Dummerstorf

Nach dem Hepatitis-A-Ausbruch in Dummerstorf bei Rostock ist am Freitag eine Bäckereifiliale im Ort geschlossen wurde. Die Behörden vermuten, dass sich die Erkrankten dort angesteckt haben. An einem Lichtschalter der Filiale hätten Ermittler Hepatitis-Moleküle nachgewiesen, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises Rostock. Die Mitarbeiter der Filiale seien freigestellt worden und werden nun näher untersucht.

Den Ermittlern zufolge hätten sich die Mitarbeiter der Filiale längere Zeit nur in einer Spüle waschen können, da das Waschbecken kaputt war. „Das bestätigt den anfänglichen Verdacht, dass die Infektionsquelle für den Hepatitis-A-Ausbruch eine Ersterkrankung aus der Belegschaft der Filiale ist“, heißt es vom Landkreis. Der Ursprung dieser Ersterkrankung bleibe jedoch weiter unklar, da die angelieferte Ware als Infektionsquelle ausgeschlossen werden könne. Diese werde zentral geliefert und es seien keine weiteren Fälle in MV bekannt.

Anzeige

Bei fünf Fällen keine sichere Verbindung zur Bäckerei

Die Zahl der Infizierten nach dem Hepatitis-A-Ausbruch in der Gemeinde Dummerstorf ist bis Freitagmittag auf 23 gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes leben 21 der Betroffenen in der Gemeinde und deren Nähe, zwei Erkrankte sind in Nachbarkreisen des Landkreises Rostock zu Hause. Vier Patienten mussten beziehungsweise müssen noch in Krankenhäusern behandelt werden. Das Gesundheitsamt hat bislang 101 Kontaktpersonen ermittelt und mit diesen gesprochen.

Lesen Sie auch: Bericht einer Betroffenen: „Ich dachte, es ist Corona“

Aufzuklären bleiben fünf der bislang 23 bestätigten Hepatitis-A-Infektionen, da bei diesen bislang keine sichere Verbindung zu der Bäckereifiliale gefunden wurde. Daher werden die Mitarbeiter von drei weiteren Betrieben in der Gemeinde Dummerstorf untersucht.

Von oz