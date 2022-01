Rostock

Der 22.2.2022 wird wohl für viele Paare ein besonderes Datum. Denn Hochzeiten an diesem Tag sind in MV beliebt. Es ist in jedem Fall ein Datum, das in Erinnerung bleibt. In Rostock wurden an diesem Tag auch zusätzlich Eheschließungstermine angeboten, wie die Stadt mitteilt. Diese sind bereits alle vergeben. Auch der 2. Februar ist bereits voll ausgebucht.

Generell seien jetzt bereits etwa 70 Prozent der Termine in der Hansestadt vergeben. Trotz der Corona-Pandemie seien die Paare eher nicht „last minute“ unterwegs. Für die Planung der eigenen Hochzeit werde viel Zeit und Mühe investiert. Ob die Corona-Zeit für Veränderungen auf dem Hochzeitsmarkt in Rostock gesorgt habe? „Nein, das können wir nicht feststellen. Wir haben eine gleichbleibende Nachfrage und sind bemüht, jährlich circa 1000 Eheschließungen durchzuführen“, heißt es laut Pressesprecher Ulrich Kunze.

Für das Brautmodengeschäft Pompadour auf dem Neuen Markt in Rostock ist dieser Trend allerdings nicht zu erkennen. „Unsere ganze Branche hat gerade Einbrüche“, sagt Inhaberin Martina Adler. Sie verzeichnete im vergangenen Jahr Umsatzeinbrüche von 50 Prozent im Vergleich zu 2019. „Wenn Hochzeiten gefeiert werden, finden sie eher in kleinem Rahmen statt. Dann wird auch das Kleid nicht so groß ausfallen und es soll möglichst wenig kosten“, erzählt Adler. Sie hoffe jetzt darauf, dass die Bräute kurzfristig kommen. Viele seien wegen der Regeln verunsichert.

Paare heiraten auch unter der Woche

Bei den Hochzeiten in den vergangenen zwei Corona-Jahren gab es für die Paare zwei Richtungen: Entweder haben sie ihre Hochzeiten verschoben oder sie feierten im kleinen Rahmen. Das beobachtete auch Hochzeitsfotografin Toni Greinert. „Viele haben sich dann für eine kleine standesamtliche Trauung entschieden mit einem kleinen Shooting. Das war dann sehr intim und vertraut“, erzählt sie. Eine große Feier wollen viele aber nachholen.

Ein Trend, der Greinert, die auch Junggesellinnenabschiede organisiert, auch aufgefallen ist: Es wird öfter an ungewöhnlichen Tagen geheiratet. So seien es jetzt nicht nur die Wochenenden, sondern auch mal ein Montagnachmittag. Denn die Paare können flexibler planen und müssen zum Beispiel keine Rücksicht auf Gäste von außerhalb nehmen.

Hochzeiten in Heringsdorf bei Urlaubern beliebt

Auch auf Usedom wollen sich in diesem Jahr wieder viele Paare das Jawort geben. „Sicherlich sagt aufgrund der Pandemie das eine oder andere Paar kurzfristig ab, was jedoch die Ausnahme bleibt“, heißt es vom Standesamt in Heringsdorf.

Für 2022 gibt es bereits jetzt 106 Terminanfragen. „Da sind natürlich noch einige Termine frei, aber wenn die Paare einen ganz bestimmten Wunschtermin anvisieren, dann sollten sie schnell sein“, meint Krischan Ritter von der Pressestelle. Auch auf der Insel ist ein Datum mit der 22 in diesem Jahr sehr gefragt. „Am 2.2.22 haben wir drei Termine und am 22.2.22 sogar vier im Kalender stehen.“ Um in Heringsdorf zu heiraten, nehmen Paare oft weite Wege auf sich. Etwa 80 Prozent kommen von außerhalb.

Heiraten auf Rügen: Zwei Drittel der Hochzeitspaare sind Urlauber

Ein großer Rückgang der Hochzeiten ist auch beim Standesamt Sassnitz auf der Insel Rügen nicht zu bemerken. Dort machen Urlauber jedoch zwei Drittel aller Eheschließungen aus, weshalb die Terminanfragen eher kurzfristig erfolgen. Denn die Hochzeit wird in Abhängigkeit von den jeweiligen Hotels und Unterkünften auf der Insel geplant. „Das zeigt sich auch in diesem Jahr, so dass es noch freie Termine für den Sommer gibt“, erzählt Standesbeamtin Angelika König.

Zu den beliebtesten Terminen zählen dort jedes Jahr die Tage um den Herrentag, also Christi Himmelfahrt, und Pfingsten sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Für den Februar gebe es bis jetzt sechs Voranmeldungen, je eine davon für den 2. und den 22.

In Stralsund sind im Sommer noch Hochzeitstermine frei

Wer in der Hansestadt Stralsund heiraten will, kann dies montags bis samstags und an fünf verschiedenen Standorten tun. Darunter auch auf der Gorch Fock und in der Windmühle (Mahnkesche Mühle) im Zoo. Aber gibt es denn noch freie Termine? „Im Sommer gibt es davon noch reichlich an den Wochentagen, freitags und samstags ist in den Sommermonaten hier und da noch eine Lücke frei“, sagt Pressesprecher Peter Koslik.

Sowohl der 2. als auch der 22. Februar stehen auch in der Hansestadt hoch im Kurs. Für den 2. seien fünf Trauungen angemeldet, während sich mit heutigem Stand 16 Paare am 22.2. das Jawort geben möchten.

Auch wenn es im Februar womöglich kalt ist, halte das die Paare nicht davon ab zu heiraten. Tatsächlich seien die Paare auch bei den Jahreszeiten flexibler. So hat auch Hochzeitsfotografin Annie Ehringhaus aus Rostock vermehrt Hochzeiten im Winter. Sonst wurde eher im Sommer und im Herbst geheiratet. Auswirkungen der Corona-Pandemie spüre sie nicht so stark. „Ich werde seit März 2020 besser gebucht denn je“, sagt sie. Woran das liegen könnte? „Eventuell merken viele Paare, dass sie auch in schwierigen Zeiten gut harmonieren“, vermutet sie.

So sieht es bei Hochzeitsterminen in Wismar aus

In Wismar gibt es ebenfalls noch freie Termine für Trauungen. Aus den Reservierungen lassen sich laut Marco Trunk, Pressesprecher der Hansestadt Wismar, ebenfalls die Tendenzen zu beliebten Terminen in diesem Jahr ableiten. Darunter: 2.2., 22.2. und 22.7. Im vergangenen Jahr gab es dort insgesamt 238 Eheschließungen. Das sind 46 weniger als noch 2019, vor der Pandemie. In Wismar kann auch an den Außenstandorten, wie auf der Poeler Kogge oder auf der Insel Poel, geheiratet werden.

