Rostock

„Ein Wintermärchen“ verheißt die Werbetafel über dem Eingang zum Schuhladen Höppner in Rostocks Kröpeliner Straße. Für den Chef, Andreas Höppner, fühlen sich diese Tage eher wie ein Alptraum an, dem ein bitteres Erwachen folgen wird. „65 bis 70 Prozent der Einzelhändler sind insolvenzbedroht oder schon pleite. Stellen Sie sich Rostocks Innenstadt vor, wenn das so weitergeht.“

Ein Jahr Corona-Pandemie, der zweite Lockdown und keine Ende in Sicht. Die Einzelhandelsbranche leidet. Am Donnerstag haben Geschäftsinhaber mit ihren Mitarbeitern in Rostocks Innenstadt mit einem stillen Protest auf ihre Not aufmerksam gemacht. Vor den geschlossenen Türen ihrer Läden hielten sie knallpinke Plakate in Fernseh- und Fotokameras. Darauf die Botschaft #wirgehenMITunter – der neue Hilfeschrei der Händler. Am 1. Februar will eine gleichnamige bundesweite Initiative diese über die sozialen Netzwerken verbreiten.

Anzeige

Die Forderung: Die schnelle und unbürokratische Auszahlung staatlicher Hilfen. Im Frühjahr pries Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Finanzhilfen für die Wirtschaft während der Corona-Pandemie als „Bazooka“. Rostocks Einzelhändler spüren davon nichts, bescheinigen der Politik stattdessen Ladehemmung.

„Der Staat verlangt, dass wir seine Vorgaben sofort umsetzten, lässt uns aber seit sechs Wochen auf Unterstützung warten. Noch nicht mal die Anträge für Hilfen sind bei uns angekommen“, moniert René Ruttloff, der mit seiner Frau Jana den Laden Taschuhso betreibt. Ihre drei Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. „Klar, haben sie Angst um ihre Jobs. Schließlich hängen da Familien dran.“

Galerie: Stummer Hilfeschrei der Händler in Rostock

Zur Galerie #wirgehenMITunter: So machen Rostocks Händler auf ihre Not aufmerksam

Die Versprechen der Politiker – in den Ohren von Andreas Höppner, Chef von 60 Mitarbeitern, „klingen sie wie Hohn“. Bislang sei bei den Einzelhändlern kein Cent eingetroffen. Lange auf Geld warten mussten auch die Gastronomen. „Die Novemberhilfen sind letzte Woche auf dem Konto angekommen“, sagt Andy Szabó, Inhaber des Restaurants Käthe. Er protestiert mit weiteren Lokalbetreibern an der Seite von Rostocks Händlern. „Wir sitzen im selben Boot.“ Wenn das große Ladensterben einsetzt, wird es weniger Menschen in die Innenstadt ziehen. Dann würden nach Ende des Lockdowns auch Wirten Gäste und Umsätze fehlen.

Lesen Sie auch:

City-Manager Wolfgang Magdanz bedrückt der Blick in die Einkaufsmeile. Nur eine Handvoll Menschen ist unterwegs und eilt vorbei an geschlossenen Läden. „Traurig.“ Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Existenzen dadurch bedroht seien. Allein zwischen Neuem Markt und Kröpeliner Tor gäbe es etwa 200 Geschäfte mit rund 5000 Beschäftigten. In vielen Geschäften stapelt sich noch die alte Winter-Ware. Dabei müssten die Shopinhaber nun schon für die kommende Herbst/Wintersaison einkaufen, obwohl kein Geld mehr in der Kasse ist.

Im Intersport-Carré baumelt allein am Winterjacken-Regal Ware im Wert von 50 000 Euro. Normalerweise würden seine gut 3000 Stammkunden ihm die Klamotten aus den Händen reißen, sagt Laden-Inhaber Jens Kaczorak. Doch die Skigebiete sind dicht. Wenn keiner in die Winterferien fährt, kleidet sich keiner dafür ein. Auch online nicht. „Da mache ich vielleicht acht Prozent meines normalen Gesamtumsatzes.“

Lebensstandart mit Kurzarbeitergeld unhaltbar

Rostocks Kirchglocken läuten zur Mittagsstunde, als sich Kaczoraks Team zum Protest vor der geschlossenen Ladentür aufreiht. Für den Chef ist es längst fünf nach zwölf. „Sechs Wochen. Wenn bis dahin immer noch keine Hilfe kommt, ist Schluss. Dann muss ich dicht machen. Eine Tragödie.“ Dass er sie gerade jetzt erleben muss, ist für den Sportartikel-Händler besonders bitter. „Wir wollten in diesem Jahr unser 20. Jubiläum feiern.“ 2001 hat er sein Geschäft eröffnet, beschäftigt heute 24 Mitarbeiter. Darunter viele, die auf den Job angewiesen sind: studentische Hilfskräfte, alleinerziehende Mütter.

Auch Karin Engel zählt zum Team und spricht den Kollegen aus der Seele. „Was uns am meisten fehlt, ist eine Perspektive.“ Keiner könne sagen, wann und wie es weiter geht. Sie ist wie viele in Kurzarbeit. „Mit dem Geld kann man seinen Lebensstandard auf Dauer nicht halten. Ich bin alleinstehend, andere haben’s da schwerer. Sie müssen Familien ernähren, Hauskredite abzahlen.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

OB Madsen: „Arbeiten an Lösung“

Schicksale, die auch Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen den Schlaf rauben. „Wenn ich abends zu Bett geh’, dann seh’ ich die Gesichter der Betroffenen.“ Als Gründer des Möbelhauses Wikinger teile er die Sorgen der Unternehmer. Er zeigt sich solidarisch mit den Händlern. „Wir arbeiten jeden Tag an einer Lösung. Man kann auch in einem Schuhgeschäft Wege finden, wie man aufeinander aufpassen kann.“

„Ich glaube nicht, dass wir vor April wieder öffnen dürfen“, sagt Intersport-Carré-Chef Kaczorak. Aufgeben will er nicht – seinen Mitarbeitern zuliebe und für das Geschäft, das er vor 20 Jahren eröffnet hat und in dem auch seine Kinder großgeworden seien. „Ich bin Sportler. Ich kämpfe.“

Branche in der Krise Nach Angaben des Handelsverbands Deutschland musste der vom Lockdown betroffene Einzelhandel bundesweit im vergangenen Jahr Umsatzeinbußen in Höhe von 36 Milliarden Euro hinnehmen. Mit Stand 19. Dezember 2020 habe der gesamte deutsche Einzelhandel Überbrückungshilfen in Höhe von lediglich 90 Millionen Euro erhalten, kritisierte der Verband. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts stieg jedoch der Umsatz des gesamten Einzelhandels im Jahr 2020 trotz aller Widrigkeiten um 5,3 Prozent. Vor allem der Onlinehandel boomte, auch Lebensmittelhändler sowie Möbel- und Heimwerkermärkte machten gute Geschäfte. Der Textilhandel stürzte dagegen tief in die Krise.

Von Antje Bernstein