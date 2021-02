Rostock

Die eigene Hochzeit soll unvergesslich sein. Deshalb verwenden heiratswillige Paare viel Zeit darauf, den redensartlich schönsten Tag im Leben vorzubereiten. Das ist schon unter normalen Bedingungen eine Herausforderung. Die Corona-Pandemie aber macht langfristige Planungen nahezu unmöglich.

Der aktuelle Lockdown ist vor allem für Bräute in spe ein Problem, denen etwas Entscheidendes noch fehlt: das Hochzeitskleid. Boutiquen und Modeketten haben bis auf weiteres geschlossen. Damit die Braut sich trotzdem traut, bietet eine Rostockerin Hochzeitskleider auf Probe an.

Anzeige

Bis zu fünf Brautkleider dürfen bei „Bride Stories“ mit nach Hause

In ihrem Concept-Store „Bride Stories“ hat Melanie Schmidt die Stoffe, aus denen Brautträume sind. Da ihre Kundinnen aber nicht in einer der Umkleiden in Tüll- und Taft-Roben schlüpfen können, bietet die Modeexpertin einen Click & Collect-Service an.

„Die Bräute können sich vorab auf unserer Website alle Brautkleider angucken und wir zeigen ihnen während eines digitalen Termins ihre Favoriten“, erklärt Melanie Schmidt. Sie zeigt Kundinnen via Videocall verschiedene Modelle. Anschließend kann frau sich dann bis zu fünf Kleider aussuchen und diese gegen Kaution an der Türschwelle von „Bride Stories“ abholen. „Sie haben dann 24 Stunden Zeit, die Kleider in Ruhe bei sich zu Hause anzuprobieren.“ Am Tag darauf bringen die Bräute die Ware zurück ins Geschäft. War das Traumkleid dabei, wird dieses bestellt.

In ihrem Concept Store „Bride Stories“ bietet Melanie Schmidt Träume aus Taft und Tüll an. Während des Lockdowns gibt sie ihren Kundinnen Kleider zur Anprobe nach Hause mit. Quelle: Ove Arscholl

Anziehhilfe per Video

Damit bei der Kleiderprobe daheim nichts schiefgeht, bekommt frau Profi-Tipps. „In Videos zeigen wir, wie man am besten ins Kleid steigt und seine Maße nimmt“, sagt Melanie Schmidt. Die Alternative zum Einkauf im Laden komme bei ihren Kundinnen gut an. Die Frauen seien glücklich, trotz Lockdown eine Möglichkeit zu haben, Kleider zu probieren. Zumal die passende Traumrobe auch nach dem Neustart im Einzelhandel nicht sofort verfügbar ist. „Die meisten Kleider müssen Monate im Voraus bestellt werden“, erklärt Melanie Schmidt.

Deshalb will auch Nadine Schmidtmann jetzt ihr Traumkleid via Click & Collect bei „Bride Stories“ finden. „Ich heirate am 26. Juni.“ Im Groben seien die Hochzeitsvorbereitungen abgeschlossen. „Trauringe haben wir bislang aber noch nicht.“ Die Schmuckstücke will sie aber nicht online kaufen, sondern lieber abwarten, bis Goldschmiede wieder geöffnet haben. Notfalls könne man die Ringe auch nach dem Jawort noch tauschen, sagt sie. Das richtige Kleid aber sei unverzichtbar. Vier Modelle nimmt sie zum Anprobieren mit nach Hause.

Corona-Mundschutz mit Perlen und Pailetten

Um das Outfit zu komplettieren, stattet Melanie Schmidt über ihrem Onlineshop Bräute neben Schmuck, Strumpfbänder auch mit Corona-Masken mit Spitze, Perlen oder Pailletten aus. „Der absolute Renner.“

Solange der Lockdown andauert, müssen Boutiquen geschlossen bleiben. Deshalb offerieren neben Melanie Schmidt auch andere Ladeninhaber private Modenschauen für daheim. Dazu zählt Galina Kaye, die mit ihrem Fachgeschäft Bella Donna in Rostocks KTV virtuelle Brautkleid-Anproben ermöglicht.

Hochzeitswalzer im Zoom-Meeting

Um Paaren dabei zu helfen, den schönsten Tag in ihrem Leben zu planen, geht die Hochzeitsbranche ins Netz. Bei digitalen Tanzkursen können die Heiratswilligen ihren Hochzeitstanz einüben. Plattformen, wie www.doodance.com, aber auch regionale Tanzschulen, wie die Rostocker Tanzschule Magic-Dance, bieten coronakonform entsprechende Workshops an. Auch die Tanzschule Schimmelpfennig lässt Schüler im heimischen Wohnzimmer tanzen und bringt ihnen sowohl via Zoom-Meeting als auch mit Youtube-Videos Wiener Walzer oder Discofox bei.

Appetit holen können sich künftige Eheleute per Bilderschau: Konditoren, wie Nicole Zimmermann aus Rostock, die Stralsunder Manufaktur Zuckersüße Kalorien oder die Schokoladerie de Prie aus Rostock machen über die sozialen Netzwerke potenziellen Kunden Hochzeitstorten, Pralinen und Candy-Bars schmackhaft. An floraler Deko hapert’s nicht: Blumenläden dürfen in Mecklenburg-Vorpommern trotz Corona-Lockdown weiterhin öffnen. Hochzeitslocations und Restaurants sind dagegen geschlossen, in großer Runde feiern ist nicht erlaubt. Auf das Festessen müssen Paare aber nicht verzichten. Viele Gastronomen und Caterer liefern das Hochzeitsmenü auf Bestellung nach Hause.

Jawort per Livestream

Auch die Hochzeitsgesellschaften selbst vernetzen sich: Trauungen werden gestreamt, damit auch die Verwandten und Freunde, die nicht live mit dabei sein können, das Jawort miterleben. Glückwünsche werden via Whatsapp oder Videochat übermittelt, Geschenke verschickt statt überreicht.

Die Hochzeit verläuft in Corona-Zeiten sicher anders als die meisten Paare sie sich ursprünglich vorgestellt hatten. Kleiner Trost: Schon aufgrund der außergewöhnlichen Umständen sind Trauungen während der Pandemie etwas Besonderes und bieten reichlich Stoff für Geschichten, mit denen Frischvermählte noch ihre Enkelkinder unterhalten können.

Von Antje Bernstein