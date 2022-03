„Hört den Jugendlichen zu“: So lief die Klima-Demo in Rostock

Rostock

Techno-Musik dröhnt aus den Lautsprechern, während die Demonstranten durch die sonnige Rostocker Innenstadt ziehen. „Es gibt kein Recht, die Zukunft zu zerstören“ rufen die Demonstranten. „What do we want? Climate justice! (“Was wollen wir? Klimagerechtigkeit!“) wiederholen sie immer wieder.

Das Motto des diesjährigen globalen Klima-Streiks war „People not Profit“ („Menschen statt Profit“). Etwa 500 Personen haben sich dem Protest in der Hansestadt angeschlossen. Was auffällt: Auch Familien mit kleinen Kindern sowie verschiedene Altersgruppen waren unter den Demonstranten.

„Es ist unsere Zukunft, die zerstört wird“

Start der Kundgebung war die Haedgehalbinsel. Peter Merk von Students for Future kritisierte bei der Kundgebung auch Nord Stream 2. „Das Ende des Ausbaus der Gasinfrastruktur haben wir schon lange gefordert. Aus Klimagründen. Nicht, weil wir den Krieg Putins vorhersehen konnten“.

Jennifer Wittke gehört zu dem Organisationsteam des Klima-Streiks in Rostock. Sie übernahm die Moderation. „Wir müssen anfangen, Jugendlichen zuzuhören und ihnen zu glauben. Es ist unsere Zukunft, die zerstört wird“, so die 16-Jährige.

Wittke begrüßt die „9 für 90“-Tickets der Ampel-Koalition – also den Plan, für 90 Tage eine Fahrkarte im Öffentlichen Nahverkehr für 9 Euro pro Monat einzuführen. „Das ist natürlich super“, sagt Wittke. „Aber das hätte es auch ohne Krieg schon geben müssen“. Zudem solle die Bundesregierung den großen Firmen die Möglichkeit nehmen, das Klima zu zerstören.

Kritik an Russland-Abhängigkeit

Neben der Forderung nach Kilmaschutz war der Krieg in der Ukraine Thema bei der Kundgebung. Unter den Demonstranten war auch Anna Bohushenko (24). Sie stammt aus dem Osten der Ukraine und ist vor fünf Tagen aus Kiew nach Rostock geflohen. In ihrer Heimat war sie selbst Klima-Aktivistin.

Bohushenko kritisiert die Abhängigkeit mancher Länder von Kohle, Gas und Öl. „Das befähigt imperativische Länder, kleine Nationen zu zerstören“, sagt die Ukrainerin. „Desto abhängiger manche Länder vom Kreml sind, desto lockerer ist ihre Russland-Politik“.

Zehntausende Menschen sind am Freitag in Deutschland dem Aufruf von „Fridays for Future“ zum Klimastreik gefolgt. In MV sind in Rostock, Schwerin, Greifswald, Stralsund, Neustrelitz, Waren und Bergen auf Rügen Demonstranten auf die Straße gegangen.

Von Julia Kaiser