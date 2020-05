Heute kommt der erste IC in den Warnemünder Bahnhof

Warnemünde

Als deutlich sichtbares Zeichen vom Ende der Bauarbeiten bei der Deutschen Bahn in Warnemünde wird am Dienstag (8.59 Uhr) ein Intercity aus Berlin erwartet. Die S-Bahnen zum Rostocker Hauptbahnhof beginnen schon am frühen Morgen mit dem Betrieb. Die Bauarbeiten hatten Ende September vergangenen Jahres begonnen und wurden nun im Zeitplan abgeschlossen.

Damit gehört auch das Dauerärgernis der letzten Jahrzehnte, der alte und viel zu enge Fußgängertunnel zwischen Bahnhof und Kai, der Vergangenheit an. Er wurde durch einen barrierefreien Übergang im nördlichen Bereich des Bahnhofs ersetzt.

65 Millionen Euro Investionen veranschlagt

Zusätzlich wurden zwei neue Fernverkehrsbahnsteige mit einer Länge von jeweils 370 Metern errichtet. Am Kreuzfahrt-Bahnsteig 5 gibt es drei direkte Zugänge zum Kai. Die Bahn ging zu Beginn der Baumaßnahmen von rund 65 Millionen Euro Investitionen aus.

Mit dieser Animation hatte die Bahn über die geplanten Änderungen berichtet. Quelle: Deutsche Bahn AG

Von RND/dpa