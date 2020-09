Etwa 60 französische Geistliche waren von 1941 bis 1945 in einem Gefangenenlager zwischen Markgrafenheide und Hohe Düne untergebracht. Viele Rostocker und sogar Anwohner der Ortsteile wissen heute gar nicht, dass es dieses Lager gab. Am Gedenkstein erinnerten Ortsbeirat und Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück an die Gefangenen.