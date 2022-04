Hinter den Kulissen der Kunstbörse

Rostock

Die weißen Handschuhe sind Pflicht. Nicht wegen des noblen Aussehens – es geht schlicht darum, dass die Kunstwerke vorsichtig behandelt werden. Während der Auktion im Rahmen der OZ-Kunstbörse müssen die zu Versteigerung stehenden Werke schließlich unfallfrei zur Ansicht auf die Bühne gebracht werden. Dafür sind diese drei Herren zuständig.

Die tragenden Hände der Kunstbörse

Schauplatz der Versteigerung ist das HMT-Foyer. Hinter den Kulissen der OZ-Kunstbörse wirken Thomas Baier (69), Wulf Richter (77) und Wolfgang Adler (95). „Zusammen sind wir 241 Jahre alt“, scherzt Thomas Baier. Die drei Männer eint nicht nur das fortgeschrittene Alter, auch die Liebe zur Kunst, alle drei sind langjährige Mitglieder des Kunstvereins zu Rostock. Dabei hat Wolfgang Adler noch eine ganz besondere Verbindung zur Kunst. Sein Onkel war der berühmte Rostocker Maler Egon Tschirch. „Ich habe aber mein Leben lang als Klempner gearbeitet“, sagt Wolfgang Adler, der mit seinen stolzen 95 Jahren immer noch absolut mobil ist. „Nur das Knie macht jetzt Probleme“, sagt er.

Auch Wolfgang Adler hat sich zuweilen in seiner Freizeit künstlerisch betätigt, „aber eher im stillen Kämmerlein“, wehrt er bescheiden ab. Der Betriebswirt Wulf Richter kam nach der Wende von Hamburg nach Mecklenburg-Vorpommern, inzwischen hat er seine Firma verkauft und wohnt jetzt in Güstrow. Und der Rostocker Thomas Baier war zuletzt Abteilungsleiter im Klinikum Süd, er zeigt stolz seinen Mitgliedsausweis des Kunstvereins zu Rostock: Er trägt die Nummer 009. Denn in den 1990er Jahren war der Verein neu gegründet worden, obwohl die Vorgeschichte schon viel länger zurückliegt. Der Kunstverein zu Rostock, bereits 1840 gegründet, ist heute einer der traditionsreichsten bundesweit.

„Wir sind ein eingespieltes Team“, sagt Thomas Baier über die gemeinsame Arbeit während der OZ-Kunstbörse. Sie bringen während der Auktion die Kunstwerke nach vorn, wo sie auf die Bühne zur Ansicht aufgestellt werden. Dafür gibt es einen streng geregelten Ablaufplan. Die in den HMT-Wandelgängen hängenden Werke werden vorsichtig abgenommen und zur Bühne gebracht. Nach der erfolgreichen Versteigerung müssen die Werke zum Verpacken – oder sie werden ein zweites Mal aufgerufen. „Die Stufen sind gefährlich“, sagt Wolfgang Adler, „einmal bin ich schon gestürzt.“ Glücklicherweise ohne Kunstwerk in den Händen.

Zwölf Künstler versteigern traditionsgemäß ihre Werke

Und unfallfrei soll es am 30. April ab 20 Uhr wieder geschehen. Nach der coronabedingten Verschiebung im November findet die OZ-Kunstbörse wie gewohnt statt. Der Ort ist wie geplant die Hochschule für Musik und Theater Rostock (HMT). Veranstaltet wird die Kunstbörse zusammen von OSTSEE-ZEITUNG und dem Kunstverein zu Rostock. „Die Veranstaltung findet nach jetzigem Stand wieder unter normalen Bedingungen statt“, sagt Thomas Häntzschel, Vorsitzender des Kunstvereins zu Rostock.

Die Kunstbörse-Teilnehmer Stine Albrecht (Poseritz), Astrid Dannegger (Mellenthin), Udo Dettmann (Lübstorf), Matthias Gerlach (Karow), Iwona Knorr (Putbus), Björn Krause (Rostock), Sebastian Menzke (Berlin), Jeannine Rafoth (Kühlungsborn), Cindy Schmiedichen (Greifswald), Markusz Schöne (Dorf Mecklenburg), Holger Stark (Klein Warin), Pauline Stopp (Greifswald)

Ansonsten ist der Ablauf der Börse so wie immer: Traditionsgemäß werden die Werke von zwölf Künstlerinnen und Künstlern meistbietend versteigert. Davor können sie ausgiebig in Augenschein genommen werden. Alle Arbeiten sind bereits seit dem 2. November in der HMT ausgestellt, eine Besichtigung ist täglich in der Zeit von 8 bis 23 Uhr möglich. Durch die Verschiebung der Kunstbörse waren die Werke so lange wie noch nie in der Öffentlichkeit zu sehen. Der Mehrerlös der Auktion geht in diesem Jahr als guter Zweck an das Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop für ein Stipendium für Kunststudierende aus MV.

Der Eintrittspreis ist moderat: Karten zum Preis von zehn Euro können online oder an der Abendkasse erworben werden. „Bereits im November erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit“, erklärt Thomas Häntzschel. Mitglieder des Kunstvereins haben traditionsgemäß freien Eintritt zur Veranstaltung. Die Gäste der Auktion bekommen, wenn sie Kunst ersteigern wollen, dann Bieterkarten ausgehändigt. Kurzentschlossene sollten sich an der Abendkasse melden, dort gibt es noch Karten.

Veranstaltet wird nun die 29. Ausgabe der OZ-Kunstbörse. Thomas Baier, Wulf Richter und Wolfgang Adler blicken bereits auf die Jubiläumsausgabe, die Nummer 30. Auch dann wollen sie wieder mit dabei sein.

Von Thorsten Czarkowski