Hella-Marathon-Nacht in Rostock wegen Corona-Krise abgesagt

Wegen der Corona-Krise muss auch die Hella-Marathon-Nacht in Rostock am 1. August ausfallen. Wie der Veranstalter mitteilt, erfolgt die Absage auf Grundlage des bundesweiten Verbotes von Großveranstaltungen bis einschließlich 31. August 2020. Einen neuen Termin für dieses Jahr wird es nicht geben.

„Wir sind natürlich enttäuscht, dass die lang geplante Laufveranstaltung mit dem gewissen maritimen Flair der Ostseeküste nicht stattfinden kann, respektieren aber die Entscheidung der Behörden – die Gesundheit der Menschen hat eindeutig Vorrang“, schreiben die Organisatoren, die BMS Laufgesellschaft, in einer Mail an alle Teilnehmer. Wie es nun weitergeht und was mit den Anmeldungen passiert, werde demnächst mitgeteilt.

Verschiebung stand nicht zur Debatte

Eine Verschiebung in den Herbst stand schon vor der Absage nicht zur Debatte. „Wir wissen ja nicht, wie sich die Corona-Lage bis dahin entwickelt“, sagte Markus Hillebrand, Sprecher der BMS Laufgesellschaft vor einer Woche. Selbst wenn dann wieder gelaufen werden könne, sei der Laufkalender im Herbst zudem schon sehr voll und man wolle anderen Veranstaltungen nicht in die Quere kommen.

Zur diesjährigen Hella-Marathon-Nacht in Rostock hatten sich bereits knapp 600 Läufer angemeldet. Letztes Jahr nahmen am Ende mehr als 2000 teil.

