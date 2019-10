„Hitplaces und Shitplaces“: Was in der Rostocker KTV besser werden muss

Rostock

Die Rostocker Jugend meldete sich zu Wort: Welche Orte in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) sind sogenannte „ Hitplaces“ und welche „ Shitplaces“? Wie oft sind Jugendliche an diesen Plätzen? Wie kommen sie dorthin? Wie sieht die Freizeitgestaltung vor Ort aus? Und vor allem: Wie könnten diese Orte verbessert werden? Diese Fragen wurden den Teilnehmern am 24. September während der KTV-Stadtteilbegehungen gestellt.

Im Peter-Weiss-Haus markierten die Teilnehmer auf einer Stadtkarte der KTV die Orte, an denen sie viel Zeit verbringen, ihre „ Hitplaces“ (Lieblingsorte) sowie Orte, die sie nicht mögen, die sogenannten „ Shitplaces“.

Erster Halt der Tour: Freigarten

Die Orte wurden zu einer Route zusammengefasst, die mit der Gruppe begangen wurde. Die Tour startete im Freigarten. „Dieser Ort ist etwas für alle.“, sagte eine Teilnehmerin. Positiv an dem ersten „Hitplace“ sehen die Teilnehmer die offene Atmosphäre. „Für Kinder steht ein großer Sandkasten bereit und Jugendliche und Erwachsene können hier abends beisammen sitzen oder gemeinsam einen Drink genießen.“ Die 15-jährige Jennifer Wagner, die seit Kindheitstagen mit ihrer Familie die KTV bewohnt, äußerte sich zu der Freiluftbar in der Doberaner Straße nicht nur positiv: „Wenn im Sommer die Musik bis 23 Uhr läuft, kann das für Anwohner schon nervig sein.“

Verkehrssituation am Dobi zu gefährlich?

Vom Freigarten führte die Route weiter zum Doberaner Platz. Während des gemeinsamen Austausches stellte sich heraus, dass der „Dobi“ kein Ort ist, an dem man sich länger aufhält. Die jungen Erwachsenen sind zwar täglich dort, weil es ein wichtiger Knotenpunkt der öffentlichen Verkehrsmittel ist, doch es fehlt ihm an Flair und Sitzmöglichkeiten, um zu verweilen. Aber auch die Verkehrssituation vor Ort sorgt für Diskussionsstoff. Fehlende Markierungen für Fahrradfahrer und zu enge und uneinsichtige Kurven fallen den Jugendlichen negativ auf.

Was kann man denn besser machen? Emil Ole Krämer, Sohn des Pastors Martin Krämer, schlägt vor: „Man könnte Fahrradwegmarkierungen schaffen und eine Anliegerkarte einführen, sodass nur noch Anwohner am Doberaner Platz mit dem Auto fahren dürfen.“ „Das würde die Verkehrssituation zwar entlasten, könnte aber auch ein Problem für die Gewerbetreibenden darstellen.“, merkte Juliane Dieckmann, Kinder- und Jugendbeteiligungsmoderatorin (Rostocker Stadtjugendring e.V.), an.

Eine Bühne für den Lindenpark

Der nächste Halt der Stadtteilbegehung war der Lindenpark. Der ursprünglich als Friedhof angelegte Park ist vor allem bei Joggern, Spaziergängern und Hundebesitzern beliebt. Doch auch dieser Ort lädt die Jugendlichen nicht zum Verweilen ein. Es fehlt an Beleuchtung. Lediglich ein Teil des Parks ist beleuchtet. „Eine Parkbühne wäre doch eine Idee.“, so Emil Ole Krämer. „Aber es muss nicht unbedingt gleich eine Attraktion sein. Eine Freifläche, um den Park zu öffnen, würde auch schon reichen. Man will auch einfach mal sein.“ Als Positivbeispiel wird hier der Ulmencampus genannt, der nachts durch Laternen erhellt wird.

Zurück am Peter-Weiss-Haus bekamen alle Teilnehmer in einer Feedbackrunde die Möglichkeit, ihre Eindrücke noch einmal mit der Gruppe zu teilen. Abschließend zum Tag sagte Juliane Dieckmann: „Ich habe das Gefühl, dass die Jugendlichen alles sagen konnten, was sie sagen wollten.“

Insgesamt 20 Personen, darunter auch Maxi Boden vom Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft, nahmen an den zwei KTV-Begehungen teil. Beteiligung sei ein schwieriges Thema, so Juliane Dieckmann.

Der städtebauliche Rahmenplan soll fortgeschrieben werden, entschied der Ortsbeirat der KTV vor einem Jahr. Damit auch die jungen Anwohner ihre Ideen und Anregungen in diesen Plan einbringen, lud Juliane Dieckmann alle Jugendlichen im Alter von zwölf bis 27 zu zwei Stadtteilbegehungen ein. Drei Wochen zuvor gab es bereits eine ähnliche Veranstaltung mit Schülern der Margaretenschule und der Werner Lindemann Grundschule (beide in der KTV).

Ergebnisse werden Ortsbeirat präsentiert

Was ist als nächstes geplant? Zunächst werden die Ergebnisse dem Ortsbeirat präsentiert. „Wir hoffen, dass die Wünsche der Kinder und Jugendlichen aufgenommen und umgesetzt werden“, so die Initiatorin sowie studierte Soziologin und Erziehungswissenschaftlerin. Außerdem werden am 16.November 2019 in einer sogenannten Planungswerkstatt alle Planungs- und Beteiligungsergebnisse zusammengeführt und diskutiert. Die engagierte Mutter erklärt: „Ich bin mit dem Herzen dabei, weil ich selbst aus der KTV komme.“

Doch welchen Lieblingsort in der KTV hat eigentlich die 35-jährige? Da wurde sie kurz still: „Die Fährüberfahrt vom Kabutzenhof nach Gehlsdorf finde ich toll. Das gibt mir immer Urlaubsgefühle und entspannt mich.“

