Noch laufen die Aufbauarbeiten im Klostergarten in Rostock: Ab Montag soll hier aber wieder der historische Weihnachtsmarkt stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie musste er im vergangenen Jahr abgesagt werden – zum ersten Mal in der 20-jährigen Geschichte des Marktes.

In diesem Jahr dürfen sich Besucherinnen und Besucher nun erneut in eine andere Zeit zurückversetzen lassen. Doch was gibt es für Neuheiten? Wie teuer ist der Eintritt? Und welche Corona-Regeln gelten auf dem Gelände? Die OZ hat die wichtigsten Informationen im Überblick.

Was ist neu im Programm des historischen Weihnachtsmarktes?

Neu in diesem Jahr ist der Programmpunkt „Seemannslieder und Klabautergarn“ am Donnerstagabend. „Ansonsten setzen wir wie in den Jahren zuvor auf Jazz am Dienstagabend, Irish Folk am Mittwochabend und am Wochenende komplett auf unsere historischen Künste – natürlich in neuer Inszenierung“, informiert Veranstalter Heiko Lange. Dazu zählen neben den Feuer- und Hexenshows Darbietungen am Dudelsack, mit Trommeln und Harfe.

Die Theaterstücke setzen sich unter dem Titel „Schwerter, Koggen und Intrigen“ mit der 800-jährigen Geschichte von Rostock auseinander. 20 Verkaufsstände und atmosphärisches Licht – möglichst wenig elektrisch – sorgen wie gewohnt für die passende Stimmung.

Wie sind die Öffnungszeiten?

Geöffnet ist am Montag von 12 bis 22 Uhr, von Dienstag bis Donnerstag von 11 bis 22 Uhr, am Freitag und Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 22 Uhr.

Wie teuer ist der Eintritt?

Am Montag ist der Eintritt für Besucherinnen und Besucher frei. Von Dienstag bis Donnerstag und am Sonntag müssen 3 Euro gezahlt werden. Am Freitag und Samstag sind 5 Euro fällig. Kinder „bis Schwertmaß“ kommen umsonst auf das Gelände.

Welche Corona-Regeln gelten auf dem Markt?

„Wir handeln nach den Bestimmungen der Landesverordnung MV und können das jeweilige geforderte Konzept von heute auf morgen umsetzen“, erklärt Lange. Grundsätzlich gelten auf dem Markt im Klostergarten die allgemeinen AHA-Regeln.

Wie viele Personen dürfen gleichzeitig auf das Gelände?

In diesem Jahr wird kontrolliert, wie viele Personen sich auf dem historischen Weihnachtsmarkt befinden. „Dafür haben wir eine automatische Zählanlage ähnlich wie bei der Hanse-Sail besorgt“, sagt Lange. Ab wann es einen Einlassstopp geben wird, sei dabei noch unklar. Der Samstag sei erfahrungsgemäß der besucherstärkste Tag. „In der Regel waren dann 1200 bis 1400 Menschen zeitgleich auf dem Gelände. Wir hoffen, dass 700 bis 900 in diesem Jahr erlaubt sein werden.“

Von Pauline Rabe