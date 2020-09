Rostock

Der Meeresspiegel steigt, Experten warnen vor zunehmend schweren Sturmfluten – und ausgerechnet die größte Stadt des Landes soll nun doch nicht davor geschützt werden: Die Landesregierung in Schwerin stellt den seit Jahren geplanten Hochwasserschutz für den Rostocker Stadthafen in Frage. Das teilte Ines Liefke, die Leiterin des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu), der Rostocker Stadtpolitik mit.

Der Grund: Die erwarteten Schäden in der Hansestadt würden keine 18-Millionen-Euro-Investition rechtfertigen. Das mögliche Aus für den Flutschutz gefährdet aber auch Rostocks Buga-Pläne.

Schutz ist Teil der Buga-Planungen

Ursprünglich hatten Stadt und Land geplant, schon zur Bundesgartenschau 2025 den Flutschutz rund um den Stadthafen zu realisieren. Die neuen Anlagen sollten bis zu 3,84 Meter über Normalnull hoch werden – und die Innenstadt selbst vor Rekord-Sturmfluten schützen können. Mindestens 80 Jahre lang.

Dazu waren massive Aufschüttung im Bereich der Haedgehalbinsel und am Matrosendenkmal geplant. Statt hoher Mauern war sogar über neue Wege auf Deichen am Hafen nachgedacht worden.

Für die Hansestadt hätte das einen riesigen Vorteil gehabt: Das Land hätte das Geld, das es für den Flutschutz eh ausgeben wollte, für die Buga zur Verfügung gestellt – und rund um den Stadthafen wäre nur ein Mal groß gebaut worden. Anfang September stellte die Stalu in der Lenkungsgruppe für die Buga sogar schon konkrete Entwürfe für den Flutschutz vor.

Land überrascht Stadt

Doch nun könnte es komplett anders kommen: Schwerin stellt all das nun infrage und gefährdet damit sowohl die Planung als auch die Finanzierung der Buga, sagt Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne). „Das Land will die Zahlen zwar nochmals neu berechnen, geht aber derzeit davon aus, dass ein schweres Hochwasser in Rostock maximal 18 Millionen Schaden anrichten würde.“ Das wäre exakt so viel Geld, wie das Land für die neuen Flutbarrieren ausgeben müsste. Und nach den Maßstäben der Regierung ist das nicht wirtschaftlich.

Zum Vergleich: Als vor wenigen Jahren der neue Hochwasserschutz für Warnemünde geplant wurde, gab es keine Diskussionen, dass der Alte Strom geschützt werden muss. Denn dort hatten die Fachleute bei schweren Sturmfluten bis zu 200 Millionen Euro Schaden prognostiziert.

„Was den Stadthafen angeht: Der ist nun in den internen Prioritäten des Landes nach hinten gerutscht“, sagt Matthäus. Stalu-Chefin Liefke und Lars Tiepolt, der oberste Küstenschützer des Landes, hätten mit ihren Aussagen im Ausschuss für Stadtentwicklung selbst das Rathaus „überrascht“: „Wir wussten bis heute nichts von diesem Umdenken“, so der Senator. Statt Rostocks Innenstadt wolle das Stalu nun dem Schutz der Wismarer Altstadt Vorrang einräumen.

„Mega-Problem für die Buga“

Für das größte Stadtentwicklungsprojekt der jüngeren Rostocker Geschichte ist das aber fatal: Alle Planungen für die Buga basieren darauf, dass der Flutschutz integriert wird. Rostock geht davon fest aus – gestalterisch und auch finanziell. „Das könnte zu einem Mega-Problem für die Buga werden“, fürchtet Senator Matthäus.

Am Freitag soll bereits ein Krisengipfel im Rostocker Rathaus stattfinden. „Wir müssen die Gestaltungswettbewerbe dennoch starten. Wir haben keine Zeit mehr“, so Matthäus. „Wir erwarten, dass das Land zu seinen Zusagen steht.“

Land will Groß Klein schützen

Stalu-Küstenschützer Tiepolt kündigte im Ausschuss aber neue Küstenschutz-Projekte in Rostock an. So soll 2024/2025 eine neue Flutschutzwand bei Groß Klein an der Warnow entstehen – im Bereich der heutigen Feuerwache See. Sie soll den Stadtteil schützen – und auch Warnemünde. Auch am Mühlendamm und am Weißen Kreuz will das Land investieren – bis 2026: Am Weißen Kreuz soll zur Warnow hin ebenfalls eine neue Wand entstehen.

Und: Die so genannte Wehrbrücke an der Mühlendammschleuse soll erhöht werden. Auch dort soll ein Damm die Warnow und die Anlieger schützen. „Das ist ein neuralgischer Punkt. Rostock entnimmt in diesem Bereich der Warnow sein Trinkwasser aus dem Fluss. Wir müssen einen Einbruch von Salzwasser in diesem Bereich verhindern.“

Von Andreas Meyer