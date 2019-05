Rostock

Nur 15 Prozent der Beschäftigten in MINT-Bereichen ( Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) sind Frauen – weitaus weniger als Männer. In M-V liegt der Anteil mit 15,9 Prozent nur leicht über dem Bundesdurchschnitt. „Es ist immer noch nicht selbstverständlich für Frauen, in diesen Bereich zu gehen“, erklärt Meike Klettke, Informatikprofessorin und Prorektorin für Internationales und Gleichstellung an der Uni Rostock. Viele hätten Bedenken, ob ein technisch-naturwissenschaftliches Studium das richtige sei. „Es ist nicht immer klar, was für berufliche Wege man später damit einschlagen kann“, sagt sie. Um solche Unklarheiten zu beseitigen, bietet Klettke beim kommenden Hochschulinformationstag (HIT) Beratung an.

„Viel Potenzial würde verloren gehen, nur weil man sich nicht traut“

Klettke und sechs Vertrerinnen aus der Chemie, Physik, Informatik, Mathematik und dem Maschinenbau werden Interessierte von 09:30 bis 12:30 Uhr in Raum 022 des Haus 1 auf dem Ulmencampus beraten. „Wichtige Fragen über die jeweiligen Fächer können die am besten beantworten, die darin arbeiten“, sagt Klettke. Deshalb wolle man in persönlichen Gesprächen eigene Erfahrungen und mögliche Berufswege vermitteln.

Friederike Habedank ist eine der Beraterinnen. Sie studierte Chemie und Ingenieurswesen. „Beim Studium in den MINT-Fächern habe ich viele positive Erfahrungen gemacht“, sagt sie. Mittlerweile arbeitet sie im Landwirtschaftsamt als Laborleiterin: „Es würde viel Potenzial verloren gehen, wenn eine Frau sich für diesen Bereich interessiert, sich aber nicht traut.“

Schlusslicht: Technische Berufe

Laut der Bundesagentur für Arbeit steigt der Frauenanteil in den MINT-Bereichen seit einigen Jahren langsam an. 2013 lag der Anteil noch bei 14,4 Prozent. Die Zahlen variieren aber je nach Fachbereich. Knapp 40 Prozent verzeichnen Mathematik und Naturwissenschaften. In der Informatik liegen die Anteile bei 16,1 Prozent. In der Technik bei 13,8 Prozent.

Die 27-jährige Leonie Kandler gehört zu den 13,8 Prozent der Frauen in den technischen Bereichen. Sie studierte im Bachelor Biomedizinische Technik. Im Masterstudium kamen zunächst Zweifel auf: „Ich habe mich gefragt, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe und in den technischen Fächern überhaupt richtig bin.“

Der Wechsel zu Maschinenbau brachte wieder Sicherheit. „Mir ist bewusst geworden, dass ich mich in diesen Bereichen sehr wohl fühle“, erzählt Kandler. Sie schloss ihren Master in Maschinenbau mit Spezialisierung auf Konstruktions- und Strömungsmechanik ab und bekam im Januar eine Promotionsstelle. Jetzt untersucht sie in einem interdisziplinären Team aus der Biologie, Chemie und Geologie das Mischverhalten von Ostsee- und Grundwasser.

Viele Berufsmöglichkeiten in den MINT-Bereichen

Kandler betont, dass technische Berufe mehr berufliche Möglichkeiten bieten, als Vielen bewusst ist. „Früher dachte ich, dass man mit Maschinenbau später an Autos und Flugzeugen schrauben muss aber es gibt viel mehr.“ Aktuelle Beispielen seien Umwelttechnik und Biomedizin, sagt sie.

Leonie Kandler wünscht sich, dass mehr junge Frauen MINT-Berufe in Betracht ziehen. Auch die Vermeidung von Altersarmut sei ein Grund. „In technischen Berufen kann man gutes Geld zu anständigen Arbeitszeiten verdienen und Unternehmen werden zukünftig auch gedrängt sein, familienfreundlicher zu werden.“

Die persönliche Beratung am HIT ist Teil des Programmes „MINT[UR]-Mentoring“, in dem Studentinnen sich mit Frauen aus den MINT-Bereichen vernetzen können. „Es geht darum, dass die Teilnehmerinnen sich über gemeinsame Probleme austauschen und Gedanken zu ihrer Laufbahngestaltung machen können“, sagt Projektmitarbeiterin Karolin Hansen. Sie ist Ansprechpartnerin und unter mintur@uni-rostock.de erreichbar.

Anh Tran