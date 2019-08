Rostock

Seit 1971 erhebt sich ein 79 Meter hohes Wohngebäude aus dem Boden der Rostocker Innenstadt. Vielen Bewohnern und langjährigen Rostockern ist das Gebäude als Windmühlenhaus bekannt – anderen als „Stasi-Hochhaus“. Viele Rostocker verbinden das Gebäude noch heute mit dem DDR-Regime. Schließlich wurde es in direkter Nähe zum ehemaligen Stasi-Gefängnis gebaut und anfangs vorwiegend von Mitarbeitern der Staatssicherheit bewohnt.

Heute leben in dem von der Wohnungsgenossenschaft Wiro verwalteten Gebäude Familien, Studenten und Rentner. „Das ist wie in einem gesunden Wald. Es gibt große, kleine, alte und junge Bäume, Sträucher und auch Moos“, sagt Carsten Klehn, der Pressesprecher der Wiro. Das Gebäude biete ein Dorf mitten in der Stadt.

„Als Concierge in diesem Haus hat man 1001 Job“, sagt Klehn über die Aufgaben von Christine Kunze. Die 63-Jährige stimmt ihm zu. Seit acht Jahren ist sie für die Wiro im Hausempfang tätig – im fünften Jahr bereits in der August-Bebel-Straße 36. Ihr Aufgabenbereich ist vielfältig. So sorgt sie für Ordnung und Sauberkeit in Fahrstühlen und im Erdgeschoss, nimmt Post und Pakete für die Mieter an, leitet Schäden an Hausverwaltung und Hausmeister weiter und ist nicht zuletzt Ansprechpartner für die Sorgen der Bewohner.

Die Vergänglichkeit täglich vor Augen

„Ich bin sehr emotional und nehme vieles, was ich hier erlebe, mit nach Hause“ sagt Kunze. Immer wieder erlebe sie, wie lieb gewonnene Mieter ihren Ehepartner verlieren oder selbst versterben. „Viele sind nach dem Einzug in den Siebzigern geblieben.“ Diese Generation steuere nun auf ein sehr hohes Lebensalter zu. Die Probleme, die damit einhergehen, bekommt sie täglich vor Augen geführt. „Wenn der Mann immer die Wäsche gemacht hat und von einem auf den anderen Tag verstirbt, weiß die Frau etwa nicht, wie sie die Waschmaschine zu bedienen hat.“

Für solche Fälle ist Christine Kunze zur Stelle. Oder eben ein junger Mieter aus den WGs, die sich im Haus befinden. „Ich kenne eine ältere Frau, die schwört auf ihre Nachbar-WG“, sagt Kunze. TV, Internet, Einkauf: Die Jungen helfen den Alten, wenn es brenzlich wird. Das sei wichtig, denn viele der älteren Wohnparteien haben keine Familie mehr in der Nähe. „Die Enkel und Kinder leben ja auch oft nicht mehr in Rostock“, sagt Kunze. Die Wiro arbeitet deshalb derzeit an einem eigenen Pflegedienst. „Alleine in unseren Wohnungen in Lütten Klein leben mehr als 800 Menschen, die älter sind als 80 Jahre“, erklärt Klehn die Pläne der kommunalen Wohnungsgesellschaft.

Der Arbeitsplatz von Christine Kunze: Im Schichtdienst arbeitet die 63-Jährige seit acht Jahren für die Wiro. Quelle: Moritz Naumann

Ein Gebäude ohne Stufen

Insgesamt teilen sich drei Concierge den Dienst im Wiro-Hochhaus. Zwischen 6.30 Uhr und 23 Uhr ist der Hausempfang besetzt. Die Arbeit beginne oft mit dem Putzen der Fahrstühle. Denn es komme nicht selten vor, dass diese während der Nacht durch Schnaps oder Bier verschmutzt sind. „Manchmal werden die Spiegel auch mit Graffitis besprüht“, sagt Kunze. Entweder beauftragt sie die Reinigung oder kümmert sich selbst. „Einmal war der Spiegel komplett schwarz. Ich habe mich dann selbst mehrere Stunden ans Werk gemacht“, sagt Kunze.

Zu DDR-Zeiten sahen die Aufgaben der Concierge noch anders aus. „Da konnten alle Hausbewohner am Empfang ihre dreckige Wäsche abgeben. Später hat man die dann sorgfältig gefaltet wieder zurückbekommen“, erinnert sich Lothar Unger. Er lebt gemeinsam mit seiner Frau seit 47 Jahren im 21. Stock. „Ich weiß das Datum des Einzugs noch sehr genau, es war der 17. Januar 1972“, sagt Helga Unger. Ob das Ehepaar schon mal darüber nachgedacht hat, sich eine andere Wohnung zu suchen? Lothar Unger geht durch den schmalen Flur der Wohnung. „Ja, haben wir“, sagt er, während er die Tür zum Badezimmer öffnet. „Das ist sehr eng, das könnte besser sein.“

Zentral und barrierefrei

Doch das Hochhaus im Zentrum von Rostock hat sich an die Bedürfnisse der Mieter angepasst und ist mit den drei Fahrstühlen komplett barrierefrei. „Ja, ich muss nicht eine Stufe nehmen, um in die Wohnung zu kommen“, sagt Lothar Jahnke begeistert. Der 80-Jährige lebt seit 2002 im siebten Stock des Hochhauses und hat nicht vor, noch einmal umzuziehen. „Ich brauche keine Nahverkehrsangebote zu nutzen, denn die medizinische Versorgung ist fußläufig zu erreichen. Und auch ins Theater, ins Kino oder an den Hafen kann ich einfach gehen“, sagt Jahnke.

