Hinter Plexiglas: Wie die Corona-Krise den Lökkevik-Prozess verschleppt

Schwerin

Die unendliche Geschichte um Betrugsvorwürfe beim Bau der Yachthafenresidenz Hohe Düne lässt sich auch von der Corona-Krise nicht stoppen. Der norwegische Investor Per Harald Løkkevik musste mit Ausnahmegenehmigung des Gesundheitsamtes einreisen, denn in MV gelten immer noch restriktive Einreiseregeln.

Eigentlich hätte der Mann, der seit neun Jahren wegen Subventionsbetrugs angeklagt ist, 14 Tage in Quarantäne gemusst. So sieht es eine Verordnung der Landesregierung vor. Løkkevik lebt auf der Atlantik-Insel Lanzarote und kam nach OZ-Informationen über Madrid und Frankfurt/Main bis Schwerin. Eine Zumutung, wie der Vorsitzende Richter erklärte – und ein Ende des Prozesses in den Raum stellte.

Anzeige

Mit angeklagt: ein Ex-Minister und ein Sparkassen-Chef

Hohe-Düne-Prozess im Landgericht Schwerin. Quelle: Frank Pubantz

Weitere OZ+ Artikel

Plexiglasscheiben zwischen Richtern, zwischen Mandanten und Anwälten – die neue Corona-Realität im Gerichtssaal. Zuschauer werden auf den Balkon verbannt, da ja doch ein Infektionsrisiko bestehe.

Seit genau einem Jahr schleppt sich das erneute Verfahren gegen Løkkevik am Landgericht Schwerin hin. Mitangeklagt sind Ex-Wirtschaftsminister Otto Ebnet ( SPD), der Vorstandschef der Ostseesparkasse Rostock, Frank Berg, und Roland S, ein Steuerberater.

Vorwurf: Løkkevik soll mithilfe der anderen Angeklagten beim Bau des Luxushotels in Hohe Düne 47 Millionen Euro Fördermittel und damit 13 Millionen zu viel kassiert haben, weil er das Projekt für mehr EU-Zuschuss bewusst in zwei Teile gesplittet habe. Darüber hinaus soll Geld zweckentfremdet worden sein. So sieht es die Staatsanwaltschaft.

Richter: keine Hinweise für künstliche Aufteilung des Projekts

Das Gericht sieht es anders. Man könne keine künstliche Aufteilung der Yachthafenresidenz erkennen, so der Vorsitzende Richter Norbert Grunke. Es sei „fraglich“, ob eine weitere Beweisaufnahme überhaupt etwas bringe.

Bereits vor zwei Wochen hat Grunke den Steitparteien ein Ende des Verfahrens vorgeschlagen. Heißt: Einstellung des Prozesses gegen Ebnet, Berg und S., da sowieso die Verjährung drohe. Gegen Løkkevik würde weiter verhandelt, weil er zusätzlich Geld zweckentfremdet haben soll. Allerdings erklärt der Richter auch: Das Corona-Virus könnte das Verfahren so lange verzögern, dass abgebrochen werden muss.

Land zahlt bereits 195 000 Euro für Ex-Minister Ebnet

Die Staatsanwaltschaft lehnt eine Einstellung des Verfahrens ab; sie musste jedoch am Dienstag hinnehmen, dass das Gericht Gutachten und die Vernehmung weiterer Zeugen ablehnte.

Übrigens: Die Kosten für die rechtliche Vertretung von Ex-Minister Ebnet trägt die Landeskasse. Mittlerweile seien 195 654,27 Euro aufgelaufen, heißt es aus der Staatskanzlei.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pubantz