Herbstfeuer und Erntedank in Thulendorf: Das erwartet Besucher

Thulendorf

Am Freitag, den 24. September, findet in der Gemeinde Thulendorf auf dem Dorfplatz von 18 Uhr bis 22 Uhr das Herbstfeuer statt. Die Freiwillige Feuerwehr sorgt an diesem Abend für Essen und Getränke.

Am Sonnabend wird in Thulendorf Erntedank gefeiert. Um 14 Uhr findet der Gottesdienst auf dem Festplatz statt. Um 15 Uhr startet der Umzug mit alten und neuen Landmaschinen. Treffpunkt ist an der Kirche. Ab 15 Uhr gibt es hinter dem Kiek’in auch Räucherfisch, Kaffee, Kuchen und Getränke. Für die Kinder gibt es Spiele. Auf dem Festplatz spielt Musik.

Von Stefanie Adomeit