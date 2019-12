Hinweise gesucht: Mann aus Rostock-Toitenwinkel vermisst

Rostock

Der 49-jährige Tino Rüß aus Rostock wird seit Freitag, den 6. Dezember gegen 21.30 Uhr vermisst. Der Polizei zufolge verließ der Mann zu diesem Zeitpunkt die Obdachlosenunterkunft in Toitenwinkel. Die Rostocker Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.

Die vermisste Person ist orientierungslos und gehbehindert. Vermutlich hat er einen Rollator bei sich. Tino Rüß ist schlank und hat eine ungepflegte Erscheinung. Er hat längere dunkle Haare und einen dunklen Oberlippenbart sowie einen grauen ungepflegten Kinnbart. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug der Mann eine blaue Jacke.

Bild des Vermissten 49-jährigen Tino Rüß aus Rostock Quelle: Polizei Rostock

Polizei sucht Hinweise

Derzeit gibt es keinerlei Anhaltspunkte, wo sich Herr Rüß aufhalten könnte. Die Suche blieb bisher erfolglos. Daher bittet die Polizei um Mithilfe. Wer Tino Rüß seit seinem Verschwinden gesehen hat oder Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, soll sich an die Polizei in der Ulmenstraße 54 in Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache melden.

Von OZ