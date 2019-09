Hitlergrüße und Platzverweis bei AfD-Demo in Rostock

Rostock-Evershagen

Aus den Boxen dröhnt Musik der Böhsen Onkelz. Einige der rund 220 Demonstranten der Alternative für Deutschland (AfD) tanzen ausgelassen dazu. Im Überschwang der Emotionen zeigt einer der Teilnehmer den Hitlergruß. Mit seiner anderen Hand klammert er sich an seine Deutschland-Fahne. Er winkt fröhlich in die Menge. Es ist nicht der einzige ausgestreckte Arm an diesem Abend. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben in mehreren Fällen.

Insgesamt sind am Montag fast 670 Beamte im Rostocker Stadtteil Evershagen im Einsatz gewesen, um die AfD-Anhänger und die rund 450 Gegendemonstranten voneinander fern zu halten. Am Ende kommt es zu keinen größeren Zwischenfällen. Ein Gegendemonstrant erhält einen Platzverweis, weil er sich vor den AfD-Demozug legt, um diesen zu stoppen. Auch gehen Gegendemonstranten Reporter verbal an und behindern sie beim Filmen. Auf der anderen Seite „schießt“ ein AfD-Teilnehmer mit einer Wasserpistole auf einen Journalisten.

Fremd im eigenen Land?

Das Motto der AfD-Demo lautet: „Abschiebekultur. Der Osten steht (dr)auf.“ Die Redner warnen vor einer Überfremdung ihrer Heimat: „An manchen Orten haben wir inzwischen das Gefühl, in einem fremden Land zu wohnen und Teil eines multikulturellen Experiments zu sein.“ In relativ kurzer Zeit würden die Deutschen bei Fortsetzung dieser Entwicklung zur Minderheit im eigenen Land.

Das Zeitfenster schließe sich bereits. Steffen Reinicke vom Rostocker AfD-Kreisvorstand betont jedoch, dass er nicht zur letzten Generation gehören wolle, die mit Stolz die deutsche Fahne tragen könne. Applaus aus der Menge. Auch preist Reinicke die Erfolge der AfD im Landkreis Rostock an: „Wir haben verhindert, dass zusätzliche Flüchtlinge aus dem Mittelmeer aufgenommen werden.“

Streit in der Partei

Was Reinicke in seiner Rede nicht erwähnt: In der AfD rumort es gerade gewaltig. So gelang es der Partei erst am Sonntag, gerade noch rechtzeitig zur Demo, in der Rostocker Bürgerschaft eine Fraktion zu gründen. Dabei hat die Partei hier seit den Kommunalwahlen Ende Mai fünf Mitglieder – und für eine Fraktion reichen schon vier.

Zoff scheint es unter anderem über den Umgang mit der Personalie Marc Hannemann zu geben. Dieser soll Mitglied in der NPD gewesen sein, was er bestreitet. Die rechtsextreme Partei hat jedoch inzwischen Dokumente vorgelegt, die das belegen sollen. Hannemann wird der AfD-Bürgerschaftsfraktion nun vorerst nicht angehören.

Angst vor Krawallmachern

Der inzwischen dritten AfD-Demo in Evershagen stellt sich ein breites Bündnis entgegen. „Mit großer Besorgnis nehmen wir seit Jahren wahr, dass die AfD die gesellschaftliche Debatte immer weiter nach rechts rückt“, sagt Ronja Thiede, Aktivistin bei „ Rostock hilft“. Die Folge sei, dass das Asylrecht immer weiter ausgehöhlt werde. „Wir fordern die Politik auf, den Fokus auf Integration zu setzen und nicht mehr darauf, wie Menschen abgeschoben werden können“, so Thiede.

Die Anwohner nehmen die Demonstration größtenteils gelassen hin. „Für mich ist das kein Problem“, sagt eine junge Frau mit Kleinkind, die das Geschehen von ihrem Balkon beobachtet. Eine andere Frau hingegen meint: „Die Leute bei der AfD verhalten sich ruhig. Die Linken und Grünen hingegen machen Lärm. Diese Krawallmacher machen mir Angst.“

Von André Horn und Alexander Abel