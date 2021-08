Hinrichshagen

Mit mehr als 100 Sachen über die L 22 brettern: Das gehört nun der Vergangenheit an – zumindest in Höhe der Erich-Weinert-Siedlung in Hinrichshagen. Dort nämlich müssen Autofahrer seit einigen Wochen ihre Geschwindigkeit erst auf 70 und anschließend auf 50 Kilometer pro Stunde reduzieren.

Der Grund: Immer wieder ist es an dieser Stelle zu brenzligen Situationen gekommen. Sei es, wenn Fußgänger die Fahrbahn passierten, um zur gegenüberliegenden Bushaltestelle zu gelangen oder durch riskante Überholmanöver trotz Sperrlinie. „Was sich dort manchmal für Szenen abgespielt haben, ist einfach nur erschreckend“, sagt Henry Klützke (Die Linke), Vorsitzender des Ortsbeirates Heide.

Mit dem Schrecken davongekommen

Bereits 2020 hat sich das Gremium um eine Überprüfung der örtlichen Situation seitens der Stadt bemüht. Entsprechende Hinweise habe es zuvor von einigen Bürgern gegeben. Einer, der die Probleme von Anfang an mitbekommen hat, ist Hermann Friebel. Seit 1975 lebt er in der Siedlung. Fast täglich konnte er beobachten, wie ungeduldige Raser trotz eingeschränkter Sicht und durchgezogener Linie den Bus überholten. Besonders schlimm sei es innerhalb der Saison. Dann nämlich sei das Verkehrsaufkommen auf der Landesstraße deutlich höher als normal.

Ähnliches hat auch Regina Müller zu berichten. Oft ist sie in der Gegend unterwegs – vor allem, wenn sie ihre Hündin „Nele“ ausführt. Nie wird die 63-Jährige vergessen, wie sie eines Tages von einem viel zu schnell fahrenden Auto überrascht wurde, als sie gerade über die Straße gehen wollte. Nur mit einem Hechtsprung habe sie sich und ihr geliebtes Haustier rechtzeitig auf die andere Seite flüchten können. „Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ich bin froh, dass wir nur mit dem Schrecken davongekommen sind.“ Szenen wie diese seien längst keine Einzelfälle gewesen.

Geschwindigkeiten deutlich über erlaubter Grenze

Auch bei einem gemeinsamen Vororttermin zusammen mit dem zuständigen Fachbereich im Amt für Mobilität, der Straßenmeisterei Pastow, der Polizei und dem Ortsbeirat konnte festgestellt werden, dass die durchschnittlich gefahrene Geschwindigkeit (V 85) deutlich über der erlaubten Grenze lag.

„Da im Bereich der Erich-Weinert-Siedlung ebenfalls Kinder im schulpflichtigen Alter wohnen und sowohl der Straßenbaulastträger als auch die Polizei die Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit befürworteten, wurde eine entsprechende Anordnung erlassen“, erklärt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Dass nun eine Lösung gefunden wurde, freut alle Beteiligten sehr. „Wir sind begeistert, dass es am Ende doch so schnell ging und auf den Bürgerwillen reagiert wurde“, meint Klützke.

Regelmäßige Kontrollen geplant

Doch hat die Maßnahme der Stadt wirklich das gebracht, was sie sollte? Dem ersten Eindruck nach, scheinen nur wenige Autofahrer motiviert, für den doch recht kurzen Abschnitt auf die Bremse zu drücken. „Das sind aber oft die Fahrer mit einheimischen Kennzeichen“, sagt Friebel. Ein Großteil der Menschen würde sich an die neue Regelung halten. Für den 72-Jährigen ist das ein voller Erfolg. „Für uns Anwohner ist das eine große Erleichterung. Man fühlt sich direkt viel sicherer und muss keine Angst mehr haben, mit dem Auto aus der Siedlung herauszufahren.“

Damit es zukünftig weiterhin friedlich an der Querung zur Erich-Weinert-Siedlung bleibt, sollen anlassbezogen und in regelmäßigen Abständen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden, wie Kanaa versichert. Die Installation von vier stationären Blitzern an der L 22 im Bereich der Zuständigkeit der Hanse- und Universitätsstadt habe bereits gezeigt, welche Wirkung solche Geschwindigkeitsüberwachungen haben können. „Sie haben dazu beigetragen, dass die Fahrzeugführerinnen und -führer im Wesentlichen ihr Fahrverhalten angepasst haben“, so die Stadtsprecherin. Einen ähnlichen Effekt erhofft man sich auch in Hinrichshagen.

Von Susanne Gidzinski