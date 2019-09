Hochzeit im Hause Drechsler-Koch: Kinder von Sport-Stars heiraten in Warnemünde

Warnemünde

Eine frische Brise lässt die Luftballons in den Händen des jungen Brautpaares flattern. Der Bräutigam, Tony Drechsler (29), strahlt. Er und seine langjährige Freundin Ulrike Meier (30) haben sich am Freitag im Wintergarten des Warnemünder Kurhauses das Ja-Wort gegeben.

Meier ist die Tochter der wohl erfolgreichsten deutschen 400-Meter-Läuferin und Weltrekordhalterin über diese Distanz, Marita Meier-Koch (62). Tony ist der Sohn der ehemaligen Weitspringerin und zweifachen Olympiasiegerin Heike Drechsler (54).

Von Würzburg nach Rostock

Die Mütter waren es auch, die das Paar zusammen brachten: Bei Heikes Geburtstagsfeier vor fünf Jahren haben sie sich kennengelernt. Sie wurden bald ein Paar. Vor drei Jahren ist er ihr von Würzburg in Bayern nach Rostock an die Ostsee gefolgt.

Ulrike Meier trägt zur Trauung ein bodenlanges, cremefarbenes Kleid. Ihre Haare hat sie zu einem Dutt hochgesteckt, weiße Blüten schmücken ihn. Ein hüftlanger Schleier fällt über ihren Rücken. Die romantische Spitze an ihrem schulterfreien Kleid reicht vom Schlüsselbein bis zum Saum. Eine Perlenkette ziert ihren Hals.

Disteln und Rosen im Brautstrauß

Der Bräutigam ist in einen graublauen Anzug gekleidet. Eine Fliege am Kragen und als Boutonnière, die Ansteckblumen am Revers seines Anzugs, eine weiße Rose mit einer Distel. Abgestimmt mit den cremefarbenen Rosen, Disteln und Sukkulenten, die zum Brautstrauß gebunden sind.

Der bewölkte Himmel und die frische Brise können der festlichen Stimmung der kleinen Hochzeitsgesellschaft keinen Abbruch tun. Sie stoßen mit Champagner auf die Eheleute an. Mama Marita Meier-Koch, sie trägt ein sandfarbenes Kleid mit hellem Jacket, zückt zwischendurch das Handy, um selbst Bilder von den Feierlichkeiten zu machen.

Heike Drechsler aus Berlin angereist

Heike Drechsler-Brygarre ist aus Berlin angereist. Sie trägt ein himmelblaues knielanges Kleid und einen passenden hellblauen Schal, der sie vor dem Ostseewind schützt. Ihr Ehemann, der Finne Arto Brygarre, ein ehemaliger Hürdenläufer, begleitet sie.

Beim Familienbild stehen die stolzen Mütter an der Seite der Frischvermählten. Marita Meier-Koch ist gerührt: Sie und ihr Mann Wolfgang hatten 1987 ebenfalls im Kurhaus geheiratet.