Das Ehepaar Tamara und Lothar Jahnke lebt seit 2002 im 7. Stock des Wiro-Hochhauses. Quelle: Lothar Jahnke

Darüber hinaus seien die Nachbarn umsichtig: „Wenn unsere Enkeltochter vorbeikommt, dann wird es mal etwas lauter. Doch die Nachbarn unter uns stört das nicht. Die freuen sich eher, weil sie dann wissen, dass wir noch leben“, sagt der 80-Jährige und lacht.

Einsam über den Dächern von Rostock

Im 21. Stock des Gebäudes wohnt Horst Matzkuhn. Der 82-Jährige hat eine Einzimmerwohnung mit 36 Quadratmetern. „Ich habe immer schon nach oben gestrebt und da bin ich nun“, sagt Matzkuhn und lacht. In seinem Wohnzimmer stehen eine Couch, ein kleiner PC-Tisch, ein Bett und eine DDR-Anbauwand, bestückt mit vielen Erinnerungsstücken. „Schauen Sie, das ist mein Mitgliedsausweis beim Verein des Dampfeisbrechers Stettin“, sagt Matzkuhn stolz. Zwischen 2004 und 2012 habe er das Schiff als Kapitän gefahren.

Auf die Frage, wie es sei, hier alleine zu wohnen, wird Matzkuhn nachdenklich. Nach dem Tod seiner Frau 1988 und dem seiner langjährigen Lebenspartnerin 2017 fühlt er sich einsam über den Dächern von Rostock.

Dennoch: Die Nachbarschaft sei gut, Streitereien habe er bisher nicht erlebt. Ob er auch schlechte Erfahrungen in Verbindung mit dem Haus gesammelt habe? „Ich wurde mal als Stasimann beschimpft, nur weil ich dort eine Wohnung habe.“ Dabei ist er erst nach der Wende eingezogen.

Viel Bewegung bei Sturm

Über der Couch von Matzkuhn hängt eine Kuckucksuhr. Er zeigt auf die beiden Gewichte: „Bei Westwind mit starken Böen wackeln sie hin und her und schlagen gegeneinander.“ Das Haus bewegt sich, während es den Winden trotzt.

Horst Matzkuhn zeigt auf die Gewichte seiner Kuckucksuhr, die sich bei böigem Westwind in Bewegung setzen. Quelle: Moritz Naumann

Auch Christine Kunze erinnert sich an den Besuch bei einer Mieterin an einem stürmischen Tag. „Ich bin mit dem Fahrstuhl hochgefahren und dachte noch: Irgendwas ist komisch. Das habe ich der Mieterin erzählt und die zeigte nur auf ihre wackelnden Lampen. Zurück bin ich dann durch das Treppenhaus gegangen“, sagt die Concierge und lacht.

Architektonischer Wettkampf mit Axel Springer

Geplant wurde das Haus von Architekt Matthias Schubert. Der 91-Jährige lebt heute in Wismar und erinnert sich noch genau an das Hochhaus-Projekt: „In dieser Zeit hatte Axel Springer gerade sein 19-stöckiges Hochhaus in Berlin bauen lassen. Ich wurde von Parteioberen gefragt, ob ich das nicht übertreffen könne. Also habe ich mich ans Werk gemacht und geplant. Fast 50 Entwürfe hat unser Team gezeichnet.“

Warum das Gebäude von oben wie eine Windmühle aussieht? „Das lag an dem Liebherr-Kran, der über Schweden aus der Bundesrepublik gekauft wurde“, sagt Schubert. Der Kran war am Aufzugsschacht verankert und um den kreisrunden Radius perfekt auszunutzen, entwickelte man die eigenwillige Form. „Und damit man nicht an ein Hakenkreuz erinnert wird, haben wir von Anfang an von einer Windmühle gesprochen“, sagt Schubert heute.

Das Rostocker Windmühlenhaus in Zahlen Das Rostocker Windmühlenhaus wurde zwischen 1970 und 1971 gebaut. 1971 zogen die ersten Mieter ein. Im Gebäude gibt es 161 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 10 000 Quadratmetern, in denen schätzungsweise 300 bis 350 Menschen leben. Dabei gibt es unterschiedliche Wohnungsgrößen – 116 Dreiraum-, 23 Einraum-, 21 Vierraum- und eine Zweiraumwohnung. Drei Concierge im Schichtdienst, ein Hausmeister sorgen für den reibungslosen Betrieb.

Von oben betrachtet sieht das Hochhaus in der Rostocker August-Bebel-Straße aus wie das Flügelrad einer Windmühle. Von Anfang an wurde dies öffentlich so dargestellt, um Assoziationen mit dem Hakenkreuz zu verhindern. Quelle: Google Maps

Von Moritz Naumann