Henri ist eine echte Grinse-Backe: Kaum fängt Krankenschwester Lucy Grewe an, die Rassel zu schütteln, lacht der Dreijährige. Laute Geräusche gefallen ihm. „Henri ist immer super drauf und fröhlich“, sagt Grewe. Dabei hat es der kleine Mann aus dem Rostocker Stadtteil Lichtenhagen alles andere als leicht: Er leidet an einer schweren geistigen und körperlichen Behinderung. Henri ist blind, er kann weder alleine sitzen noch sprechen. Täglich plagen ihn epileptische Krampfanfälle. Auch muss er künstlich ernährt werden.

Dass Henri dennoch so gut drauf ist, liegt auch an seinen Eltern: Mama Nathalie Schröder und Papa Martin Seemann tun alles dafür, ihrem Sohn ein gutes Leben zu ermöglichen. Sie beschäftigen vier Pflegekräfte, die der Familie dabei helfen, Henri zu Hause rund um die Uhr zu betreuen. Es sind überwiegend gelernte Krankenschwestern, die seine medizinischen Geräte überwachen, ihn in den Kindergarten begleiten und zu den verschiedenen Therapien bringen. Henri bekommt Physiotherapie, Logopädie und Sehfrühförderung. Aber auch ein einfacher Spaziergang am Nachmittag gehört zum Programm. Die Finanzierung läuft über die Krankenkasse.

Seit Oktober fehlt eine Pflegekraft

Henri sitzt zuhause auf der Terrasse. Quelle: privat

Seit Oktober fehlt jedoch eine Pflegekraft im Team. Und der Familie fällt es zunehmend schwer, den Alltag zu meistern. Schließlich sind beide Eltern berufstätig: Die Mutter arbeitet als Immobilienkauffrau, der Vater ist Angestellter in der öffentlichen Verwaltung. Die Suche nach einer neuen Pflegekraft blieb bisher ohne Erfolg. Auch ein Hilferuf zu Weihnachten über die sozialen Medien brachte nichts. „Dabei sind die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung bei uns besser als zum Beispiel in einem Krankenhaus“, sagt Nathalie Schröder. Die Mitarbeiter können sich den ganzen Tag allein auf Henri konzentrieren und haben keinen Zeitdruck. „Auch sind sie in unsere Familie integriert“, so die Mama.

Wer an den Pflege-Notstand denkt, hat häufig nur die Altersheime im Kopf: Doch auch in den anderen Bereichen fehlen zunehmend die Fachkräfte. „Die Lücke füllen nun wir selbst und 450-Euro-Kräfte aus“, sagt Nathalie Schröder. Es sei jedoch kein Zustand, dass ständig neue fremde Mitarbeiter ins Haus kommen. Auch müssen die anderen Pfleger Überstunden machen. Spätestens bis März muss nun eine Lösung her: Denn dann kommt Henris Schwester zur Welt. „Und in der jetzigen Konstellation werden wir das alles nicht mehr schaffen“, sagt die Mutter.

Infektion mit Cytomegalovirus

Henri selbst wurde sieben Wochen früher als geplant geboren. Während der Schwangerschaft ist eine Infektion mit dem Cytomegalovirus (CMV) unbemerkt geblieben, die bei dem Jungen zu schweren Hirnschädigungen geführt hat. „Das CMV gehört zur Gruppe der Herpesviren und kann über verschiedene Wege übertragen werden“, sagt Professor Jan Däbritz, Direktor der Kinder- und Jugendklinik am Uniklinikum Rostock.

Das Virus ist weit verbreitet: Laut Däbritz ist die Bevölkerung in Deutschland, je nach Altersstufe, vermutlich bis zu 80 Prozent mit CMV infiziert. Eine akute Infektion rufe im Allgemeinen jedoch keine Beschwerden hervor. „Ungefähr zwei Prozent der Frauen, die keine Immunität gegenüber CMV besitzen, entwickeln in der Schwangerschaft eine Infektion, wobei diese in circa 90 Prozent der Fälle ohne Symptome verläuft“, so Däbritz. Auch bei den betroffenen Neugeborenen gebe es meist keine Beschwerden. „Dennoch ist eine Infektion mit CMV in der Schwangerschaft die häufigste Ursache von Hörverlust und anderen neurologischen Entwicklungsstörungen.“

Hilfe bei epileptischen Anfällen

Cool mit Brille: Henri ist gerne draußen. Quelle: privat

Trotz seines Handicaps geht Henri gerne in den Kindergarten. „Er wird dort sehr gut angenommen“, sagt seine Mutter. Er finde es lustig, wenn die anderen Kinder lachen – oder auch weinen. „Jungs eben“, sagen seine Eltern mit einem Lächeln. Gerne schlendert er in Warnemünde über die Promenade und spürt die Ostsee-Luft auf der Haut. Auch am Brunnen der Lebensfreude gefällt es ihm – bei einem Eis lauscht er hier aufmerksam dem Treiben. „Er braucht viel Normalität weit ab vom Pflege-Alltag“, sagt Martin Seemann.

Als Betreuer kommen neben Krankenschwestern auch Altenpfleger oder Ergotherapeuten in Betracht. „Es muss aber jemand sein, der Erfahrungen im medizinischen Bereich hat“, sagt sein Vater. Vor allem in Notfall-Situationen sei schnelles Handeln gefragt: Leidet Henri zum Beispiel unter einem epileptischen Anfall und bekommt die Situation alleine nicht mehr in den Griff, braucht er ein Medikament. „Oder wenn Nahrung in seine Lunge gelangt, muss das abgesaugt werden“, so Martin Seemann. Seine Frau sagt: „Wir brauchen einen Mix aus Erzieher-Mama und Krankenpfleger.“ Damit Henri auch weiter so fröhlich und ansteckend lachen kann.

Bewerbungen sind hier möglich Interessierte können sich auf die Vollzeitstelle in Henris Pflegeteam unter der E-Mail-Adresse pflegeteam.henri@gmail.com bewerben. Geeignet sind Alten-, Gesundheits- und Krankenpfleger oder Ergotherapeuten. Wichtig sind Erfahrungen im medizinischen Bereich. Gearbeitet wird in Schichten. Es gibt Zehn- und Zwölf-Stunden-Dienste. Die Tagesschicht geht von 7 bis 17 Uhr. Die Dienste können im Team frei untereinander aufgeteilt werden. Der Stundenlohn beträgt 16 Euro für examinierte Pflegekräfte und 14 Euro für nicht-examinierte Pflegekräfte. Es gibt Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsdienste. Der Jahresurlaub beträgt 28 Tage. Auch wird ein Weihnachtsgeld gezahlt.

Von André Horn