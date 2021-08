Rostock

Es war das erste von sieben Risikospielen von Hansa Rostock im heimischen Ostseestadion, das mit einem erhöhten Polizeiaufkommen gesichert werden musste. Ostderby der beiden Aufsteiger Hansa gegen Dynamo Dresden vor 15 000 Zuschauern. Darunter 1200 angereiste Dresdener Fans. Bis Spielschluss blieb es weitgehend ruhig.

Neben Kräften der Bundes- und Landesbereitschaftspolizei unterstützten Mitarbeiter aller Dienststellen der Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg die örtliche Polizei. Die Polizei Dresden hatte zusätzliche Beamte nach Rostock geschickt. Aus Schleswig-Holstein kamen zwei Wasserwerfer.

Ausschreitungen mit rund 100 Personen in der Gartenstadt

Zwei Stunden vor dem Zweitliga-Ostderby ist dann es am späten Samstagnachmittag in der Rostocker Gartenstadt zu Auseinandersetzungen zwischen Fan-Gruppierungen gekommen. Fußball-Anhänger gingen aufeinander los und mussten von der Polizei getrennt werden. Die Anzahl der Randalierer soll bei rund 100 Personen gelegen haben, sagte eine Polizei-Sprecherin. Personalien wurden festgestellt. Bei kontrollierten Dresdener Fans wurden Pyrotechnik und Schutzbekleidung sichergestellt.

An einem Parkplatz in der Schlesingerstraße südlich vom Bahnhof ließ die Stadt geparkte Autos abschleppen. Der Platz war für die Fahrzeuge von Dynamo-Fans gesperrt worden. Quelle: Martin Börner

Der Einsatz führte dazu, dass sich der Shuttletransfer der Dynamo-Fans verzögerte. Die Dresdner Fans reisten separat an, mussten sich aber am Rostocker Hauptbahnhof sammeln. Südlich des Bahnhofs sollten um 17.30 Uhr Shuttlebusse starten. Das verzögerte sich um eine halbe Stunde. Am Bahnhof war die Stimmung total friedlich. Die Dynamofans durften hinter dem Bahnhof parken, ein Parkplatz an der Schlesinger-Straße wurde für sie abgesperrt, die Stadt ließ dort geparkte Autos abschleppen.

Entspannter Dresden-Fans am Rostocker Hauptbahnhof: Florian (22), Jonathan (23) Jonas (23) und Dominik (23/v.l.) aus Sachsen warten auf die Shuttlebusse zum Ostseestadion. Quelle: Martin Börner

Am Bahnhof warteten die Dresdener unterdessen auf die Abfahrt der Busse. Eine individuelle Anreise zum Ostseestadion war nicht möglich. Nur per Shuttle. Dresden-Fans, die sich auf eigene Faust Richtung Stadion aufgemacht hätten, wären nicht eingelassen worden, so das Sicherheitskonzept. Florian (22), Jonathan (23), Jonas (23) und Dominik (23) aus Sachsen sind mit ’nem Kombi angereist, haben es sich auf Campingstühlen gemütlich gemacht und zischen noch ’ne Kiste Wernesgrüner, bevor es ins Stadion geht. „Klares 1:3 für uns“ sagt Florian voraus – und wird damit am Ende richtig liegen.

„Die Favoriten aus Schalke, Hamburg und Bremen können sich warm anziehen“, meint Dominik. Diese Saison würden andere Teams die Zweite Liga regieren, meint die Gruppe. Sie zählen Regensburg, Dynamo aber auch Hansa dazu.

Fanmarsch mit 300 Suptras durch die Stadt

Zur selben Zeit startet ein Fanzug mit rund 300 Suptras durch die Stadt. Aber auch hier ohne Zwischenfälle. Die Polizeisprecherin sagt eine halbe Stunde vor Anpfiff: „Der Marsch der Fans durch die Stadt verlief ruhig.“ Am Imbiss PHO57 unterhalb der S-Bahnhaltestelle an der Ecke Dethardingstraße/Schillingallee sitzen anderthalb Stunden vor Anpfiff rund 30 Hansa-Fans, trinken Bier, rauchen, quatschen. Mario (32) aus Rostock meint: „Ich hab’ hier noch keine Dresdner gesehen. Nur heulende Dortmunder.“ Gelächter.

Polizei-Wasserwerfer versperrten vor dem Spiel die Zufahrt zur Uniklinik über die Schillingallee. Quelle: Martin Börner

Auch vor dem Ostseestadion ist die Stimmung gelöst. Zwei Wasserwerfer versperren die Zufahrt zur Uniklinik in der Schillingallee. Ein RTW, der ohne Blaulicht ankommt, muss einen Umweg wählen. Der Fahrer findet das nicht witzig, dreht dann aber ab. Ein alkoholisierter Fan geht frontal auf die Polizeiabsperrung zu, reckt beide Fäuste in die Luft und schreit: „ZickeZacke! ZickeZacke!“ Die Polizisten grinsen nur. Ein junger Beamter meint entspannt: „Die mit der größten Klappe sind harmlos, früh besoffen und ebenso früh im Bett.“

Der Platz ist gut gefüllt, die Fans strömen zu den vier Eingängen der Tribünen Ost und West. Eine Gruppe von Hansa-Fans hat große Boxen mitgebracht, beschallt den Platz mit Schlagern und Fan-Musik. Die Jungs zünden ein paar Pyros, eine Streife fährt in Schrittgeschwindigkeit vorbei. Das war’s auch schon. Mit Anpfiff um 20.30 Uhr ist der Platz wie leergefegt.

Polizei patroulliert rund zwei Stunden vor Anpfiff durch die Schillingallee. Quelle: Martin Börner

Fans, die keinen Platz im Stadion ergattern konnten, verziehen sich in die Sportbars in der Gartenstadt und in der KTV. Im Pleitegeier sitzen rund 25 Hansa-Fans, die meisten selbst Fußballer. Nach dem frühen 0:1 ist erst mal Ruhe. Die beiden Verletzungen von Rizzuto von Hansa in der zwölften und vom Dresdener Kapitän Knipping in der 17. Minute tragen nicht gerade zur Stimmungsaufhellung bei. „Sah übel aus. Saison vorbei“, sagt Martin (25), selbst Fußballer. Der Ausgleich in der 43. Minute durch Mamba sorgt für bessere Laune „Knaller, typisch Mamba“, meint Maik. In der zweiten Hälfte sind die Messen dann durch die beiden Tore Vlachomidos in der 63. und Kade in der 70. Minute dann schnell gesungen.

Um 22 Uhr gibt die Polizei bekannt, dass bis nach Spielende alles weitgehend ruhig verläuft. Die Abreise der Dynamo-Fans hat gegen 22 Uhr via Shuttle zum Bahnhof begonnen und läuft laut Polizeisprecherin anfangs „gesittet“ ab. Gegen 23 Uhr wird ein Bus mit Dresdener Fans in der Nähe des Ostseestadions mit Steinen beworfen, Scheiben gehen zu Bruch. Es gibt aber keine Verletzten.

Von Michael Meyer und Oliver Kramer