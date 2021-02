Markgrafenheide

Roland Wuhrer ist bewusst, dass es stellenweise skurril aussehen muss, was Autofahrer und Spaziergänger derzeit im Kletterwald Hohe Düne beobachten können. Denn aktuell wird die Anlage getestet und auf die anstehende Saison vorbereitet. Da kann es schonmal sein, dass man den Betreiber der Anlage mit dem Kopf nach unten hängend in seinem Habitat erblicken kann.

„Wir hatten sechs Wochen Pause und da kann einem schon mal die Decke auf den Kopf fallen“, sagt Roland Wuhrer. Seine Frau Nicole lenkt ein: „Du warst doch trotzdem jeden Tag im Wald.“ Beide lachen. Seit November ist der Kletterwald in Markgrafenheide geschlossen – nicht wegen Corona, sondern regulär. Nur die Wiedereröffnung hängt von der Pandemieentwicklung ab. Die Wuhrers hoffen auf Ende März und bereiten ihre Anlage im Moment so gut es geht auf die Öffnung vor. Abhängig sind sie dabei von den Regelungen der Landesregierung, die für Individualsportarten zwar eine Perspektive, jedoch keine Klarheit bietet – die Wuhrers haben ein dahingehendes Konzept entwickelt.

Mitwachsende Elemente zum Baumschutz

Man will auf alles vorbereitet sein – und das bedeute viel Arbeit. Seit Anfang Februar sei man dabei, die 143 Elemente im Wald auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Im Fokus stehen vor allem die Bäume. „Denn die sind unser Kapital“, sagt Wuhrer. Deshalb hat man bereits 2019 begonnen, die einzelnen Plattformen so zu bearbeiten, dass sie mit dem Baum wachsen. Eine Konstruktion mit Spanngurten ermöglicht dies. „Ist es erkennbar, dass die Spannung zu groß ist, können wir sie lockern.“ Mittlerweile sind knappe 50 Elemente darauf ausgerichtet.

Um die Bäume zu schützen, gibt es jetzt mitwachsende Stationen an den Bäumen. Spanngurte können auf die Entwicklung der Kiefern angepasst werden. Quelle: Moritz Naumann

Vor Kurzem hatten die Wuhrers außerdem Besuch von Baumgutachter Marc Wilde aus Nordrhein-Westfalen. Er ist auf Kletterwälder spezialisiert. Sein Urteil: „Es gibt zwar viel Totholz bei uns, aber grundsätzlich seien die Bäume in Ordnung“, sagt Wuhrer. Der Wald leide jedoch noch immer unter den langen Trockenperioden der letzten Jahre. Bei einer Begehung der Anlage wird dies deutlich. Obwohl erst vor Kurzem viel Schnee gefallen und anschließend durch den großen Temperaturumschwung getaut ist, sind Laub und Boden staubtrocken.

Nötige Baumfällungen

Der Grundwasserspiegel sei einfach zu niedrig. Darüber hinaus müssen an zwei Bäumen Starkästen abgenommen werden, die sich durch Sturm gedreht und letztendlich gerissen sind. Auch Fällungen stehen bevor. Demnach werde eine Kiefer, die sich direkt an der Kreuzung zur Waldsiedlung befindet und die als Halterung für das große Werbeplakat dient, demnächst weichen. Eine weitere Fällung werde im Anschluss der Saison nötig. „Dadurch wird unser schwerster Parkour, Nummer 9, noch schwerer“, sagt Roland Wuhrer.

Kletterwald Hohe Düne Der Kletterwald Hohe Düne befindet sich in der Warnemünder Straße 20 und bietet neun Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgeraden und Ausprägungen – so etwa Spaß, Fitness, Tempo, Wagnis oder Risiko. An über 140 Elementen können Besucher hier in Strandnähe in die Höhe steigen. Die Betreiber bieten für Vereine, Firmen oder auch Behörden Preise nach individueller Vereinbarung. Buchungen oder etwaige Anfragen nimmt der Kletterwald unter der Telefonnummer 0162 / 410 93 43 entgegen.

Aktuell befinden sich noch diverse Höhensicherheitsgeräte zur Prüfung bei den jeweiligen Herstellern. Nach und nach kommen diese derzeit wieder zurück. „Bis März sollten sie wieder vollständig sein“, sagt Wuhrer. Etwas, was ihm und seiner Frau noch Sorgen bereitet, ist fehlendes Personal. „Wir brauchen aktuell noch vier Vollzeitkräfte für unseren Betrieb“, sagt Nicole Wuhrer. Sonst seien zu dieser Zeit des Jahres bereits 10 bis 15 Bewerbungen bei dem Ehepaar eingegangen.

Personalsorgen im Küstenwald

Aktuell habe es jedoch lediglich zwei Bewerbungen gegeben. „Wir haben beide zum Gespräch eingeladen. Doch niemand ist gekommen.“ Die geringe Nachfrage erklärt sie sich mit der ungewissen Situation. Man wisse schließlich noch nicht, wann man öffnen und Mitarbeitern eine Perspektive bieten könne. Zudem sind die Anforderungen an das Personal besonders. „Wir brauchen fitte Leute, Freigeister, Outdoorfreaks“, sagt Roland Wuhrer. Schließlich habe man in der Hochsaison täglich bis zu zwölf Rettungen zu bewerkstelligen – „etwa weil Gäste in der Höhe die Kraft verlieren und nicht selbstständig weiterkommen.“

In der neuen Saison wolle man den Gästen etwa einige Neuerungen bieten. Neben einer Station, an der Kindergeburtstage gefeiert werden können, gibt es künftig auch einen Zwergenparkour für Kinder ab drei Jahren. Der Tempo-Parkour werde umgebaut und um eine Überfahrt mit einem Holzpferd ergänzt. Außerdem arbeitet man noch an einer Verbesserung des bestehenden Hygienekonzeptes. „Wir werden baulich noch ein Ein- und Ausgangssystem implementieren, so dass wir Abstände noch besser unter Kontrolle haben“, sagt Nicole Wuhrer.

Roland Wuhrer und seine Frau haben auch ein paar Neuerungen für den Kletterwald geplant – unter anderem soll man auf einem Pferd von Baum zu Baum fahren können. Quelle: Moritz Naumann

Optimismus in schwerer Zeit

Das Paar hofft, dass mit einer klaren Perspektive der Landesregierung dann auch die bisher ausgebliebenen Buchungen von Reisegruppen oder auch Schulklassen wieder vermehrt getätigt werden. „Im letzten Jahr hatten wir nur fünf Schulklassen zu Besuch. In der Regel sind es aber 40“, sagt Nicole Wuhrer. Es gehe im Moment nicht um große Gewinne, sondern vor allem um den Erhalt der Markgrafenheider Attraktion. Trotz der Herausforderungen verlieren beide nicht ihren Optimismus: „Wir werden das schon überstehen“, sagt Roland Wuhrer.

