Steffen Meyer Quelle: Ove Arscholl

„Schöner kann es nicht werden“

„Wir haben im Mai die Karten gekauft und hatten wenig Hoffnung, dass es tatsächlich stattfinden wird“, so Fan Christin Ullrich. Für andere Veranstaltungen sieht Schneider hingegen schwarz. „Noch sieben, acht oder neun Weihnachten – dann können wir endlich wieder auf den Weihnachtsmarkt gehen. Schön Reibekuchen essen und danach ins Krankenhaus“, so seine Prognose.

Positiver waren seine Erwartungen an Rostock – vorher sei er extra zu einer Wahrsagerin gegangen. „Sie hat mir gesagt – Rostock wird der Scheitelpunkt meiner Karriere. Schöner kann es nicht werden.“

Von Katharina Ahlers und Ove Arscholl