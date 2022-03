Rostock

Die freiwilligen Helfer aus Mecklenburg-Vorpommern, die seit Samstagmorgen mit einem großen Hilfskonvoi auf dem Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze sind, suchen noch zusätzlichen Wohnraum für Geflüchtete. Auf der Rückfahrt wollen sie 350 Menschen nach Mecklenburg-Vorpommern mitnehmen.

In Rostock und Anklam habe es bereits Behördenabsprachen zur Unterbringung der Ukrainer gegeben. Dennoch würde weiterer Wohnraum gesucht. „Wir suchen Menschen, die Flüchtlinge vorübergehend – vermutlich für zwei bis drei Monate – privat unterbringen können und wollen“, sagte Tobias Blömer, Mitorganisator des Transportes.

Interessenten können sich bei Dirk Behm, Mitarbeiter des Rostocker Reisedienstes Schröder, unter der Nummer 0173-6858171 oder unter info@reisedienst-schroeder.de melden.

Rund 150 ukrainische Flüchtlinge warteten bereits im polnischen Tarnow auf die Mitnahme. Etwa 200 weitere Flüchtlinge würden aus der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) erwartet. Wie viele es tatsächlich werden, lasse sich schwer abschätzen, so Blömer. Viele Flüchtlinge seien noch immer von der Hoffnung getragen, dass der Krieg bald zu Ende gehe. Sie wollen zunächst in der Westukraine oder an der polnisch-ukrainischen Grenze ausharren.

„Wir sehen viele kleine Konvois“

Die Helfer aus MV bringen rund 68 Tonnen gespendete Hilfsgüter – Babywindeln, Kleidung, Decken, Nahrungsmittel, Desinfektionsmitteln – mit acht Bussen, drei Transportern und einem LKW an die Grenze. Der Konvoi, der bislang größte aus MV, war am Samstagmorgen in Rostock gestartet.

Die Helfer sind aktuell rund 400 Kilometer vom Zielort entfernt. Langsam werde es auf den Straßen immer voller. Die Hilfsbereitschaft sei groß. „Wir sehen viele kleinere Konvois aus Deutschland mit ukrainischen, polnischen und deutschen Flaggen, die genauso wie wir unterwegs zur Grenze sind“, so Blömer.

Krebskranker Mann soll in Rostock behandelt werden

Unter den Flüchtlingen befindet sich auch eine Familie mit drei Kindern. Der Vater sei schwer an Krebs erkrankt, könne dort nicht therapiert werden. Die Uni-Medizin Rostock hatte sich bereit erklärt, den Mann in Rostock zu behandeln.

Von Martina Rathke