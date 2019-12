Die Spielbarkeit ist schon stark eingeschränkt: Die historische Friese-Orgel in Rostock-Biestow kann jetzt saniert werden. Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Stiftung der Ostsee-Sparkasse (Ospa) haben eine Förderung zugesagt.

Historische Friese-Orgel in Rostock-Biestow kann saniert werden