Neues Großprojekt - 50-Meter-Hochhaus in Rostocks KTV: Was plant der Scanhaus-Chef am Werftdreieck?

Bis zu zehn Stockwerke sind bereits erlaubt, es könnten aber sogar mehr werden: An der Spitze des Rostocker Werftdreiecks plant einer der bekanntesten Immobilien-Unternehmer des Landes Großes. Scanhaus-Chef Friedemann Kunz hat sich die nächste Filetfläche gekauft. Was er bisher plant, was die Stadt sich wünscht.