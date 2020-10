Rostock

Der redensartlich schönste Tag im Leben – in Zeiten der Covid-19-Pandemie verläuft er nicht ganz so unbeschwert, wie es sich Brautpaare wünschen. Für Hochzeitsfeiern gelten auch in Mecklenburg-Vorpommern Regeln, die eine Ausbreitung des Virus verhindern sollen. Vorschriften wie maximale Gästezahlen ändern sich je nach Verlauf der Pandemie. Ein Problem für Paare, die ihre Trauung lange im Voraus organisieren und Dienstleister buchen. Wer zahlt, wenn Feste kleiner stattfinden oder ganz verschoben werden müssen? Wiebke Cornelius von der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern beantwortet die wichtigsten Fragen.

Das Catering ist bestellt, doch statt der geplanten 150 dürfen auf Anordnung der Politik nur noch maximal 50 Gäste zur Feier kommen. Muss ich trotzdem für 150 Essen zahlen?

Kann eine Leistung aufgrund der von der Landesregierung erlassenen Verbote unmöglich erbracht werden, muss der Verbraucher auch nicht dafür aufkommen, sagt Wiebke Cornelius. Nach Ansicht der Verbraucherzentralen muss niemand für Dienste zahlen, die er nicht in Anspruch nehmen kann. „Dies ist jedoch unsere Rechtsansicht – man kann es also juristisch auch anders sehen – und da Corona erstmalig aufgetreten ist, gibt es derzeit noch keine Gerichtsentscheidungen, die hier Unklarheiten beseitigen.“ Muss eine Feier coronabedingt komplett abgesagt werden, empfiehlt die Verbraucherschützerin, sich mit dem Dienstleister um eine einvernehmliche Lösung wie einen Ersatztermin zu bemühen.

Ich habe Hotelzimmer für meine Gäste gebucht, doch nun dürfen nur die Hälfte der ursprünglich geplanten Gäste zur Feier kommen. Kann ich die überflüssigen Zimmer einfach wieder abbestellen?

„Habe ich die Zimmer unabhängig von der Hochzeitslocation gebucht, dann kann der Gast nach deutschem Recht nur dann kostenfrei stornieren, wenn die Leistung nicht erfüllt werden kann. Nicht gerichtlich entschieden ist indes bisher, ob der Reisende etwa dann kostenfrei stornieren kann, weil er selbst zu Hause unter Quarantäne steht und nicht reisen kann“, sagt Wiebke Cornelius und fügt als folgendes Beispiel an: „Sind in einzelnen Bundesländern touristische Übernachtungen wegen der Corona-Pandemie nicht erlaubt, darf ein Hotelier dort keine Zimmer zu diesem Zweck anbieten. Im Fall einer Stornierung können dann keine Stornokosten verlangt werden.“ Anders sieht es aus, wenn der Gast das Zimmer nutzen könnte, es aber abbestellen will, weil er Angst hat, sich mit Covid-19 anzustecken. Dann könne der Gastwirt bei der Stornierung durch den Gast die Kosten der Unterkunft abzüglich ersparter Aufwendungen oder – je nach vereinbarten AGB – eine Stornopauschale verlangen.

Unsere Trauung findet statt, groß Feiern ist aber plötzlich wieder verboten. Deshalb möchte ich das gebuchte Restaurant abbestellen. Muss ich einen Gutschein für ein späteres Hochzeitsfest akzeptieren, auch wenn er ja wenig Sinn ergibt, da ich dann schon geheiratet habe?

Cornelius: „Die Gutscheinlösung gilt nur für Veranstaltungen wie zum Beispiel Konzerte. Kann ich das Restaurant aufgrund von Corona nicht nutzen, also ist es dem Restaurant verboten, Feiern durchzuführen, dann muss ich nichts zahlen. Wir plädieren jedoch für eine solidarische Lösung: Bitte bedenken Sie, dass vor allem kleinere Unternehmen und Selbstständige massiv unter finanziellen Folgen der aktuellen Krise leiden. Dies kann zu einem weniger vielfältigen Wettbewerb nach der Krise führen. Vielleicht ist es für Sie wichtig, dass das Angebot, das Sie nun nicht wahrnehmen können, auch nach der Krise noch besteht. Wenn Sie den Anbieter unterstützen möchten, können Sie daher auch darüber nachdenken, Gutscheine und Terminverlegungen zu akzeptieren oder Ihren Anspruch erst einmal nicht einfordern.“

Feiern ist behördlich erlaubt, mir aber zu unsicher. Darf ich bei Caterer, Hochzeitsfotograf, DJ und Co. einfach absagen oder muss ich sie voll bezahlen?

Nein, sagt Wiebke Cornelius. „Wenn es kein Verbot der Landesregierung gibt, dann kann ich nicht kostenfrei absagen, sondern muss mit Folgekosten rechnen.“

Zusammenfassend kann man sagen: Es kommt immer auf den Vertrag an, den das Hochzeitspaar mit dem Hotel, Caterer und Fotografen geschlossen hat. „Es kommt also auf das Kleingedruckte an. Diese können sehr vielfältig sein. Wichtig ist, die Entwicklung der Infektionszahlen und die Landesverordnung im Blick zu behalten. Drohen hier Änderungen, sollte man gemeinsam mit dem Dienstleister nach Lösungsmöglichkeiten suchen“, empfiehlt Wiebke Cornelius.

