Hilferuf in Rostock: „Jeder dritte Gastronom wird sterben“

Es erinnert ein bisschen an einen Friedhof. Und das soll es wohl auch: Mehr als 50 Rostocker Gastronomen haben am Freitag leere Stühle auf dem Neuen Markt platziert. Auf jedem Stuhl steht der Name eines Restaurants, eines Cafés, einer Bar oder eines Clubs. Und auf dem Boden liegen mehrere Zettel. Auf einem ist zu lesen: „Jeder dritte Gastronom wird sterben.“

Astrid Hanisch hat ihren Stuhl gerade auf dem Neuen Markt abgestellt. Sie ist Inhaberin der Kneipe Ursprung in der östlichen Altstadt. „Wenn das so weitergeht, stehen wir das nicht durch“, sagt die 53-Jährige. Sie fordert einen Fahrplan, wann und wie sie wieder öffnen darf. „Im Moment stecke ich das Geld, das für meine Rente gedacht war, in den Betrieb. Aber ich weiß überhaupt nicht, ob sich das am Ende noch lohnen wird“, betont die Kneipenchefin.

Kein Geld mehr für Miete, Strom und Essen

"Wenn das so weitergeht, stehen wir das nicht durch. Im Moment stecke ich das Geld, das für meine Rente gedacht war, in den Betrieb." Astrid Hanisch (53), Inhaberin der Kneipe Ursprung Quelle: OVE ARSCHOLL

Ähnlich geht es Karsten Seidel. Er ist Teilhaber der Fritz Reuter Stuben in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV). Vor Corona habe er in seinem Restaurant 800 bis 1000 Gäste im Monat begrüßt. Hinzu kamen Catering-Aufträge. „Das ist jetzt alles weggebrochen.“ Und die Corona-Soforthilfe des Landes sei nur dafür gedacht, die laufenden Kosten zu decken. „Aber für mich und meinen Geschäftspartner bleibt persönlich nichts mehr übrig“, so Seidel.

Doch auch die Gastronomen brauchen ein Einkommen, um privat Miete und Strom zahlen zu können oder sich einfach etwas zu Essen zu kaufen. „Im Moment lebe ich von meinem Ersparten. Es geht nur noch darum, dass ich privat überlebe“, sagt Seidel. Der 44-Jährige

überlegt, sein Auto zu verkaufen. „Die Beiträge für meine Lebensversicherung habe ich bereits ausgesetzt. Das geht aber auch nur für eine bestimmte Zeit.“ Die Lösung sieht Seidel in einem bedingungsloses Grundeinkommen, das der Staat für die Zeit der Krise zahlen müsste. „In Höhe von 500 bis 600 Euro, um über die Runden zu kommen.“

Deutschlandweite Aktion Knapp 80 Städte in ganz Deutschland machten am Freitag nach Angaben der Aktion „Leere Stühle“ mit. Die Initiative der Gastronomen, Veranstalter und Hoteliers fordert unter anderem eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 90 Prozent von Beginn an, eine dauerhafte Senkung des Mehrwertsteuersatzes auf sieben Prozent, mehr Zuschüsse und eine klare Exit-Strategie. In Rostock sind Restaurants und Gaststätten seit mehr als einem Monat geschlossen. Trotz erster Lockerungen im Einzelhandel seit Montag müssen Hoteliers und Betreiber von Restaurants ihre Betriebe weiter auf unbestimmte Zeit geschlossen halten. Die nächste Aktion ist am 1. Mai vor dem Warnemünder Leuchtturm geplant. Auch hier sollen zwischen 11 und 13 Uhr leere Stühle auf dem Vorplatz aufgestellt werden.

„Kredite sind Insolvenzverschleppung “

„Im Moment lebe ich von meinem Ersparten. Es geht nur noch darum, dass ich privat überlebe.“ Karsten Seidel (44), Teilhaber Fritz Reuter Stuben Quelle: OVE ARSCHOLL

Was die Gastronomen wurmt: Für die Banken sind in der Finanzkrise Rettungsschirme gespannt worden. Für die Automobilbranche hat der Staat die Abwrackprämie erfunden. Und für sie, die völlig unverschuldet in die Krise gerutscht seien? „Für uns gibt es Kredite“, steht auf einem Zettel, der vor den leeren Stühlen auf dem Boden liegt. Doch Kredite seien keine Hilfe. „Sie sind Insolvenzverschleppung“, ist weiter auf dem Papier zu lesen.

Die Krise treffe die Branche besonders, weil verloren gegangene Einnahmen nicht mehr ausgeglichen werden könnten. „Das Schnitzel, das ich heute nicht verkaufe, kann ich morgen nicht wieder reinholen. Denn ich kann einen Tisch nicht zweimal vergeben“, erklärt Seidel den Grund dafür. Er befürchtet, dass in seiner Branche mindestens ein Fünftel der Betriebe die Krise nicht überleben werde – in ganz Deutschland sind hier schätzungsweise 2,5 Millionen Beschäftigte tätig.

Hoffnung auf Öffnung im Mai

„Wir brauchen einen Fahrplan. Wir müssen wissen, wann und wie wir wieder aufmachen dürfen.“ Andy Szabó (36), Betreiber Restaurant Käthe Quelle: OVE ARSCHOLL

Neben finanziellen Zuschüssen sei vor allem eine Perspektive wichtig. „Wir müssen verbindlich wissen, wie es bis zum Jahresende weitergehen soll“, sagt Seidel. Das sieht Andy Szabó genauso. „Wir brauchen einen Fahrplan. Wir müssen wissen, wann und wie wir wieder aufmachen dürfen“, sagt der Betreiber des Restaurants Käthe in der KTV. Trotz der existenzbedrohenden Lage hält Szabó die Schließung vor mehr als einem Monat für die richtige Entscheidung. „Ich hatte damals kein gutes Gefühl, als so viele Leute zu uns ins Restaurant kamen“, sagt der 36-Jährige. Szabó sah die Gefahr, ein Infektionsherd wie die Kneipe im österreichischen Ski-Ort Ischgl zu werden. „Deshalb war die Schließung richtig. Nur wusste zu dem Zeitpunkt niemand, dass das mehr als fünf Wochen andauern wird.“

Karsten Seidel hofft, die Fritz Reuter Stuben Mitte oder Ende Mai zumindest für Einheimische wieder öffnen zu dürfen. Schließlich sei Mecklenburg-Vorpommern das Land mit den niedrigsten Infektionszahlen. Barbara Zwick aus Stadtmitte würde das freuen. Die 60-Jährige liest sich gerade die Protest-Zettel der Gastronomen durch. „Mir fehlen die Restaurants sehr. Ich fahre viel Fahrrad und kehre gerne in einem schönen Lokal ein“, sagt Zwick. Aus ihrer Sicht müsste den Betreibern wenigstens erlaubt werden, draußen zu öffnen. „Sie müssen ja auch irgendwie überleben und weitermachen.“

Von André Horn