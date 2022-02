Nächste Woche soll es losgehen: Die historischen Gebäude am Rostocker Schröderplatz werden abgerissen. Danach soll ein Gebäudekomplex mit 23 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten entstehen. Fertigstellung voraussichtlich 2024. Was bisher über die Vermietung der Zwei- bis Vierraumwohnungen bekannt ist.

Historische Gebäude in Rostock verschwinden: Abriss am Schröderplatz startet