Innenstadt

Dreißig Jahre wurden Männer hier mit Hemden, Hosen oder Krawatten eingekleidet – in kleinen und auch in Übergrößen. Mitte September schließt Monika Meier ihr Geschäft „Mode for Men (MM)“ an der Langen Straße. Die 65-Jährige geht in den Ruhestand. Vor ihrem Geschäft hängen Banner mit der Aufschrift: „Wir sagen Danke für die schöne Zeit.“

„Ich möchte mehr Zeit für meine Familie und Freunde, aber vor allem für meine Enkelkinder haben“, sagt Monika Meier. Seit ein paar Tagen läuft der Ausverkauf. „Der ist gut angelaufen“, freut sie sich. Aber es sei schon komisch, dass keine Ware mehr nachkomme und Kleiderständer und Regale leerer und leerer werden. „Aber im Moment bin ich noch viel zu beschäftigt, um mir darüber wirklich Gedanken zu machen“, sagt sie.

Kunden verabschieden sich schon mit Blumen

Gedanken machen sich dagegen schon viele ihrer Kunden: „Oh Gott, wo sollen wir denn jetzt hingehen, fragen jetzt schon viele“, erzählt die Geschäftsfrau. Denn die meisten waren jahrelange Stammkunden. „Einen Mann zu beraten und schön einzukleiden – das macht Spaß“, sagt die Rostockerin. Schon jetzt kamen Stammkunden mit Blumen und Geschenken, um sich von Monika Meier zu verabschieden.

Dass sie vor 30 Jahren mit Bekleidung für den Mann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat, bereut sie keine Minute. „Mein Beruf ist mein Hobby“, sagt Monika Meier mit einem Lächeln im Gesicht. Sie werde ihre Kunden und Mitarbeiter sehr vermissen. Fast sechs Tage die Woche stand sie von 10 bis 19 Uhr im Laden – da war es ihr wichtig, dass sich alle wohlfühlen. „Es ist wichtig für die Belegschaft, dass sie gern zur Arbeit kommt“, betont sie. Viele Kunden sind auch nur mal zum Erzählen gekommen. Gerade nach der Wende haben viele Männer ihre Sorgen und Nöte bei ihr im Geschäft gelassen.

Vom Kleiderwerk Güstrow in die Selbstständigkeit

Die gebürtige Brandenburgerin hat Verkäuferin gelernt und in Aschersleben in Sachsen-Anhalt Ökonomie und Pädagogik studiert. „Ich habe dann in Rostock jahrelang Lehrlinge ausgebildet“, erinnert sich Monika Meier. Bevor sie das Geschäft in der Innenstadt 1991 übernommen hat, arbeitete sie bereits zwölf Jahre hier. „Ich war stellvertretende Leiterin. Damals gehörte der Laden noch zum Kleiderwerk Güstrow.“ Nach der Wende hat sich Monika Meier dann bei der Treuhand um dieses Geschäft beworben. „Und es hat geklappt“, sagt sie noch immer zufrieden.

Dass sie nach 30 Jahren die Türen ihres Herrenausstatters schließt, war ursprünglich nicht so gedacht. Ihr Traum war es, das Geschäft an ihre Tochter zu übergeben. Aber die lebt nun mit Mann und Kindern in Hamburg. Ihr Sohn wohnt zwar in Rostock, aber der hat mit dem Verkauf von Herrenbekleidung nichts am Hut.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Ruhestand Fahrradfahren und im Garten arbeiten

Auch wenn Monika Meier der Umgang mit den Kunden und der tägliche Gang in ihr Geschäft fehlen wird, freut sie sich auch schon auf ihre freie Zeit: „Ich fahre leidenschaftlich gern Fahrrad, bin viel in der Natur unterwegs und arbeite auch gern in meinem Garten“, sagt sie. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Zwei ihrer langjährigen Mitarbeiterinnen gehen in die Arbeitslosigkeit. „Ihnen habe ich sehr viel zu verdanken, sie waren immer sehr fleißig und engagiert“, sagt die Rostockerin. Mit ihnen sei es immer wie in einer kleinen Familie gewesen.

Kundin Adelgunda Kettrup aus Graal-Müritz ist mit ihrem Mann auf der Suche nach einer Hose. „Wir haben hier meist einmal im Jahr eingekauft. Mein Mann ist sehr schlank und braucht eine bestimmte Größe“, sagt die Seniorin aus dem Ostseeheilbad. Dass der Herrenausstatter aufgelöst wird, findet das Ehepaar sehr schade. „Jeder Laden in der Langen Straße ist eine Bereicherung“, sagt Adelgunda Kettrup.

„Wir werden den Gewerberaum nach dem Ausverkauf erst einmal wieder herrichten und dann einen Mieter suchen, der gut zu den Nachbarn passt“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn. Monika Meier sei der Ruhestand gegönnt. Aber dennoch ist es schade, dass dieses erfolgreich geführte Geschäft zumacht: „Sie war eine tolle und treue Mieterin.“

Von Stefanie Adomeit