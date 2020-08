Warnemünde

Nachdem der Alte Strom mit einer Hochwasserschutzwand versehen und die Bahn ihre Gleise beim Bahnhofsneubau höher gelegt hat, gibt es nur noch eine Lücke, durch die Warnemünde im Falle eines Sturmflut- oder Starkregenereignisses zu überfluten droht: Über den Laakkanal. Das dortige Schöpfwerk ist veraltet und der Kanal erfordert dringend einen Ausbau.

„Ich erinnere mich noch dran, als es 2011 zu diesen verheerenden Starkregengüssen gekommen ist. Da habe ich die Kleingartenanlage ‚Am Moor‘ besucht. Das Wasser stand gut einen halben Meter hoch. Die Menschen sind mit Kanus durch die Gärten gefahren“, sagt Werner Fischer, Ortsbeiratsvorsitzender von Warnemünde.

Auswirkungen einer Jahrhundertwetterlage

Doch nicht nur die Kleingärten, auch Häuser in der Garten- oder Lilienthalstraße waren betroffen. Die Feuerwehr musste mehrere Reihenhäuser abpumpen. Die Warnemünder Woche fiel 2011 regelrecht ins Wasser. Denn bei dem Jahrhundertregen sind in kürzester Zeit 138 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen – etwa 500 Prozent mehr als im Jahresmittel.

Fischer hat dies hautnah miterlebt und verweist gerade im Rahmen der klimatischen Veränderungen auf den dringenden Handlungsbedarf. Denn im Ernstfall könnten bei einer Sturmflut oder einer mit 2011 vergleichbaren Starkregenwetterlage noch größere Teile von Warnemünde unter Wasser stehen. Und Fischer muss es wissen. Bis 2012 hat er als Abteilungsleiter Wasserwirtschaft für das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg gearbeitet.

Zwei Kleingärtner stehen nach den verheerenden Regenfällen 2011 in der Kleingartenanlage „Am Moor“ in Warnemünde auf einem überfluteten Weg. Quelle: Archiv

Diese Gebiete von Warnemünde sind gefährdet

Aus dem Amt für Umwelt- und Klimaschutz heißt es: „Neben der Ortslage Warnemünde, insbesondere im südlichen Bereich bis zur Mühlenstraße sowie dem Wiesenweg und der Gartenstraße, sind die Kleingartenanlagen in der Niederung des Diedrichshäger Moors, die Sportplätze sowie die Deponie Weidenweg schutzbedürftig.“

Der Hintergrund: Über den Laakkanal, der südlich von Warnemünde eine direkt Anbindung an die Warnow hat, die Werftstraße und anschließend die Stadtautobahn quert und bis hinter die Kleingartenanlage „Am Moor“ fließt, droht Warnemünde zu fluten. Laut Umweltamt haben das entsprechende Wehr, das Schöpfwerk und seine Deiche eine zu geringe Höhe.

Amt für Umweltschutz: Laaksystem nicht mehr sicher

Darüber hinaus haben sich die Abflussbedingungen im Laaksystem durch bauliche Erweiterungen in Warnemünde und Umgebung stark verändert. „Die Leistungsfähigkeit des Laaksystems ist in niederschlagsintensiven und abflussstarken Zeiten nicht mehr sicher gegeben“, sagt Sven Schmeil, Abteilungsleiter Wasser und Boden im Amt für Umwelt- und Klimaschutz.

Vor allem das Schöpfwerk gilt als Schwachstelle. Dieses wurde in den 60er-Jahren in Betrieb genommen. Dabei wurde der Wasserstand im gesamten Niederungsgebiet künstlich abgesenkt. Erst im Anschluss war es überhaupt möglich, die Kleingartenanlage, eine landwirtschaftliche Nutzung und eine Erweiterung der Siedlungstätigkeit zu realisieren. Doch heute sei der Bau nicht mehr zeitgemäß und könnte für Warnemünde zu einer echten Gefahr werden.

Das Schöpfwerk des Laakkanals ist an der Querung der Werftstraße zu erkennen. Der Bau stammt aus den 1960er-Jahren und kann Warnemünde nicht ausreichend vor Sturmfluten und schweren Starkregenereignissen schützen. Quelle: Moritz Naumann

Letzte Lücke im Hochwasserschutz

„Mich beschäftigt das Thema auch vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen sehr. Es ist die letzte Lücke, durch die Warnemünde von einem Hochwasser bedroht ist“, sagt Werner Fischer. Dabei ist dem Ortsbeiratsvorsitzenden durchaus klar, dass es eine komplexe Maßnahme ist, die zur Absicherung von Warnemünde nötig ist. „Insbesondere die Kreuzung Werftallee/Laakkanal ist eine Schwachstelle. Teile der Werftallee müssten erhöht werden, es braucht neue Spundwände und eine ganzheitliche Betrachtung des Deichsystems.“

Sturmflut- und Starkregenschutz am Laakkanal Im Süden Warnemündes gibt es zwei Abwehrmechanismen für Hochwasser. Diese sollen den Ort vor einem Starkregen- und Sturmflutereignis schützen. Gegen die Sturmflut besteht ein Wehr in der Laakniederung nördlich von Groß Klein. Dieses kann Sturmfluten bis zu einer Höhe von zwei Metern abwehren. Zum Vergleich: Die bauliche Absicherung für den nördlichen Bereich gilt bis zu einer Höhe von knapp drei Metern. Bei Starkregenereignissen schützen das Schöpfwerk und die umgebenden Deiche den Ort bis zu einer Höhe von 1,75 Metern. Dies entspricht lediglich einer mittleren Schutzwirkung.

Doch was planen die Stadt und das Land? Gibt es bereits Pläne, um Warnemünde aus südlicher Richtung abzusichern? „Derzeit läuft das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren für den Neubau eines leistungsstärkeren Schöpfwerkes, das zugleich auch Bestandteil der Sturmflutschutzverteidigungslinie des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu MM) sein wird“, sagt Schmeil.

Integrierung des Schöpfwerks in das Straßensystem

Demnach soll die Pumpleistung des neuen Schöpfwerkes erhöht werden, um größere Mengen Regenwasser aus dem Moor in die Unterwarnow zu pumpen. Außerdem soll es von seinem derzeitigen Standort nach Osten direkt an die Werftallee verlegt werden. Dafür sei die Kooperation zwischen Stadt- und Landesbehörde notwendig. „Derzeit plant aber noch jeder für sich selbst. Erst am Ende werden die Planungen zusammengeführt“, sagt der Abteilungsleiter aus dem Umweltamt.

Der Neubau des Schöpfwerkes soll dazu führen, dass Starkregenereignisse bis zu einem hundertjährlichen Wiederkehrsintervall aus der Niederung des Diedrichshäger Moores abgeführt werden können.

Unklarer Zeithorizont

Nur wann dies geschieht, sei noch unklar. Denn auch der Naturschutz müsse in die Gesamtbetrachtung einfließen. Derzeit werde die Planung für den Sturmflutschutz noch an die Erfordernisse des Otterschutzes angepasst.

Sobald eine Planungsvariante gefunden sei, könne es recht schnell gehen und das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren innerhalb von drei Monaten durchgeführt werden. Anschließend wird es eine europaweite Ausschreibung geben. „Die Bauzeit wird etwa ein Jahr in Anspruch nehmen“, heißt es aus dem Amt für Umwelt- und Klimaschutz. Frühestens könne man also 2022 mit Sicherheit gegen Hochwasserereignisse in Warnemünde rechnen.

Von Moritz Naumann