Rostock

Die Sonne heizt den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern mächtig ein. Während viele Schulkinder das schöne Wetter pünktlich zum Ferienstart genießen können und sich eine Abkühlung in der Ostsee oder den zahlreichen Seen gönnen, müssen die meisten Erwachsenen trotz Hitze arbeiten. Doch wie heiß darf es am Arbeitsplatz eigentlich sein? Bekomme ich als Arbeitnehmer frei, wenn die Temperaturen über 30 Grad steigen und was gilt im Homeoffice?

Antworten auf diese Fragen weiß Ronald Zabel. Der Rechtsanwalt der Rostocker Kanzlei Zabel Meinke hat sich auf Arbeitsrecht spezialisiert und weiß genau, welche Rechte und Pflichten Arbeitnehmer und -geber haben.

Kein Anspruch auf Hitzefrei

„Hitzefrei wie in der Schule, das wäre schön“, sagt der Experte. Ein verbrieftes Recht darauf gebe es allerdings nicht. Laut Bürgerlichem Gesetzbuch (§ 618 BGB) haben Arbeitgeber jedoch eine Fürsorgepflicht und sind konkret zur Einhaltung von Anforderungen an den Arbeitsplatz (Arbeitsstättenverordnung und dort mit Arbeitsstättenregel A3.5 Anhang) angehalten, wonach die Raumtemperatur „gesundheitlich zuträglich“ sein muss.

„Grundsätzlich begründen Raumtemperaturen bis 26 Grad keinen Handlungsbedarf des Arbeitgebers“, sagt Zabel. Bei Temperaturen zwischen 26 und 30 Grad sollte er allerdings geeignete Maßnahmen ergreifen. Darüber hinaus muss er es. Übersteigt die Raumtemperatur die 35-Grad-Marke, gelte ein Arbeitsplatz im Allgemeinen als unbrauchbar. „Eine feste Grenze gibt es – wie so häufig im Arbeitsrecht – nicht. Auch keinen Anspruch auf Anschaffung einer Klimaanlage und kein automatisches Hitzefrei“, so der Fachanwalt weiter.

Diese Rechte haben Arbeitnehmer

Solle der Arbeitgeber nicht selbst tätig werden, können die Arbeitnehmer auf geeignete Maßnahmen hinwirken. Dazu zählen unter anderem: Ausnutzung der Gleitzeit, Verringerung der Sonneneinstrahlung, Verringerung von Wärmequellen in Räumen, Nachtauskühlung, Lüftung in den Morgenstunden, Lockerung der Kleiderordnung, Nutzung von Ventilatoren für Körper und Kopf sowie Wasserzerstäubern. Besonders wichtig sei es, ausreichend zu trinken.

Vor der Arbeitsverweigerung sollte in jedem Fall ein individueller Rechtsrat eingeholt werden, wonach eine Abmahnung des Arbeitgebers und sodann die Zurückbehaltung der Arbeitsleistung als letztes Mittel in Betracht kommen. Ausnahmen können für Menschen mit besonderen individuellen Gesundheitsanforderungen wie Schwangere oder chronisch kranke Menschen gelten.

Und was gilt im Homeoffice?

Befindet sich der Angestellte im Homeoffice, gelten die Raumtemperaturanforderungen nicht, wie der Anwalt bestätigt. Hier sei jeder angehalten, sich selbst ein kühles Plätzchen zu suchen. Beim eingerichteten Telearbeitsplatz bestehe neben eigenen Maßnahmen und eigenem Interesse auch die Möglichkeit, den Arbeitgeber anzusprechen. „Eventuell findet sich eine Lösung. Hitzefrei gibt es aber auch hier nicht.“

Von Susanne Gidzinski