Die Zahl der Erkrankten bei dem Hepatitis-A-Ausbruch in der Gemeinde Dummerstorf ( Landkreis Rostock) steigt weiter. Wie der Landkreis am Freitag mitteilte, gibt es mittlerweile 28 Fälle. Der derzeit letzte Erkrankte wurde am 18. November symptomatisch.

Aktuell sind im Zusammenhang mit dem Hepatitis-A-Ausbruch in Dummerstorf und Umgebung 25 Erkrankte erfasst. 3 Fälle mit Bezug zu diesem Ausbruch sind in Nachbarkreisen aufgetreten. Es wurden insgesamt 211 Kontaktpersonen ermittelt.

Bei den engeren Kontaktpersonen wurden laut Landkreis sogenannte Riegelungsimpfungen durchgeführt. Das heißt, die Impfung erfolgte innerhalb der Inkubationszeit, um dem Körper die Bildung von Antikörpern zu ermöglichen und damit einen Ausbruch zu verhindern.

Ermittlungen zum Ausbruchsgeschehen dauern an

Die Ermittlungen zum Ausbruchsgeschehen dauern an. Bei weiteren Beschäftigten aus dem betroffenen Bäckereiunternehmen sowie eines benachbarten Betriebes wurden Tests veranlasst. Die Untersuchungen der nicht erkrankten Filialbeschäftigten des Bäckers zeigten keine Hinweise auf eine Hepatitis-A-Infektion.

Da sich bei 5 Erkrankten kein eindeutiger Bezug zu der ursächlichen Bäckereifiliale herstellen ließ, wurden Genotypisierungen veranlasst. Damit soll festgestellt werden, ob es sich bei dem Ausbruch tatsächlich um ein zusammenhängendes Geschehen handelt. Dafür stehen die Befunde noch aus.

