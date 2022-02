An diesem außergewöhnlichem Datum haben sich in ganz MV verliebte Paare das Jawort gegeben. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt einige Paare vor, die sich heute im Standesamt vermählt haben.

Hochzeitstag am 02.02.2022: An diesem lustigen Datum haben sich in ganz MV verliebte Paare das Jawort gegebenen. Darunter auch Anika (40) und Alexander Ostrouchow (43) aus Rostock. Quelle: Martin Börner