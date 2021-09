Mit dem Start-up Panthergrip hat Hannes Mirow aus Rostock nicht nur einen Deal mit TV-Löwe Nils Glagau eingeheimst. Inzwischen zählen namhafte Fußball-Spieler, etwa vom Champions League-Sieger Chelsea, zu seinen Kunden. Wie es in der Löwen-Höhle wirklich zugeht, was ein Deal bringt, und was Zuschauer im Fernsehen nicht sehen, erzählt der Rostocker in der OZ.